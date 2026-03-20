Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 285
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Кому ?
Цель Лиги ТС - всегда иметь набор отлаженных на истории систем, имеющих некоторую демо-историю.
Эта цель выполнена, и поддерживается путем еженедельного отчета.
Что еще "делать" ??? Кому ???
Алеша, цель торговли на Форексе прибыль, где твоя прибыль?
Ты не видишь разницы между "Цель Лиги ТС" и "Цель торговли на Форексе" ???
Ты не видишь разницы между "Цель Лиги ТС" и "Цель торговли на Форексе" ???
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых пяти ТС с количеством сделок не менее 50:
В последнюю неделю занимаюсь тем, что переоптимизирую все системы, у которых размер СЛ превышает 2 дневных диапазона. Интересно, как это отразится на рейтинге.
Раньше в топе практически все время были ТС с огромными СЛами, вплоть до десяти дневных диапазонов. Решил кончить это безобразие. Если испытание на истории показывает, что наилучшее качество торговли имеет ТС, в которой СЛ равен, скажем, пяти дневным диапазоном - принудительно ограничиваем СЛ двумя диапазонами, и соглашаемся с уменьшением исторического качества.
По моим прогнозам, данная методика должна уменьшить высшие оценки в рейтингах, но, зато там должны появиться системы, которые показывают средние результаты, зато гораздо более устойчивее, чем "выскочки", которых много сейчас.
В последнюю неделю занимаюсь тем, что переоптимизирую все системы, у которых размер СЛ превышает 2 дневных диапазона. Интересно, как это отразится на рейтинге.
Раньше в топе практически все время были ТС с огромными СЛами, вплоть до десяти дневных диапазонов. Решил кончить это безобразие. Если испытание на истории показывает, что наилучшее качество торговли имеет ТС, в которой СЛ равен, скажем, пяти дневным диапазоном - принудительно ограничиваем СЛ двумя диапазонами, и соглашаемся с уменьшением исторического качества.
По моим прогнозам, данная методика должна уменьшить высшие оценки в рейтингах, но, зато там должны появиться системы, которые показывают средние результаты, зато гораздо более устойчивее, чем "выскочки", которых много сейчас.
В последнюю неделю занимаюсь тем, что переоптимизирую все системы, у которых размер СЛ превышает 2 дневных диапазона. Интересно, как это отразится на рейтинге.
Раньше в топе практически все время были ТС с огромными СЛами, вплоть до десяти дневных диапазонов. Решил кончить это безобразие. Если испытание на истории показывает, что наилучшее качество торговли имеет ТС, в которой СЛ равен, скажем, пяти дневным диапазоном - принудительно ограничиваем СЛ двумя диапазонами, и соглашаемся с уменьшением исторического качества.
По моим прогнозам, данная методика должна уменьшить высшие оценки в рейтингах, но, зато там должны появиться системы, которые показывают средние результаты, зато гораздо более устойчивее, чем "выскочки", которых много сейчас.
Ну это меняет дело, надо было раньше так сделать
Ну это меняет дело, надо было раньше так сделать
Ну ты ж таких вещей не предлагал.... А я вот только сейчас решил...
Посмотрим. Уже по графикам видно, что качество топов снизилось, "дерганий" стало больше. Но, тем не менее, общая картина - пока остается прежней, 20% систем показывают удовлетворительные результаты. Посмотрим, как все это отражается на стабильности их работы.
Господа - там в любом случае это все смотреть надо и не факт, что такой подход "поможет", я в том плане, что даже "Лучшие" поставленные на реал, при таких лосях будут лить бОльше, чем зарабатывать, тем более бОязно на "элементарщину" ставить серьезные деньги... да и раскачать маленькие - хз... :-) практика - все покажет!!!
Да, все верно. В первую очередь я переоптимизировал ТС с большими СЛами.
В данный момент все ТС, находящиеся "в плюсе" - имеют максимальный СЛ в 1.9 дневных диапазонов.
Среди "минусовых ТС" - еще много тех, у кого максимальный СЛ в 3 дневных диапазона. (Все с большим СЛ уже переоптимизированы). Постепенно все они будут переоптимизированы с меньшим СЛ.
Поглядим, принесет ли это результаты...
Да, все верно. В первую очередь я переоптимизировал ТС с большими СЛами.
В данный момент все ТС, находящиеся "в плюсе" - имеют максимальный СЛ в 1.9 дневных диапазонов.
Среди "минусовых ТС" - еще много тех, у кого максимальный СЛ в 3 дневных диапазона. (Все с большим СЛ уже переоптимизированы). Постепенно все они будут переоптимизированы с меньшим СЛ.
Поглядим, принесет ли это результаты...