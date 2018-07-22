Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 10
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Да уж, идею генетической оптимизации извратили до рандомизатора. Просто нет слов. Какой нибудь селекционер читает всё это, и рвёт на себе волосы: вот же оказывается каков ключ к успеху - "нет смысла продолжать начатое". Или другими словами: уже проделанная работа не имеет никакого смысла.
Что-то ты не то говоришь, дружище.
Эволюция (и генетические алгоритмы) базируются на избирательном запоминании именно случайных изменений наследственных параметров. Как без рандомизатора-то ?
И, действительно, запросто нередко оказывается, что "проделанная работа не имеет никакого смысла" - именно так вымирают виды. достижения эволюции оказываются недостаточно приспособлены к среде, и дальнейшее приспособление не имеет смысла (точнее, просто не происходит - все изменения отсеиваются отбором).
Да уж, идею генетической оптимизации извратили до рандомизатора. Просто нет слов. Какой нибудь селекционер читает всё это, и рвёт на себе волосы: вот же оказывается каков ключ к успеху - "нет смысла продолжать начатое". Или другими словами: уже проделанная работа не имеет никакого смысла.
Скорее мы рвем волосы на фоне детальнейших объяснений прямо в этой же теме.
Бан за глупости.
Раньше в оптимизации после перезагрузки старые проходы подхватывались и учитывались в Next generation. И график монотонно с каждыми проходами обновлял максимумы и минимумы также были выше(то есть картинка была слева на право возрастающая). Прилагаю скриншот, где обозначил запуск после перезагрузки компьютера.
На данный момент лучший результат 2.12. Последний "Best result":
В Next generation не видно старых более высоких значений и их заметно меньше, чем до перезагрузки. Билд 1816.
Из прочтенного в этой ветки, если правильно понял, что применяется рандомизатор, который запускает генетику заново.
То есть получается старые лучшие прогоны не будут учитываться или это не так?
P.S. Обычно на этом алгоритме, с такой же историей после 6200 прохода оптимизация ускорялась, оставшаяся часть оптимизировалась за гораздо меньшее время, чем предшествующие 6200 проходов. На этот остаток уходило примерно часа два с небольшим. Сейчас прошло 7 часов после 6200 прохода и не видно начало ускорения, как в прошлых билдах, когда дело идет к завершению.
Данный алгоритм оптимизировал много десятков раз и знаю сколько по времени он оптимизируется. Согласен да проходы до 6200 прохода стали обрабатываться быстрее,
но после нет ускорения и поиск максимума начинается снова после паузы.
Вы легко можете нажать стоп, посмотреть результаты, а потом продолжить. В генетике только продолжение с начала будет.
Для оценки резултативности доступно обновляемое грфмческое окно результатов оптимизации.
Ренат, я поддержу коллег в неудобности промежуточной оценки.
Мне, чтобы понять промежуточные результаты тестирования нужно видеть прибыль, коэф. Шарпа, просадку, количество трейдов
Скажите пожалуйста, как мне это понять теперь по графику?
Раньше в оптимизации после перезагрузки старые проходы подхватывались и учитывались в Next generation. И график монотонно с каждыми проходами обновлял максимумы и минимумы также были выше(то есть картинка была слева на право возрастающая). Прилагаю скриншот, где обозначил запуск после перезагрузки компьютера.
У меня - та же картина.
Впечатление такое, что после приостановления - оптимизация начинается сначала.
Ренат, я поддержу коллег в неудобности промежуточной оценки.
Мне, чтобы понять промежуточные результаты тестирования нужно видеть прибыль, коэф. Шарпа, просадку, количество трейдов
Скажите пожалуйста, как мне это понять теперь по графику?
Да по графику это и не надо.
Если бы нормально работало приостановление - то какие проблемы. Нажал "стоп" - поглядел все нужные коэффициенты, прикинул, стоит ли оптимизировать дальше - и если все в порядке - опять нажал "старт".
Но, для этого надо, чтобы оптимизация продолжалась с того места, где была прервана. Сейчас же, похоже, с этим проблемы.
Да по графику это и не надо.
Если бы нормально работало приостановление - то какие проблемы. Нажал "стоп" - поглядел все нужные коэффициенты, прикинул, стоит ли оптимизировать дальше - и если все в порядке - опять нажал "старт".
Но, для этого надо, чтобы оптимизация продолжалась с того места, где была прервана. Сейчас же, похоже, с этим проблемы.
Если используются удаленные агенты, то такие остановки/пуски существенно будут тормозить процесс, у меня уходит до 10 минут на возобновление работы агентов.Решением будет писать всю статистику в свой файл, потом копировать его и смотреть что-там происходит...
У меня - та же картина.
Впечатление такое, что после приостановления - оптимизация начинается сначала.
И у меня.
Если используются удаленные агенты, то такие остановки/пуски существенно будут тормозить процесс, у меня уходит до 10 минут на возобновление работы агентов.Решением будет писать всю статистику в свой файл, потом копировать его и смотреть что-там происходит...
Не, ну, понятно, что 10 минут для возобновления - это непорядок.
А файл тебе сейчас будет (в "профильной" ветке)...