Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 285

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Georgiy Merts:

Кому ?

Цель Лиги ТС - всегда иметь набор отлаженных на истории систем, имеющих некоторую демо-историю. 

Эта цель выполнена, и поддерживается путем еженедельного отчета.

Что еще "делать" ???  Кому ???

Алеша, цель торговли на Форексе прибыль, где твоя прибыль?
 
Vladimir Baskakov:
Алеша, цель торговли на Форексе прибыль, где твоя прибыль?

Ты не видишь разницы между "Цель Лиги ТС" и "Цель торговли на Форексе" ???

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Georgiy Merts:

Ты не видишь разницы между "Цель Лиги ТС" и "Цель торговли на Форексе" ???

Ой все, ну нельзя быть таким т
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых пяти ТС с количеством сделок не менее 50:

 

В последнюю неделю занимаюсь тем, что переоптимизирую все системы, у которых размер СЛ превышает 2 дневных диапазона. Интересно, как это отразится на рейтинге.

Раньше в топе практически все время были ТС с огромными СЛами, вплоть до десяти дневных диапазонов. Решил кончить это безобразие. Если испытание на истории показывает, что наилучшее качество торговли имеет ТС, в которой СЛ равен, скажем, пяти дневным диапазоном - принудительно ограничиваем СЛ двумя диапазонами, и соглашаемся с уменьшением исторического качества.

По моим прогнозам, данная методика должна уменьшить высшие оценки в рейтингах, но, зато там должны появиться системы, которые показывают средние результаты, зато гораздо более устойчивее, чем "выскочки", которых много сейчас.

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Georgiy Merts:

В последнюю неделю занимаюсь тем, что переоптимизирую все системы, у которых размер СЛ превышает 2 дневных диапазона. Интересно, как это отразится на рейтинге.

Раньше в топе практически все время были ТС с огромными СЛами, вплоть до десяти дневных диапазонов. Решил кончить это безобразие. Если испытание на истории показывает, что наилучшее качество торговли имеет ТС, в которой СЛ равен, скажем, пяти дневным диапазоном - принудительно ограничиваем СЛ двумя диапазонами, и соглашаемся с уменьшением исторического качества.

По моим прогнозам, данная методика должна уменьшить высшие оценки в рейтингах, но, зато там должны появиться системы, которые показывают средние результаты, зато гораздо более устойчивее, чем "выскочки", которых много сейчас.

Ну это меняет дело, надо было раньше так сделать
 
Georgiy Merts:

В последнюю неделю занимаюсь тем, что переоптимизирую все системы, у которых размер СЛ превышает 2 дневных диапазона. Интересно, как это отразится на рейтинге.

Раньше в топе практически все время были ТС с огромными СЛами, вплоть до десяти дневных диапазонов. Решил кончить это безобразие. Если испытание на истории показывает, что наилучшее качество торговли имеет ТС, в которой СЛ равен, скажем, пяти дневным диапазоном - принудительно ограничиваем СЛ двумя диапазонами, и соглашаемся с уменьшением исторического качества.

По моим прогнозам, данная методика должна уменьшить высшие оценки в рейтингах, но, зато там должны появиться системы, которые показывают средние результаты, зато гораздо более устойчивее, чем "выскочки", которых много сейчас.

Vladimir Baskakov:
Ну это меняет дело, надо было раньше так сделать
Господа - там в любом случае это все смотреть надо и не факт, что такой подход "поможет", я в том плане, что даже "Лучшие" поставленные на реал, при таких лосях будут лить бОльше, чем зарабатывать, тем более бОязно на "элементарщину" ставить серьезные деньги... да и раскачать маленькие - хз... :-) практика - все покажет!!!
 
Vladimir Baskakov:
Ну это меняет дело, надо было раньше так сделать

Ну ты ж таких вещей не предлагал.... А я вот только сейчас решил...

Посмотрим. Уже по графикам видно, что качество топов снизилось, "дерганий" стало больше. Но, тем не менее, общая картина - пока остается прежней, 20% систем показывают удовлетворительные результаты. Посмотрим, как все это отражается на стабильности их работы.

 
Roman Shiredchenko:
Господа - там в любом случае это все смотреть надо и не факт, что такой подход "поможет", я в том плане, что даже "Лучшие" поставленные на реал, при таких лосях будут лить бОльше, чем зарабатывать, тем более бОязно на "элементарщину" ставить серьезные деньги... да и раскачать маленькие - хз... :-) практика - все покажет!!!

Да, все верно.  В первую очередь я переоптимизировал ТС с большими СЛами.

В данный момент все ТС, находящиеся "в плюсе" - имеют максимальный СЛ в 1.9 дневных диапазонов.

Среди "минусовых ТС" - еще много тех, у кого максимальный СЛ в 3 дневных диапазона. (Все с большим СЛ уже переоптимизированы). Постепенно все они будут переоптимизированы с меньшим СЛ.

Поглядим, принесет ли это результаты...

 
Georgiy Merts:

Да, все верно.  В первую очередь я переоптимизировал ТС с большими СЛами.

В данный момент все ТС, находящиеся "в плюсе" - имеют максимальный СЛ в 1.9 дневных диапазонов.

Среди "минусовых ТС" - еще много тех, у кого максимальный СЛ в 3 дневных диапазона. (Все с большим СЛ уже переоптимизированы). Постепенно все они будут переоптимизированы с меньшим СЛ.

Поглядим, принесет ли это результаты...

да... а то получалось что-то типа пересиживания и "подгонки" под историю на больших стопАх.
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