Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 6
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Погорячился, извините.
Я редко доводил оптимизацию до конца. Когда идёт плотная масса хороших или плохих результатов нет смысла ждать окончания. 15-30% прогнал, есть результат и всё ясно. Когда тестируешь 50-70 параметров с разбивкой по 10-15 шт. ясность наступает сразу. Это условие хорошее, а это плохое. Экономится куча времени. А теперь по ~часу ждать на каждый этап?Вверните хоты бы промежуточные результаты с интервалом 5%. Остановить и посмотреть,- это тоже не вариант, не наглядно.
печально.
По предварительным данным хотя бы можно было строить картинку, пока оптимизация проходит.
Я с 10 случаев, всего один раз дожидаюсь конца, обычно по проходу 25-30% посмотрел, и картина полностью ясна, и можно прерывать оптимизацию.
Очень не удобно.P.S. Соврал, на самом деле мега-супер-не удобно.
Я редко доводил оптимизацию до конца. Когда идёт плотная масса хороших или плохих результатов нет смысла ждать окончания. 15-30% прогнал, есть результат и всё ясно. Когда тестируешь 50-70 параметров с разбивкой по 10-15 шт. ясность наступает сразу. Это условие хорошее, а это плохое. Экономится куча времени. А теперь по ~часу ждать на каждый этап?Вверните хоты бы промежуточные результаты с интервалом 5%. Остановить и посмотреть,- это тоже не вариант, не наглядно.
Вы легко можете нажать стоп, посмотреть результаты, а потом продолжить. В генетике только продолжение с начала будет.
Для оценки резултативности доступно обновляемое грфмческое окно результатов оптимизации.
Не знаю, есть ли эта ошибка в новом билде, но в старом, если делаешь оптимизацию по тайм фреймам, то получаешь такую картину при просмотре "Линейный график"
При этом оптимизация производилась без исключения ТФ.
А так выглядел график с результатами
Что еще нового принес новый механизм работы с кешем предыдущих результатов в генетике.
Теперь при отображении результатов мы показываем все предыдущие проходы генетики. Это позволяет лучше понять, как идет процесс поиска в генетической оптимизации.
Ниже показан график на пятом запуске генетики:
Видно, что на четвертом прогоне рандомизатор вырвался из локальной экстремума и нашел новую горку более лучшие варианты.
При использовании генетики важно понимать механику генетического поиска и не забывать многократно проходиться генетикой по тем же параметрам, чтобы рандомизатор смог более полно охватить поисковую область.
С новым тестером это становится легче понять и увидеть глазами.
Ваши слова меня пугают, (особенно выделенное).
Получается что генетический алгоритм не работает и вы советуете пользоваться рамдомизатором.
Генетический алгоритм на то и нужен чтобы не пользоваться рандомом, а найти эффективное решение за меньшее время.
p.s. и еще? в новом билде перевернулись все енум переменные, нехорошо, теперь все сетапы менять надо, каша получилась.
Ваши слова меня пугают, (особенно выделенное).
Получается что генетический алгоритм не работает и вы советуете пользоваться рамдомизатором.
Генетический алгоритм на то и нужен чтобы не пользоваться рандомом, а найти эффективное решение за меньшее время.
p.s. и еще? в новом билде перевернулись все енум переменные, нехорошо, теперь все сетапы менять надо, каша получилась.
в каком смысле перевернулись? что то уже не хочется обновляться
в каком смысле перевернулись? что то уже не хочется обновляться
В прямом, все enum вверх ногами, усли было 1,2,3 - теперь 3,2,1.Лучше не обновляйтесь если есть возможность, подождите когда выпустят стабильную версию.