Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 8
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Интересно было бы увидеть какой-нибудь волк-форвард или кросс-валидатор, т.е. сделать не 1 опт. участок и 1 форвард, а задаваемое кол-во
что бы оптимизационные участки и форвардные пересекались, и потом выводился общий результат, через оптимизационный критерий
возможно, это улучшило бы кач-во оптимизации с т.з. робастности на новых данных
Интересно было бы увидеть какой-нибудь волк-форвард или кросс-валидатор, т.е. сделать не 1 опт. участок и 1 форвард, а задаваемое кол-во
что бы оптимизационные участки и форвардные пересекались, и потом выводился общий результат, через оптимизационный критерий
возможно, это улучшило бы кач-во оптимизации с т.з. робастности на новых данных
Волк-форвард давным давно уже есть в тестере пятерки.
Волк-форвард давным давно уже есть в тестере пятерки.
там же не волк-форвард а просто форвард
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/668374
там же не волк-форвард а просто форвард
Нажмите F1 в тестере.
Нажмите F1 в тестере.
Что я там должен увидеть? волк-форвард отличается от форварда тем, что берется несколько бэк и несколько форвардов, в процессе оптимизации, и затем результаты суммируются (усредняются) по всем бэкам и форвардам
а в терминале есть возможность разделить только на 2 части
Т.е., в процессе оптимизации, график делится и оптимизируются несколько частей, каждая отдельно и со своим форвардом, и затем результаты усредняются и выводятся общие (средние?) значения инпутов для всех кусков
я не уверен что такой подход может быть лучше в случае генетики, но машинном обучении часто применяется. Поэтому написал: "было бы интересно", но не уверен что лучше того что есть, т.к. не пробовал. Но это, как минимум, вариант борьбы с оверфитом при оптимизации.
https://blog.quantopian.com/parameter-optimization/
Я специально упростил Вин7, придав ей вид Вин98, чтобы она в оперативке жрала 1,4 Гб, а тут такой "подарок":
Перетряхните сам код терминала МТ5, чтобы он в оперативной памяти занимал, хотя бы как МТ4 ( 44 Мб ) , т.к. сейчас он в оперативке "жрёт" 122 Мб, а если подключить тестер, плюс открытые позиции, плюс эти ваши, как вам кажется, "удобняшки" и даже 8 Гб оперативки не хватает и винда начинает кричать, что нет свободного места под файл подкачки. От части из-за этого я отказался от оптимизации советников, потому что при включенной Оптимизации проверка "Сов", вообще, не начинается. Окно визуализации просто висит не загруженное и когда нажимаешь "закрыть", подвисает всё, в том числе и терминал, где-то минуты на 2-5, а раньше без проблемно работал на 4-х МТ4, а сейчас один МТ5 и такой капец. Перетряхните сам код терминала МТ5!
И маленькая просьба: Верните, пожалуйста, кнопки "Обзор рынка", "Навигатор", "Тестер стратегий" в начало панели. Жутко не удобно каждый раз тыкаться в меню "Вид".
Я специально упростил Вин7, придав ей вид Вин98, чтобы она в оперативке жрала 1,4 Гб, а тут такой "подарок":
Перетряхните сам код терминала МТ5, чтобы он в оперативной памяти занимал, хотя бы как МТ4 ( 44 Мб ) , т.к. сейчас он в оперативке "жрёт" 122 Мб, а если подключить тестер, плюс открытые позиции, плюс эти ваши, как вам кажется, "удобняшки" и даже 8 Гб оперативки не хватает и винда начинает кричать, что нет свободного места под файл подкачки. От части из-за этого я отказался от оптимизации советников, потому что при включенной Оптимизации проверка "Сов", вообще, не начинается. Окно визуализации просто висит не загруженное и когда нажимаешь "закрыть", подвисает всё, в том числе и терминал, где-то минуты на 2-5, а раньше без проблемно работал на 4-х МТ4, а сейчас один МТ5 и такой капец. Перетряхните сам код терминала МТ5!
И маленькая просьба: Верните, пожалуйста, кнопки "Обзор рынка", "Навигатор", "Тестер стратегий" в начало панели. Жутко не удобно каждый раз тыкаться в меню "Вид".
Снесите и переустановите терминал, он слишком замусорен. У меня свежий терминал МТ5 занимает 53 Мб. и 3 Гб оперативки никогда полностью не задействованы, оптимизация крутится или визуализация, максимум до 2 Гб доходит. К стате о Вин 7 при стандартных настройках 0,90 Гб, 1.4 это перебор, снести и переустановить начисто, там мусора на 0,5 Гб.
Снесите и переустановите терминал, он слишком замусорен. У меня свежий терминал МТ5 занимает 53 Мб. и 3 Гб оперативки никогда полностью не задействованы, оптимизация крутится или визуализация, максимум до 2 Гб доходит. К стате о Вин 7 при стандартных настройках 0,90 Гб, 1.4 это перебор, снести и переустановить начисто, там мусора на 0,5 Гб.
Дык, и у меня МТ5 новый (я и винду переустановил, и его 27 апреля установил), и за 4 дня вот такая "картина".
Дык, и у меня МТ5 новый (я и винду переустановил, и его 27 апреля установил), и за 4 дня вот такая "картина".