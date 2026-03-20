Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 267

Новый комментарий
 
Valeriy Yastremskiy:

не страшно, а глупо ставить на основании публичных исследований. Но это хорошее подспорье для принятия решений. И труд в правильном направлении.

ну нет - исследования могут быть и публичными - и будет не страшно и не глупо. Есть такие.
 
Roman Shiredchenko:
ну нет - исследования могут быть и публичными - и будет не страшно и не глупо. Есть такие.

На бирже нет. И где деньги тоже нет и быть не может. Это больше (если деньги рядом) на уровне пиара, рекламы, альтруизма. Бесплатные тренировки полезные 80 процентам бесплатно, а для 20 которым они не показаны платно)

 
Нормальный понятный труд с понятным результатом. Может не всем, но это не отменяет полезности.
 
Valeriy Yastremskiy:
Нормальный понятный труд с понятным результатом. Может не всем, но это не отменяет полезности.
мнение сейчас выразил свое в этом посте.
Лига Торговых Систем. Продолжаем работу.
Лига Торговых Систем. Продолжаем работу.
  • 2020.07.17
  • www.mql5.com
Всех приветствую. Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете...
 

Roman Shiredchenko:
мнение сейчас выразил свое в этом посте.

Да. Георгий - не правильно выразился - не на ЛИГУ,но на "оптимальных" роботов ЛИГИ - серьезные деньги ставить  ИМХО -страшно... 


Конечно неразумно, и глупо. В любом случае нужны свои понимания и дополнительные факторы, сигналы, СВОИ!!! Без этого риск не разумный)

[Удален]  
Valeriy Yastremskiy:
Нормальный понятный труд с понятным результатом. Может не всем, но это не отменяет полезности.
Что именно вам понятно в лиге?
 
Vladimir Baskakov:
Что именно вам понятно в лиге?

с одной стороны очевидные вещи:

1. для любого отрезка времени существует типовая ТС дающая прибыль не выходя за рамки рисков

2. (обратно)Траллить тейк выгоднее чем тралл.стоп :-)

и не очевидное:

- знание которая ТС сейчас ведёт, полезно (как и любое знание)

- для каждого инструмента у ТС есть свой единственный набор параметров, с которыми она выгодна. Когда ТС начинает "лажать" её надо просто временно выключать, а не биться в истерике с оптимизацией

 
Valeriy Yastremskiy:

не страшно, а глупо ставить на основании публичных исследований. Но это хорошее подспорье для принятия решений. И труд в правильном направлении.

Именно так.

Я уже не раз говорил - Лига ТС - это просто индикатор. Какие системы работают на каком символе. То, что я не сливаю свой основной счет - уже показывает, что "задел" в Лиге есть.

Вот, сейчас начну переработку экспертов на предмет "слишком далеких СЛ". Я даже сейчас склоняюсь к мнению, что СЛ надо ограничить двумя дневными диапазонами. Все эксперты, где СЛ выше - будут переоптимизированы с учетом этого ограничения.  

 
Maxim Kuznetsov:
   

- для каждого инструмента у ТС есть свой единственный набор параметров, с которыми она выгодна. Когда ТС начинает "лажать" её надо просто временно выключать, а не биться в истерике с оптимизацией

Вот-вот. А я не выключаю, а вобще убираю ее. Она отправляется "на тренировку".  У меня всегда куча систем, работающих ничуть не хуже.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

1...260261262263264265266267268269270271272273274...406
Новый комментарий