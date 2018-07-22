Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 8

Новый комментарий
[Удален]  

Интересно было бы увидеть какой-нибудь волк-форвард или кросс-валидатор, т.е. сделать не 1 опт. участок и 1 форвард, а задаваемое кол-во

что бы оптимизационные участки и форвардные пересекались, и потом выводился общий результат, через оптимизационный критерий

возможно, это улучшило бы кач-во оптимизации с  т.з. робастности на новых данных

 
Maxim Dmitrievsky:

Интересно было бы увидеть какой-нибудь волк-форвард или кросс-валидатор, т.е. сделать не 1 опт. участок и 1 форвард, а задаваемое кол-во

что бы оптимизационные участки и форвардные пересекались, и потом выводился общий результат, через оптимизационный критерий

возможно, это улучшило бы кач-во оптимизации с  т.з. робастности на новых данных

Волк-форвард давным давно уже есть в тестере пятерки.

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Волк-форвард давным давно уже есть в тестере пятерки.

там же не волк-форвард а просто форвард

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/668374

Делаем Walk-Forward на MQL5 с использованием штатного тестера. Часть 1.
Делаем Walk-Forward на MQL5 с использованием штатного тестера. Часть 1.
  • 2016.04.18
  • Igor Volodin
  • www.mql5.com
Простым языком, Walk-Forward тестирование эмулирует переодическую переоптимизацию советника и его торговлю на   исторических  данных. Т.е., для примера: провели оптимизацию за 3 месяца (In Sample / Back Test), выбрали лучший сет параметров, торгуем с этим сетом 1 месяц (Out Of Sample / Forward Test). После чего опять проводим оптимизацию за 3...
 
Maxim Dmitrievsky:

там же не волк-форвард а просто форвард

Нажмите F1 в тестере.

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Нажмите F1 в тестере.

Что я там должен увидеть? волк-форвард отличается от форварда тем, что берется несколько бэк и несколько форвардов, в процессе оптимизации, и затем результаты суммируются (усредняются) по всем бэкам и форвардам


а в терминале есть возможность разделить только на 2 части


[Удален]  

Т.е., в процессе оптимизации, график делится и оптимизируются несколько частей, каждая отдельно и со своим форвардом, и затем результаты усредняются и выводятся общие (средние?) значения инпутов для всех кусков

я не уверен что такой подход может быть лучше в случае генетики, но  машинном обучении часто применяется. Поэтому написал: "было бы интересно", но не уверен что лучше того что есть, т.к. не пробовал. Но это, как минимум, вариант борьбы с оверфитом при оптимизации.

https://blog.quantopian.com/parameter-optimization/


Parameter Optimization in Algorithmic Finance Part I: Walk forward optimization - Quantopian Blog
Parameter Optimization in Algorithmic Finance Part I: Walk forward optimization - Quantopian Blog
  • Thomas Wiecki
  • blog.quantopian.com
Automated trading systems make decisions on how to invest in the stock market. These decisions often depend on parameters that must be optimized to maximize returns and stability while minimizing risk. Quantopian’s mission is to provide you with the necessary tools to implement and test your own trading algorithms. As a simple example, you...
 

Я специально упростил Вин7, придав ей вид Вин98, чтобы она в оперативке жрала 1,4 Гб, а тут такой "подарок":

Перетряхните сам код терминала МТ5, чтобы он в оперативной памяти занимал, хотя бы как МТ4 ( 44 Мб ) , т.к. сейчас он в оперативке "жрёт" 122 Мб, а если подключить тестер, плюс открытые позиции, плюс эти ваши, как вам кажется, "удобняшки" и даже 8 Гб оперативки не хватает и винда начинает кричать, что нет свободного места под файл подкачки. От части из-за этого я отказался от оптимизации советников, потому что при включенной Оптимизации проверка "Сов", вообще, не начинается. Окно визуализации просто висит не загруженное и когда нажимаешь "закрыть", подвисает всё, в том числе и терминал, где-то минуты на 2-5, а раньше без проблемно работал на 4-х МТ4, а сейчас один МТ5 и такой капец. Перетряхните сам код терминала МТ5!

И маленькая просьба: Верните, пожалуйста, кнопки "Обзор рынка", "Навигатор", "Тестер стратегий" в начало панели. Жутко не удобно каждый раз тыкаться в меню "Вид".

 
Roman_S:

Я специально упростил Вин7, придав ей вид Вин98, чтобы она в оперативке жрала 1,4 Гб, а тут такой "подарок":

Перетряхните сам код терминала МТ5, чтобы он в оперативной памяти занимал, хотя бы как МТ4 ( 44 Мб ) , т.к. сейчас он в оперативке "жрёт" 122 Мб, а если подключить тестер, плюс открытые позиции, плюс эти ваши, как вам кажется, "удобняшки" и даже 8 Гб оперативки не хватает и винда начинает кричать, что нет свободного места под файл подкачки. От части из-за этого я отказался от оптимизации советников, потому что при включенной Оптимизации проверка "Сов", вообще, не начинается. Окно визуализации просто висит не загруженное и когда нажимаешь "закрыть", подвисает всё, в том числе и терминал, где-то минуты на 2-5, а раньше без проблемно работал на 4-х МТ4, а сейчас один МТ5 и такой капец. Перетряхните сам код терминала МТ5!

И маленькая просьба: Верните, пожалуйста, кнопки "Обзор рынка", "Навигатор", "Тестер стратегий" в начало панели. Жутко не удобно каждый раз тыкаться в меню "Вид".

Снесите и переустановите терминал, он слишком замусорен. У меня свежий терминал МТ5 занимает 53 Мб. и 3 Гб оперативки никогда полностью не задействованы, оптимизация крутится или визуализация, максимум до 2 Гб доходит. К стате о Вин 7 при стандартных настройках 0,90 Гб, 1.4 это перебор, снести и переустановить начисто, там мусора на 0,5 Гб.

 
Texnolog:

Снесите и переустановите терминал, он слишком замусорен. У меня свежий терминал МТ5 занимает 53 Мб. и 3 Гб оперативки никогда полностью не задействованы, оптимизация крутится или визуализация, максимум до 2 Гб доходит. К стате о Вин 7 при стандартных настройках 0,90 Гб, 1.4 это перебор, снести и переустановить начисто, там мусора на 0,5 Гб.

Дык, и у меня МТ5 новый (я и винду переустановил, и его 27 апреля установил), и за 4 дня вот такая "картина".

 
Roman_S:

Дык, и у меня МТ5 новый (я и винду переустановил, и его 27 апреля установил), и за 4 дня вот такая "картина".

В любом случаи терминал МТ5 здесь не причем. Какой то касяк в компе.
123456789101112131415...25
Новый комментарий