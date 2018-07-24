Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 42

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Сергей Криушин:

Но играл очень успешно...по одному индюку набирал очки громадным темпом, как знал куда пойдет рынок на 100%...жалко что  жена отключила комп, так бы может с таким хорошим планом и дошел бы до миллиона...

Надо менять жену).

 
Uladzimir Izerski:

Надо менять жену).

Нет, просто нужна диверсификация по параметру "жена"... :-)
 
Проголосовал за Да. Я несколько раз с 10-30 долларов доходил до млн рублей и больше.
 
Сергей Криушин:

Но играл очень успешно...по одному индюку набирал очки громадным темпом, как знал куда пойдет рынок на 100%...жалко что  жена отключила комп, так бы может с таким хорошим планом и дошел бы до миллиона...

Файлы:
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Ivan Gurov:
Проголосовал за Да. Я несколько раз с 10-30 долларов доходил до млн рублей и больше.

А сколько вывел?

 

Всем привет ребята. Если честно, я не ожидал что эта ветка с моей темой будет такой обсуждаемой и интересна участникам форума.

Это накладывает определенную ответственность. Я пересмотрел свою стратегию , но ТС остается прежней. Эмоции в сторону.

Только цель. 

Да и кстати. Спасибо за ваши комментарии. И просьба. Я сделал ошибку упомянув супругу и дал вам повод обсуждать ее. Не делайте этого, пожалуйста.

 

Восхождение к Олимпу продолжается)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Восхождение к Олимпу продолжается)))


Это  с 13 долларов?  Ни разу на центовике не торговал--там наверное спред гигантский?

 
Aleksandr Yakovlev:

Восхождение к Олимпу продолжается)))


Поехали!!! Как говориться) В Добрый путь

 
Aliaksandr Maksimau:

Поехали!!! Как говориться) В Добрый путь

Спасибо тезка)))

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