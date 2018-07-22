Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 20
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Открыл... Ничего не увидел... Или не туда смотрю?
Вы смотрите Журнал тестера. Вам нужно смотреть Журнал агентов:
Ну так что, так ситуация и не воспроизвелась?
Трудно сказать - я пока только догадываюсь о причине вашего недовольства. Можете сформулировать четко?
Забудьте, что я раньше что-то из вас выпытал - считайте, я все уже забыл.
Мне показалось, что эксперимент длился чрезмерно долго. Именно это я и пытаюсь до Вас донести.
Итого, 122 221 проходов на 8 агентах выполняются за 2546 секунд. Значит, на одном агенте за это время выполнено в среднем 15 тысяч проходов. Делим 15266 на 2546 секунд и получаем 6 пустых проходов в секунду. Вы считаете, что 150 миллисекунд на пустой проход - это слишком много.
Здесь "пустой проход" означает, что агент загрузил советника, тот инициализировался и на OnInit завершил дальнейшую работу. На всё нужно время.
Мы уже включили сохранение INIT_PARAMETERS_INCORRECT результатов в кеше проходов.
Будет доступно в сегодняшней бете.
...
Подключился к MetaQuotes-Demo. Терминал не обновился. В чем может быть причина? Может быть причина в том, что у меня 2 терминала? Билд 1816, Win 7. Как обновить терминал вручную?
P.S. Терминал обновился при запуске через ME.
Итого, 122 221 проходов на 8 агентах выполняются за 2546 секунд. Значит, на одном агенте за это время выполнено в среднем 15 тысяч проходов. Делим 15266 на 2546 секунд и получаем 6 пустых проходов в секунду. Вы считаете, что 150 миллисекунд на пустой проход - это слишком много.
Здесь "пустой проход" означает, что агент загрузил советника, тот инициализировался и на OnInit завершил дальнейшую работу. На всё нужно время.
Тут альтернатива такая - либо самому делать хитроумные счетчики для самонастройки входных параметров, что б не было пустых проходов, либо надеяться, что мольбы будут услышаны.
Если оптимизацию делать в удаленной сети, то время на подобный проходы значительно вырастет.
Я предлагаю подумать о другом решении указывать в настройках советника для тестирования диапазон переменных, который должен быть исключен. Понимаю, что сложившийся стандарт менять не будут, но можно хотя бы сделать возможность считывания таких исключений из отдельного файла - сделав как бы две независимых настройки - стандартный сет и файл с исключениями для перебора. Такой подход существенно ускорит процесс оптимизации, так-как проходы входными параметрами, выбранными ранее для исключения, просто не будут производится и даже инициализироваться.
Добрый день, при обновлениях изменялся ли как ни будь метод WebRequest? Просто после обновления не правильно выполняется POST запрос
У вас последний актуальный билд? Если 1849-ый, то напишите заявку в Сервисдеск, пожалуйста.
1860
Заметил ещё один косяк. Уж извините.
Проводил тест советника. Одна сделка показалась мне подозрительной. По логике программы она не должна была так выглядеть.
И я решил посмотреть где ошибка нарисовалась. В общем запустил тест в режиме визуализации. И оказалось, что в этом режиме ошибки нет!
Напишите в Сервисдеск, пожалуйста, со всеми деталями. По скриншоту нельзя понять в чем дело.