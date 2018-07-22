Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 11

Новый комментарий
 

Оптимизация часто стала прерываться (пока только про генетику могу сказать) - и не ясно, что происходит... вроде ждем кого то, а вроде и ничего не происходит

Задач осталось ещё много для оптимизации - вплане проход 500 какой-то только был.

 
Так и задумано, что при генетической оптимизации и одновременно форвар-оптимизации "график оптимизации" будет пустым?
 

как то надо продумать отображение результатов оптимизации

На картинке вижу, что прибыль выше начального депозита. оставил на ночь.

утром встал - потратилось 21 доллар на агентов, ок. 

Остановил оптимизацию посмотреть результаты - половина ниже начального депозита, вторая половина 0! 

Сделайте выбор пользователя - скрывать или отображать результаты сразу.

 
Кстати, раньше нельзы было в минус торговать, а теперь можно это зачем так сделали?
 
Aleksey Vyazmikin:
Кстати, раньше нельзы было в минус торговать, а теперь можно это зачем так сделали?

Где нельзя было торговать в минус? Оптимизация, демо, реал?

Вроде везде можно.

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Нет, возвращать не будем.

Я выше объяснил, почему вытаскивать 500 000, 1 000 000, 10 000 000, 50 000 000 в таблицу бесполезных для человеческого глаза промежуточных строк не имеет смысла. Это очень дорого технически и абсолютно бесполезно.

Окно графика оптимизации всегда доступно, более щадяще для ресурсов (не требует пересортировок) и позволяет наблюдать за процессом оптимизации в приемлемом для человеческого глаза виде.

@Renat Fatkhullin
Оставьте всё как было хотя бы для генетики, там же нет и в помине никаких ни миллионов, ни сотен тысяч строк в таблице, и даже десятков тысяч нет, но эти табличные данные совершенно не бесполезны и человеческий глаз их легко воспринимает и анализирует, а нагрузка сортировать пару тысяч строк для нынешних ПК смешная просто, тем более, что стоп/старт генетики запускает процесс заново, а не продолжает предыдущий и остановка для "посмотреть табличку" нарушает процесс генетической оптимизации.

Пожалуйста, прислушайтесь к пользователям.

 
Evgeny Belyaev:

Где нельзя было торговать в минус? Оптимизация, демо, реал?

Вроде везде можно.

Я про то, что ниже депозита...

 
Aleksandr Volotko:

там же нет и в помине никаких ни миллионов, ни сотен тысяч строк в таблице, и даже десятков тысяч нет, но эти табличные данные совершенно не бесполезны и человеческий глаз их легко воспринимает и анализирует

Да фиг с ним, пускай таблица появляется только при остановке. Надо поглядеть - ну остановил, поглядел. Куда критичнее, на мой взгляд - проблемы с продолжением оптимизации - явно видно, что никакого продолжения не происходит, оптимизация начинается заново. А это уже гораздо хуже, чем было.

 
Georgiy Merts:

Да фиг с ним, пускай таблица появляется только при остановке. Надо поглядеть - ну остановил, поглядел. Куда критичнее, на мой взгляд - проблемы с продолжением оптимизации - явно видно, что никакого продолжения не происходит, оптимизация начинается заново. А это уже гораздо хуже, чем было.

поэтому остановить - не выход. 

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:

поэтому остановить - не выход. 

Именно! а то "фиг с ним", но "не фиг с ним"..

1...456789101112131415161718...25
Новый комментарий