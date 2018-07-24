Возможно ли имея 1 доллар на центовом счете стать хотя бы рублевым миллионером? - страница 42
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Но играл очень успешно...по одному индюку набирал очки громадным темпом, как знал куда пойдет рынок на 100%...жалко что жена отключила комп, так бы может с таким хорошим планом и дошел бы до миллиона...
Надо менять жену).
Надо менять жену).
Но играл очень успешно...по одному индюку набирал очки громадным темпом, как знал куда пойдет рынок на 100%...жалко что жена отключила комп, так бы может с таким хорошим планом и дошел бы до миллиона...
Проголосовал за Да. Я несколько раз с 10-30 долларов доходил до млн рублей и больше.
А сколько вывел?
Всем привет ребята. Если честно, я не ожидал что эта ветка с моей темой будет такой обсуждаемой и интересна участникам форума.
Это накладывает определенную ответственность. Я пересмотрел свою стратегию , но ТС остается прежней. Эмоции в сторону.
Только цель.
Да и кстати. Спасибо за ваши комментарии. И просьба. Я сделал ошибку упомянув супругу и дал вам повод обсуждать ее. Не делайте этого, пожалуйста.
Восхождение к Олимпу продолжается)))
Восхождение к Олимпу продолжается)))
Это с 13 долларов? Ни разу на центовике не торговал--там наверное спред гигантский?
Восхождение к Олимпу продолжается)))
Поехали!!! Как говориться) В Добрый путь
Поехали!!! Как говориться) В Добрый путь
Спасибо тезка)))