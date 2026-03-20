Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 287

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Vladimir Baskakov:
Блин, какой жар;) очнись Алеша!
Сначала доллар заработай, кузнец ты наш

Как какой ? Ты ж не захотел открывать свой сигнал, хотя исполнимый модуль - вон он... А говоришь, "какой" ???

Жар - это не только доллар. Это любая работа, которая сделана не тобой. Ты ведь тут главный халявщик, канючишь, чтобы тебе предъявили Грааль, хотя я сто раз говорил, что Лига ТС - это просто набор экспертов, у которых есть хорошая демо-история. Причем, я ее уже долгое время поддерживаю, ежедневно перезапуская системы, чтобы история была актуальной. Вполне себе работа. А ты хочешь ее результат загребать моими руками.

Увы, не выйдет. Регкод будет только за обещание открыть бесплатный сигнал.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Как какой ? Ты ж не захотел открывать свой сигнал, хотя исполнимый модуль - вон он... А говоришь, "какой" ???

Жар - это не только доллар. Это любая работа, которая сделана не тобой. Ты ведь тут главный халявщик, канючишь, чтобы тебе предъявили Грааль, хотя я сто раз говорил, что Лига ТС - это просто набор экспертов, у которых есть хорошая демо-история. Причем, я ее уже долгое время поддерживаю, ежедневно перезапуская системы, чтобы история была актуальной. Вполне себе работа. А ты хочешь ее результат загребать моими руками.

Увы, не выйдет. Регкод будет только за обещание открыть бесплатный сигнал.

Да Жора , ты 100% и...нтеллигент
 
Vladimir Baskakov:
Да Жора , ты 100% и...нтеллигент

Халявщиков просто не люблю.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 

Да, как я и предполагал - в топах ситуация несколько изменилась. Доля RTS-систем явно уменьшилась... Ну... посмотрим, что произойдет через месяц...

[Удален]  
Georgiy Merts:

Да, как я и предполагал - в топах ситуация несколько изменилась. Доля RTS-систем явно уменьшилась... Ну... посмотрим, что произойдет через месяц...

Это да , а через год вообще!!
 
Vladimir Baskakov:
Это да , а через год вообще!!

Что "через год" ? Тут все отчеты есть - постоянно в топах были системы обратного трейлинга, которые очень похожи на мартингейловские. СЛ у них запросто мог быть на пяти-восьми дневных диапазонах. Соответственно, первый же неугаданный тренд - запросто съедал всю прибыль за большое число сделок.

Сейчас - СЛ принудительно выставляется максимум на два дневных диапазона, даже если при этом ухудшается историческое качество торговли. И в результате все эти "полумартины" уже не могут показать такого высокого качества, как раньше. Но, зато стали видны и другие типы ТС. Я уже поставил на центовик пару систем из новых...

[Удален]  
Georgiy Merts:

Что "через год" ? Тут все отчеты есть - постоянно в топах были системы обратного трейлинга, которые очень похожи на мартингейловские. СЛ у них запросто мог быть на пяти-восьми дневных диапазонах. Соответственно, первый же неугаданный тренд - запросто съедал всю прибыль за большое число сделок.

Сейчас - СЛ принудительно выставляется максимум на два дневных диапазона, даже если при этом ухудшается историческое качество торговли. И в результате все эти "полумартины" уже не могут показать такого высокого качества, как раньше. Но, зато стали видны и другие типы ТС. Я уже поставил на центовик пару систем из новых...

Ну ждём прибыли
 
Vladimir Baskakov:
Ну ждём прибыли

Где ??? Лига - это набор ТС, в котором большая часть систем убыточны ! Какая прибыль ?

 
Georgiy Merts:

Где ??? Лига - это набор ТС, в котором большая часть систем убыточны ! Какая прибыль ?

Пока так и не смог упорядочить ваши данные. хотя раздельные графики по инструменту и по видам ТС во времени может что и покажут. Не понимаю, почему не хотите их сделать за все время. Это конечно работа, но это и возможно какие то обобщенные данные. Понятно что пропуски по данным, но вдруг)

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