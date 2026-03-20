Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 267
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не страшно, а глупо ставить на основании публичных исследований. Но это хорошее подспорье для принятия решений. И труд в правильном направлении.
ну нет - исследования могут быть и публичными - и будет не страшно и не глупо. Есть такие.
На бирже нет. И где деньги тоже нет и быть не может. Это больше (если деньги рядом) на уровне пиара, рекламы, альтруизма. Бесплатные тренировки полезные 80 процентам бесплатно, а для 20 которым они не показаны платно)
Нормальный понятный труд с понятным результатом. Может не всем, но это не отменяет полезности.
Roman Shiredchenko:
мнение сейчас выразил свое в этом посте.
Да. Георгий - не правильно выразился - не на ЛИГУ,но на "оптимальных" роботов ЛИГИ - серьезные деньги ставить ИМХО -страшно...
Конечно неразумно, и глупо. В любом случае нужны свои понимания и дополнительные факторы, сигналы, СВОИ!!! Без этого риск не разумный)
Нормальный понятный труд с понятным результатом. Может не всем, но это не отменяет полезности.
Что именно вам понятно в лиге?
с одной стороны очевидные вещи:
1. для любого отрезка времени существует типовая ТС дающая прибыль не выходя за рамки рисков
2. (обратно)Траллить тейк выгоднее чем тралл.стоп :-)
и не очевидное:
- знание которая ТС сейчас ведёт, полезно (как и любое знание)
- для каждого инструмента у ТС есть свой единственный набор параметров, с которыми она выгодна. Когда ТС начинает "лажать" её надо просто временно выключать, а не биться в истерике с оптимизацией
не страшно, а глупо ставить на основании публичных исследований. Но это хорошее подспорье для принятия решений. И труд в правильном направлении.
Именно так.
Я уже не раз говорил - Лига ТС - это просто индикатор. Какие системы работают на каком символе. То, что я не сливаю свой основной счет - уже показывает, что "задел" в Лиге есть.
Вот, сейчас начну переработку экспертов на предмет "слишком далеких СЛ". Я даже сейчас склоняюсь к мнению, что СЛ надо ограничить двумя дневными диапазонами. Все эксперты, где СЛ выше - будут переоптимизированы с учетом этого ограничения.
- для каждого инструмента у ТС есть свой единственный набор параметров, с которыми она выгодна. Когда ТС начинает "лажать" её надо просто временно выключать, а не биться в истерике с оптимизацией
Вот-вот. А я не выключаю, а вобще убираю ее. Она отправляется "на тренировку". У меня всегда куча систем, работающих ничуть не хуже.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: