Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 7
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Ваши слова меня пугают, (особенно выделенное).
Получается что генетический алгоритм не работает и вы советуете пользоваться рамдомизатором.
Генетический алгоритм на то и нужен чтобы не пользоваться рандомом, а найти эффективное решение за меньшее время.
p.s. и еще? в новом билде перевернулись все енум переменные, нехорошо, теперь все сетапы менять надо, каша получилась.
Я советую еще раз прочитать мои слова внимательно, а потом перечитать указанные статьи.
Ну сколько можно отключать мозг и нажимать кнопку Старт, не понимая механизмов, как работает генетический алгоритм? Он работает абсолютно правильно.
Рандомизатор - это неотьемлемая часть механизма смешивания генов. Кроме целенаправленного движения через скрещивание в сторону целевой функции нужна обязательная мутация через рандомизацию.
Я советую еще раз прочитать мои слова внимательно, а потом перечитать указанные статьи.
Ну сколько можно отключать мозг и нажимать кнопку Старт, не понимая механизмов, как работает генетический алгоритм? Он работает абсолютно правильно.
Рандомизатор - это неотьемлемая часть механизма смешивания генов. Кроме целенаправленного движения через скрещивание в сторону целевой функции нужна обязательная мутация через рандомизацию.
Людей пугает не использование рандома в алгоритме (рандом есть суть эвристических алгоритмов и надеюсь все это понимают, будь то ГА, Отжиг, Монтекарло и т.д.), а то что Вы рекомендуете делать планомерный перезапуск поиска. Но зачем? - ведь в алгоритме присутствует мутации которые и обеспечивают случайное прощупывание пространства поиска, зачем ещё больше "делать рандом рандомным", с таким же успехом можно тогда использовать чистый рандом с сортировкой по ФФ без использования операторов типа скрещивания, ведь результат всё равно случаен и надеяться на удовлетворительные результаты поиска не стоит, о чем собственно и сказал Сергей:
Sergey Chalyshev:
...
Получается что генетический алгоритм не работает и вы советуете пользоваться рамдомизатором....
Людей пугает не использование рандома в алгоритме (рандом есть суть эвристических алгоритмов и надеюсь все это понимают, будь то ГА, Отжиг, Монтекарло и т.д.), а то что Вы рекомендуете делать планомерный перезапуск поиска. Но зачем? - ведь в алгоритме присутствует мутации которые и обеспечивают случайное прощупывание пространства поиска, зачем ещё больше "делать рандом рандомным", с таким же успехом можно тогда использовать чистый рандом с сортировкой по ФФ без использования операторов типа скрещивания, ведь результат всё равно случаен и надеяться на удовлетворительные результаты поиска не стоит, о чем собственно и сказал Сергей:
Ну хватит уже старые песни заводить. Несколько раз это все обсуждали.
И рекомендую абсолютно разумно. При большой области поиска всегда есть множество нераспознанных экстремумов, которые можно найти многократными попытками. Вы это отлично знаете.
И тут вы решили понабрасывать осознанно, "с таким же успехом рандом". Просто пытаетесь тень на плетень навести как и в прошлый раз обсуждения генетики.
Сергей сказал на основе непонимания механизма генетики. Вы все знаете, но решили специально набросить дров в костер вопросов непрофессиональных участников. Мало того, делаете вид, что мутация - это не рандом. Рандом в генетике и есть мутация. Я четко об этом написал,
Чтобы людей не пугать, я специально привел список легко понимаемых статей про генетику. Там и ваша статья есть. Где вы сами прямо пишите про рандомизацию:
Создание протопопуляции. Гены генерируются случайно в заданном диапазоне.
В операторе NaturalMutation мутация заключается в генерации случайного гена в интервале [RangeMinimum,RangeMaximum].
Приведу еще раз список статей:
Оптимизация стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы
Генетические алгоритмы в MetaTrader 4. Сравнение с прямым перебором оптимизатора
Генетические алгоритмы - это просто!
Генетические алгоритмы - математический аппарат
Самооптимизация экспертов: Эволюционные и генетические алгоритмы
Управляемая оптимизация: метод отжига
Walk-Forward оптимизация в MetaTrader 5 - своими руками
Создание собственных критериев оптимизации параметров эксперта
Применение метода Монте-Карло для оптимизации торговых стратегий
Random Decision Forest в обучении с подкреплением
Техника оптимизации (тестирования) и некоторые критерии выбора рабочих параметров эксперта
Как не попасть в ловушки оптимизации?
Ну хватит уже старые песни заводить. Несколько раз это все обсуждали.
И рекомендую абсолютно разумно. При большой области поиска всегда есть множество нераспознанных экстремумов, которые можно найти многократными попытками. Вы это отлично знаете.
И тут вы решили понабрасывать осознанно, "с таким же успехом рандом". Просто пытаетесь тень на плетень навести как и в прошлый раз обсуждения генетики.
Сергей сказал на основе непонимания механизма генетики. Вы все знаете, но решили специально набросить дров в костер вопросов непрофессиональных участников. Мало того, делаете вид, что мутация - это не рандом. Рандом в генетике и есть мутация. Я четко об этом написал,
...
Чтобы людей не пугать, я специально привел список легко понимаемых статей про генетику. Там и ваша статья есть. Где вы сами прямо пишите про рандомизацию:
так и есть, мутация и есть рандом, я об этом и говорю.
ничего я не набрасываю, а наоборот, пытаюсь внести ясность. народ в широкой своей массе никогда не поймет, зачем нужно делать осознанный ручной перезапуск, хоть колом на голове людям чеши - не поймут...
так вот я и говорю - нафига людей заставлять заниматься рукоблудием (самостоятельным нажиманием кнопок, которое требует ещё и наличия ума у рукоблуда), когда можно заложить в алгоритме помимо всех прочих операторов просто случайное прощупывание в незнакомых областях?
поэтому поясню свою мысль более коротко - человеку не всегда можно доверять детерминированные процессы, а случайные - тем более доверять нельзя! - заложите в алгоритм прощупывание в случайных направлениях и вопросов типа: "А зачем нужно перезапускать оптимизатор?", "Как часто нужно перезапускать оптимизатор?", "Что может повлиять на появление острого желания перезапустить оптимизатор?" - никогда не будет у пользователей.
upd. даже больше скажу, поскольку на рынке нет непрерывных по времени процессов (котировки дискретны), то и не может идти речи о плавности исследуемой поверхности результатов ТС, а это означает, что даже если мы будем использовать чистый рандом и сортировку, то получим результаты оптимизации мало хуже, чем ГА (не критично хуже), из этого следует, что подбрасывая монету вероятность не меняется от предыдущих результатов, а это значит, что в ручных перезапусках оптимизатора смысла нет, результаты всё равно будут такими же, как если бы мы не останавливали оптимизацию и не делали перезапуск.
так вот я и говорю - нафига людей заставлять заниматься рукоблудием (самостоятельным нажиманием кнопок, которое требует ещё и наличия ума у рукоблуда), когда можно заложить в алгоритме помимо всех прочих операторов просто случайное прощупывание в незнакомых областях?
Ну хватит глупости нести и предлагать компании самоубиться об стену.
То "с таким же успехом рандом", то "людей пугаете", а теперь "нафига заниматься рукоблудием". Снова откровенный наброс "заложить в алгоритм прощупывание", когда вы четко знаете, что именно так и работает генетика. И так же четко вы знаете, что нельзя достоверно генетикой прощупать все пространство ни в один ни в 2,3,4, проходов. Всегда остается шанс пропуска. Поэтому я абсолютно прав с советом проверять повторными проходами, если хотите больше уверенности.
В комментации #22 я легко показал, как на четвертом проходе генетика нашла лучшие результаты:
Тестер стратегий - это аналитический инструмент. А генетический алгоритм - средство кардинального снижения объема вычислений. У этого инструмента есть условия применимости и методика использования.
Если трейдер дошел до использования роботов, ему в любом случае придется учиться как предметной области, так и инструментам.
Поберегите мое время, пожалуйста. Вы меня собрались со столь примитивными заявлениями учить теме, в которую я столько лет вложил.
Ну хватит глупости нести и предлагать компании самоубиться об стену.
То "с таким же успехом рандом", то "людей пугаете", а теперь "нафига заниматься рукоблудием". Снова откровенный наброс "заложить в алгоритм прощупывание", когда вы четко знаете, что именно так и работает генетика. И так же четко вы знаете, что нельзя достоверно генетикой прощупать все пространство ни в один ни в 2,3,4, проходов. Всегда остается шанс пропуска.
Тестер стратегий - это аналитический инструмент. А генетический алгоритм - средство кардинального снижения объема вычислений. У этого инструмента есть условия применимости и методика использования.
Если трейдер дошел до использования роботов, ему в любом случае придется учиться как предметной области, так и инструментам.
извините, но присутствует между нами некоторое недопонимание.
делаем 2 простых опыта:
1. запускаем оптимизатор 10 раз по 100 проходов.
2. запускаем оптимизатор на 1000 проходов один раз.
потом сверяем полученные результаты. понятно, что подобные опыты провести не получится (или получится?), но посыл думаю понятен.
убеждаюсь лишний раз к сожалению, опыт нести в люди чревато - закидают камнями (зачем? - да так, на всякий случай)
извините, но присутствует между нами некоторое недопонимание.
делаем 2 простых опыта:
1. запускаем оптимизатор 10 раз по 100 проходов.
2. запускаем оптимизатор на 1000 проходов один раз.
потом сверяем полученные результаты. понятно, что подобные опыты провести не получится (или получится?), но посыл думаю понятен.
Снова наброс с заведомо некорректными условиями.
Попытка уйти в область полностью рандомных стартовых протопопуляций (100 проходов - наглость, 1000 - наглость), чтобы напрочь отключить генетику. Генетика более-менее достоверные результаты даст только за 25-30 поколений, а это от 10 000 проходов.
Посыл четко понятен. Завязывайте с глупостями.
В комментации #22 я легко показал, как на четвертом проходе генетика нашла лучшие результаты:
мерзкая правда жизни такова, что лучшие результаты могли появится и на последнем запуске, и даже на первом (т.е. все последующие запуски могут давать всегда результаты хуже, даже если выполнить все возможные проходы). нет никакой закономерности в этом. поэтому это равнозначно, что просто сделать все проходы по истории сразу (в рамках ГА - оптимизации конечно, а не миллиарды штук проходов).
т.е. мы не знаем никогда наверняка, лучшие ли это результаты, возможно в следующих запусках будет ещё лучше. так зачем себе ломать голову такими вопросами, на которые нет и не может быть ответа? - далать сразу все проходы да и всё (10000 проходов ГА).
всё. я ушел, извините.те, кто пытался майнить монеты с помощью алгоритмов оптимизации четко понимают о чем я говорю, и Вы это четко понимаете, даже если не пробовали майнить. у каждой задачи оптимизации есть некий потолок сложности поиска, по достижении которого результаты не будут ничем отличаться от случайного поиска. при майнинге этот потолок очень низок (удавалось найти до 7 нулей в хеше, далее потолок), в задачах трейдеров этот потолок гораздо выше, может достигать 90 и более процентов от общего количества проходов (задачи в миллионы раз проще чем майнинг), но суть от этого не меняется.
Отрисовку графика оптимизации в понедельник поправим.
По поводу графика оптимизации, посмотрите еще на линейный график. Информация отражается не полностью.
Старый билд 1755
Билд 1810
Условия теста как в посте №34.
п.с. Остальные показатели пришли в норму.
В прямом, все enum вверх ногами, усли было 1,2,3 - теперь 3,2,1.Лучше не обновляйтесь если есть возможность, подождите когда выпустят стабильную версию.
да, буду руками каждый раз чистить, не хватает кнопки обновления, т.к. автоматическое обновление мешает