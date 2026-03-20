Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 284

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
Жаль

Иди отсюда, я обещал Жоржу вести себя нормально

[Удален]  
Вот Жора, человек тебе поверил:
 

Дорогой Владимир, прикони свои дорогие знания здесь

щас придет машинка, собираюсь проехать по государству, интересно заехать к тебе

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

[Удален]  
Fast235:

Дорогой Владимир, прикони свои дорогие знания здесь

щас придет машинка, собираюсь проехать по государству, интересно заехать к тебе

Не доедешь Алеша,я в Кениге живу:)
 
Vladimir Baskakov:
Не доедешь Алеша,я в Кениге живу:)

это первое куда я хочу перебраться, туда хороший депутат и это будет самое интересное место в рф

[Удален]  
Fast235:

это первое куда я хочу перебраться, туда хороший депутат и это будет самое интересное место в рф

Какой депутат:) ты совсем поехал;)
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не мене 50:

[Удален]  
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не мене 50:

Иии? Вот ты опубликовал и что дальше делать?
 
Vladimir Baskakov:
Иии? Вот ты опубликовал и что дальше делать?

Кому ?

Цель Лиги ТС - всегда иметь набор отлаженных на истории систем, имеющих некоторую демо-историю. 

Эта цель выполнена, и поддерживается путем еженедельного отчета.

Что еще "делать" ???  Кому ???

1...277278279280281282283284285286287288289290291...406
Новый комментарий