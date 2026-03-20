Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 144
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а где результаты этого примера на эскизах или торговле? я помню пару месяцев назад у тебя каждые 2-3 дня менялся фаворит в индикаторах, но все как говорят в соседней ветке - "тлен".
в общем Владимир, тренироваться тебе еще год минимум, фаворитов сменишь еще много за это время
Это стандартный советник терминала, у всех есть. Какие там ещё нужны эскизы, акстись, нажми кнопочку старт и все будет
за слово "кнопочки", ты мне больше не нравишься.
Владимир удивительная здесь личность, все новые идеи проверяет на себе (в сигналах), почти всегда на реальном счету, демо один вроде был только, только за это он мне нравится
надеюсь он далеко не бедный)
Macd simple ea
Это чё такое?
Ещё один агроном объявился. :))
В терминале есть MACD_SAmple_MetaQuotes.ex5 Вот его входные параметры. И что же там не оптимизируется?
Это чё такое?
Ещё один агроном объявился. :))
В терминале есть MACD_SAmple_MetaQuotes.ex5 Вот его входные параметры. И что же там не оптимизируется?
Условия закрытия прописаны в коде, можете поставить 0 в стопах , но позиции будут закрываться
Ни черта там не прописано. Сначала научитесь пользоваться тестером, а потом что-нибудь утверждайте. Запустите этот сет и найдите хоть одну позицию, закрытую с убытком, кроме end of test.
Ни черта там не прописано. Сначала научитесь пользоваться тестером, а потом что-нибудь утверждайте. Запустите этот сет и найдите хоть одну позицию, закрытую с убытком, кроме end of test.
Георгий, а какова инерционность рейтинга по Качеству на добавление новой ТС? Допустим, после переоптимизации, некая ТС начала показывать неплохие результаты. Сколько должно пройти времени или какое кол-во сделок должно быть совершено, чтобы она смогла появиться в Топе по Качеству?
Для определения значения параметра "качество торговли" ТС должна совершить не менее 10 сделок.
Рейтинг публикуется каждый понедельник.
Соответственно, задержка зависит от скорости работы плюс неделя максимум. В среднем - от полутора недель до месяца.
Проанализировал отчёты по Качеству за 37 недель.
"Кол-во недель" - сколько раз валютная пара появлялась в отчётах.
"Кол-во ТС" - общее суммарное кол-во ТС по данной паре за 37 недель (в одном отчёте может быть от 1 до 3 ТС по данной паре).