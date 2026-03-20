Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 146
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В сет-файле - просто значения разумных диапазонов переменных. В принципе, ты не можешь поставить невалидное значение - в эксперте проводится проверка, и он срубается, если такое обнаруживается.
Я имел ввиду настройки, с которыми 442420 отработала почти год, начиная с 09.07.2018. Я хотел прогнать её на доступной истории именно с этими настройками.
Входной параметр TP vs SL имеет набор предуставноленных значений (выпадающий список) такого вида TSRS_0210_1 и т.п. Что это?
0210 - означает TP/SL ratio 0.210, соответственно, эти четыре цифры и надо глядеть на разных установках.
Я имел ввиду настройки, с которыми 442420 отработала почти год, начиная с 09.07.2018. Я хотел прогнать её на доступной истории именно с этими настройками.
По-твоему я храню установки? У меня 672 ТС ! При переоптимизации старые установки стираются! Нет смысла хранить "лучшие", раз система вышла из строя - они уже не работают.
Столкнулся с проблемами технического характера при оптимизации. Решил, что я, наверное, что-то накосячил с оптимизируемыми параметрами, т.к. я сам задавал их диапазоны.
Решил перепроверить на EMAFlatRTS, который ты выкладывал для Артёма, там был готовый set c диапазоном оптимизируемых параметров, всего 429000 комбинаций.
Запустил генетическую оптимизацию на EURUSD на 2-х летнем периоде 23.07.16 по 23.07.18, надеясь в итоге получить на выходе аналог 640150.
Как обычно, первоначальное расчётное число прогонов 10496. Но на 512 прогоне оптимизация остановилась. Следующее поколение не начинало работу.
Весь журнал забит ошибкой "не корректные входные параметры" по всем ядрам.
Форвард из 88 прогонов прошёл без ошибок.
Абсолютно аналогичные проблемы были и первоначальном тестировании EMAFlatSP.
Как бороться с этой проблемой? (с проблемой не совместимости входных параметров)
Столкнулся с проблемами технического характера при оптимизации. Решил, что я, наверное, что-то накосячил с оптимизируемыми параметрами, т.к. я сам задавал их диапазоны.
Решил перепроверить на EMAFlatRTS, который ты выкладывал для Артёма, там был готовый set c диапазоном оптимизируемых параметров, всего 429000 комбинаций.
Запустил генетическую оптимизацию на EURUSD на 2-х летнем периоде 23.07.16 по 23.07.18, надеясь в итоге получить на выходе аналог 640150.
Как обычно, первоначальное расчётное число прогонов 10496. Но на 512 прогоне оптимизация остановилась. Следующее поколение не начинало работу.
Весь журнал забит ошибкой "не корректные входные параметры" по всем ядрам.
Форвард из 88 прогонов прошёл без ошибок.
Абсолютно аналогичные проблемы были и первоначальном тестировании EMAFlatSP.
Как бороться с этой проблемой? (с проблемой не совместимости входных параметров)
Ого... Ну у тебя и ТП... Ты уверен, что на ФЛЕТОВОЙ системе возможен ТП размером аж в десять дневных волатильностей ? Для Евродоллара - это 5-6 тысяч пятизначных пунктов.
Лига ТС заподозрила тебя в неадекватности. :)))
Я не расчитывал, что кто-то будет использовать эти оптимизационные эксперты. Поэтому в них поставил контроль входных параметров, чтобы самому не ошибиться, и случайно не запускать бессмысленные значения.
Все запуски, в которых ТП больше, чем 3 дневных волатильности - признаются ошибкой.
Также период ЕМА ставить "неопределенным" нельзя, его тоже надо ставить не менее трех.
Кроме того, перебор вариантов сигнала входа (esIEnterSignal) - убери нулевое значение (ES_NONE_0) - не будет ни одного входа.
На EMAFlatSP - тоже самое, ставить стопы больше трех дневных волатильностей не следует.
Ого... Ну у тебя и ТП... Ты уверен, что на ФЛЕТОВОЙ системе возможен ТП размером аж в десять дневных волатильностей ? Для Евродоллара - это 5-6 тысяч пятизначных пунктов.
Лига ТС заподозрила тебя в неадекватности. :)))
Я не расчитывал, что кто-то будет использовать эти оптимизационные эксперты. Поэтому в них поставил контроль входных параметров, чтобы самому не ошибиться, и случайно не запускать бессмысленные значения.
Все запуски, в которых ТП больше, чем 3 дневных волатильности - признаются ошибкой.
Также период ЕМА ставить "неопределенным" нельзя, его тоже надо ставить не менее трех.
Кроме того, перебор вариантов сигнала входа (esIEnterSignal) - убери нулевое значение (ES_NONE_0) - не будет ни одного входа.
На EMAFlatSP - тоже самое, ставить стопы больше трех дневных волатильностей не следует.
Я ни в чём вообще не уверен. Я просто взял твой готовый set и запустил его как есть.
В общем, понятно, надо проанализировать диапазоны входных параметров.
Georgiy Merts:
Также период ЕМА ставить "неопределенным" нельзя, его тоже надо ставить не менее трех.
У меня дополнительно выявилась не совместимость периода EMA меньше 9 с 15-ти минутными TF.
Георгий, “пока не началось”, сохрани, пожалуйста, текущие установки 640150. Но не выкладывай их. По идее, на втором этапе (оптимизация безубытка] я должен дооптимизироваться до них самостоятельно. Тогда и сравним.
Данная ТС интересна тем, что в настоящее время является долгожителем с почти годовой историей.
Не могу прийти к однозначному толкованию параметра reverseSignal в EMAFlat: в режиме Reverse получаем EMATrend ? Или как ?
Нет. Вход может быть только по или против тренда, определенного по пересечению ЕМА и цены.
Сигналом для входа является "импульсный" бар, который определяется различными методами. Но куда направлен этот сигнал ?
Вот, скажем, сигнал "длинный бар" (каждая тень короче тела). Для прямого сигнала - это сигнал в сторону свечи (бычья - покупать, медвежья - продавать). А для инверсного - наоборот, сигнал в покупку, если свеча медвежья.
А уже после получения сигнала (прямого или инверсного) - мы смотрим - направлен ли он в сторону текущего тренда (и входим, если это трендовая система), либо против (и входим, если это флетовая система).