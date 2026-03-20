Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 282
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Я не понимаю твоих рассуждений. Привел тебе ясный пример из которого ты ничего не внял.
Откуда ты взял эти проценты? Почему 1/5 от рыночного объема? Почему 20% рациональности в рынке?
Пойми хотя бы, что все зарабатывать не могут даже теоритически. Даже по 1 доллару. Даже, если они все будут сверхрациональными. Это физически невозможно.
Такое чувство, что я спорю с человеком считающим, что Земля плоская, потому что с нее никто не падает.)
20% - это моя субъективная оценка рациональности рынка.
Но я не пойму, почему из того, что в рынке есть часть рациональных ценовых движений следует, что ВСЕ должны зарабатывать ??? Ты ж сам правильно пишешь, что заработок одних - это проигрыш других... То, что в рынке есть рациональная составляющая вовсе не противоречит тому, что большая часть народу получают убытки...
20% - это моя субъективная оценка рациональности рынка.
Но я не пойму, почему из того, что в рынке есть часть рациональных ценовых движений следует, что ВСЕ должны зарабатывать ??? Ты ж сам правильно пишешь, что заработок одних - это проигрыш других... То, что в рынке есть рациональная составляющая вовсе не противоречит тому, что большая часть народу получают убытки...
Если ты с этим согласился, то должен понять, что вся "рациональность" строится на прогнозе, который не лучше гадания на кофейной гуще.
Ты сначала делаешь "рациональный" прогноз будущего, а потом под него выбираешь стратегию действий на рынке. ЭТО РАЦИОНАЛЬНО?! )))
В результате, твой прогноз можно опустить в мусор, а на прогнозе из мусора заработать. Это и есть рынок.
Самая лучшая рациональность на рынке - это инсайд.)
Ты "рационально" пытаешься предсказать действия тысяч незнакомых людей, которые находятся в таком же неведении о будущем как и ты?
В прогнозах на будущее движение цены неприменимо понятие "рациональность".
Если ты с этим согласился, то должен понять, что вся "рациональность" строится на прогнозе, который не лучше гадания на кофейной гуще.
Ты сначала делаешь "рациональный" прогноз будущего, а потом под него выбираешь стратегию действий на рынке. ЭТО РАЦИОНАЛЬНО?! )))
Ты "рационально" пытаешься предсказать действия тысяч незнакомых людей, которые находятся в таком же неведении о будущем как и ты?
В прогнозах на будущее движение цены нет понятия "рациональность".
А что тут такого странного ? Я ведь сказал, максимум рациональности, которую можно предсказать - 20%. Я не думаю, что опытен настолько, поэтому моя доля рациональности, на основе которой я могу что-то заработать - 5-10%. Они идут на спред... Все вполне укладывается в моих взгляды... Я пытаюсь "выжать" больше... Пока не получается... Возможно, никогда и не получится, но 5-10% все же я выжал...
но 5-10% все же я выжал...
И где они, в твоём памме? Ты Жора, мягко скажем, какой-то тугой, не переспоришь.
дорогой Владимир
И где они, в твоём памме? Ты Жора, мягко скажем, какой-то тугой, не переспоришь.
Зачем мне с этим возиться ? Я уже сто раз говорил - Лига нужна МНЕ. Сигналы мне не нужны. Зачем мне "поторговать хотя бы месяц", я уже пять лет торгую на своем основном счету с "нулевым" результатом (но, ДЦ исправно берет свой спред). Лигу я никому не "впариваю", в отличие от тебя. Так что у нее никакой "цены" и быть не может.
Если тебе нужен сигнал - вот ты и открывай центовый счет, подключай к сигналам, и торгуй хотя бы месяц...
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти ТС по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: