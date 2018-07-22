Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 11
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Оптимизация часто стала прерываться (пока только про генетику могу сказать) - и не ясно, что происходит... вроде ждем кого то, а вроде и ничего не происходит
Задач осталось ещё много для оптимизации - вплане проход 500 какой-то только был.
как то надо продумать отображение результатов оптимизации.
На картинке вижу, что прибыль выше начального депозита. оставил на ночь.
утром встал - потратилось 21 доллар на агентов, ок.
Остановил оптимизацию посмотреть результаты - половина ниже начального депозита, вторая половина 0!
Сделайте выбор пользователя - скрывать или отображать результаты сразу.
Кстати, раньше нельзы было в минус торговать, а теперь можно это зачем так сделали?
Где нельзя было торговать в минус? Оптимизация, демо, реал?
Вроде везде можно.
Нет, возвращать не будем.
Я выше объяснил, почему вытаскивать 500 000, 1 000 000, 10 000 000, 50 000 000 в таблицу бесполезных для человеческого глаза промежуточных строк не имеет смысла. Это очень дорого технически и абсолютно бесполезно.
Окно графика оптимизации всегда доступно, более щадяще для ресурсов (не требует пересортировок) и позволяет наблюдать за процессом оптимизации в приемлемом для человеческого глаза виде.
@Renat Fatkhullin
Оставьте всё как было хотя бы для генетики, там же нет и в помине никаких ни миллионов, ни сотен тысяч строк в таблице, и даже десятков тысяч нет, но эти табличные данные совершенно не бесполезны и человеческий глаз их легко воспринимает и анализирует, а нагрузка сортировать пару тысяч строк для нынешних ПК смешная просто, тем более, что стоп/старт генетики запускает процесс заново, а не продолжает предыдущий и остановка для "посмотреть табличку" нарушает процесс генетической оптимизации.
Пожалуйста, прислушайтесь к пользователям.
Где нельзя было торговать в минус? Оптимизация, демо, реал?
Вроде везде можно.
Я про то, что ниже депозита...
там же нет и в помине никаких ни миллионов, ни сотен тысяч строк в таблице, и даже десятков тысяч нет, но эти табличные данные совершенно не бесполезны и человеческий глаз их легко воспринимает и анализирует
Да фиг с ним, пускай таблица появляется только при остановке. Надо поглядеть - ну остановил, поглядел. Куда критичнее, на мой взгляд - проблемы с продолжением оптимизации - явно видно, что никакого продолжения не происходит, оптимизация начинается заново. А это уже гораздо хуже, чем было.
Да фиг с ним, пускай таблица появляется только при остановке. Надо поглядеть - ну остановил, поглядел. Куда критичнее, на мой взгляд - проблемы с продолжением оптимизации - явно видно, что никакого продолжения не происходит, оптимизация начинается заново. А это уже гораздо хуже, чем было.
поэтому остановить - не выход.
поэтому остановить - не выход.
Именно! а то "фиг с ним", но "не фиг с ним"..