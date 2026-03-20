Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 284
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Жаль
Иди отсюда, я обещал Жоржу вести себя нормально
Дорогой Владимир, прикони свои дорогие знания здесь
щас придет машинка, собираюсь проехать по государству, интересно заехать к тебе
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Дорогой Владимир, прикони свои дорогие знания здесь
щас придет машинка, собираюсь проехать по государству, интересно заехать к тебе
Не доедешь Алеша,я в Кениге живу:)
это первое куда я хочу перебраться, туда хороший депутат и это будет самое интересное место в рф
это первое куда я хочу перебраться, туда хороший депутат и это будет самое интересное место в рф
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не мене 50:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не мене 50:
Иии? Вот ты опубликовал и что дальше делать?
Кому ?
Цель Лиги ТС - всегда иметь набор отлаженных на истории систем, имеющих некоторую демо-историю.
Эта цель выполнена, и поддерживается путем еженедельного отчета.
Что еще "делать" ??? Кому ???