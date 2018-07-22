Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 6

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Алексей Тарабанов:

Нам об этом расскажите, и все

Погорячился, извините. 

 

Я редко доводил оптимизацию до конца. Когда идёт плотная масса хороших или плохих результатов нет смысла ждать окончания.  15-30% прогнал, есть результат и всё ясно. Когда тестируешь 50-70 параметров с разбивкой по 10-15 шт. ясность наступает сразу. Это условие хорошее, а это плохое. Экономится куча времени. А теперь по ~часу ждать на каждый этап?

Вверните хоты бы промежуточные результаты с интервалом 5%. Остановить и посмотреть,- это тоже не вариант, не наглядно.
 
Vladislav Andruschenko:


печально. 

По предварительным данным хотя бы можно было строить картинку, пока оптимизация проходит. 

Я с 10 случаев, всего один раз дожидаюсь конца, обычно по проходу 25-30% посмотрел, и картина полностью ясна, и можно прерывать оптимизацию.

Очень не удобно.

P.S. Соврал, на самом деле мега-супер-не удобно.
 
Vladimir M.:

Я редко доводил оптимизацию до конца. Когда идёт плотная масса хороших или плохих результатов нет смысла ждать окончания.  15-30% прогнал, есть результат и всё ясно. Когда тестируешь 50-70 параметров с разбивкой по 10-15 шт. ясность наступает сразу. Это условие хорошее, а это плохое. Экономится куча времени. А теперь по ~часу ждать на каждый этап?

Вверните хоты бы промежуточные результаты с интервалом 5%. Остановить и посмотреть,- это тоже не вариант, не наглядно.

Вы легко можете нажать стоп, посмотреть результаты, а потом продолжить. В генетике только продолжение с начала будет.

Для оценки резултативности доступно обновляемое грфмческое окно результатов оптимизации.

 
Показали бы 10 лучших и 10 худших результатов во время оптимизации и всё. 
 
Логи пусть записывают с флагом FILE_SHARE_READ, чтоб их можно было мониторить сторонней программой.
 

Не знаю, есть ли эта ошибка в новом билде, но в старом, если делаешь оптимизацию по тайм фреймам, то получаешь такую картину при просмотре "Линейный график"

При этом оптимизация производилась без исключения ТФ.

А так выглядел график с результатами


 
Renat Fatkhullin:

Что еще нового принес новый механизм работы с кешем предыдущих результатов в генетике.

Теперь при отображении результатов мы показываем все предыдущие проходы генетики. Это позволяет лучше понять, как идет процесс поиска в генетической оптимизации.

Ниже показан график на пятом запуске генетики:

Видно, что на четвертом прогоне рандомизатор вырвался из локальной экстремума и нашел новую горку более лучшие варианты.

При использовании генетики важно понимать механику генетического поиска и не забывать многократно проходиться генетикой по тем же параметрам, чтобы рандомизатор смог более полно охватить поисковую область.

С новым тестером это становится легче понять и увидеть глазами.

Ваши слова меня пугают, (особенно выделенное). 

Получается что генетический алгоритм не работает и вы советуете пользоваться рамдомизатором. 

Генетический алгоритм на то и нужен чтобы не пользоваться рандомом, а найти эффективное решение за меньшее время.

p.s. и еще? в новом билде перевернулись все енум переменные, нехорошо, теперь все сетапы менять надо, каша получилась.

 
Sergey Chalyshev:

Ваши слова меня пугают, (особенно выделенное). 

Получается что генетический алгоритм не работает и вы советуете пользоваться рамдомизатором. 

Генетический алгоритм на то и нужен чтобы не пользоваться рандомом, а найти эффективное решение за меньшее время.

p.s. и еще? в новом билде перевернулись все енум переменные, нехорошо, теперь все сетапы менять надо, каша получилась.

в каком смысле перевернулись? что то уже не хочется обновляться

 
Konstantin:

в каком смысле перевернулись? что то уже не хочется обновляться

В прямом, все enum вверх ногами, усли было 1,2,3 - теперь 3,2,1.

Лучше не обновляйтесь если есть возможность, подождите когда выпустят стабильную версию.
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