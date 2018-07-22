Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 10

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Да уж, идею генетической оптимизации извратили до рандомизатора.  Просто нет слов.   Какой нибудь селекционер читает всё это, и рвёт на себе волосы: вот же оказывается каков ключ к успеху - "нет смысла продолжать начатое".   Или другими словами: уже проделанная работа не имеет никакого смысла.
 
Alexey Navoykov:
Да уж, идею генетической оптимизации извратили до рандомизатора.  Просто нет слов.   Какой нибудь селекционер читает всё это, и рвёт на себе волосы: вот же оказывается каков ключ к успеху - "нет смысла продолжать начатое".   Или другими словами: уже проделанная работа не имеет никакого смысла.

Что-то ты не то говоришь, дружище.

Эволюция (и  генетические алгоритмы) базируются на избирательном запоминании именно случайных изменений наследственных параметров. Как без рандомизатора-то ?

И, действительно, запросто нередко оказывается, что "проделанная работа не имеет никакого смысла" - именно так вымирают виды. достижения эволюции оказываются недостаточно приспособлены к среде, и дальнейшее приспособление не имеет смысла (точнее, просто не происходит - все изменения отсеиваются отбором).

 
Alexey Navoykov:
Да уж, идею генетической оптимизации извратили до рандомизатора.  Просто нет слов.   Какой нибудь селекционер читает всё это, и рвёт на себе волосы: вот же оказывается каков ключ к успеху - "нет смысла продолжать начатое".   Или другими словами: уже проделанная работа не имеет никакого смысла.

Скорее мы рвем волосы на фоне детальнейших объяснений прямо в этой же теме.

Бан за глупости.

 

Раньше в оптимизации после перезагрузки старые проходы подхватывались и учитывались в Next generation. И график монотонно с каждыми проходами обновлял максимумы и минимумы также были выше(то есть картинка была слева на право возрастающая). Прилагаю скриншот, где обозначил запуск после перезагрузки компьютера.


На данный момент лучший результат 2.12. Последний "Best result":

2018.05.06 16:56:46.210 Tester  Best result 1.913287801504285 produced at generation 4. Next generation 5
2018.05.06 16:56:46.213 Tester  genetic pass (5, 300) found in cache with result -1.00
2018.05.06 16:56:46.213 Tester  genetic pass (5, 366) found in cache with result 1.23
2018.05.06 16:56:46.213 Tester  genetic pass (5, 367) found in cache with result 1.27
2018.05.06 16:56:46.213 Tester  genetic pass (5, 398) found in cache with result 1.21
2018.05.06 16:56:46.213 Tester  genetic pass (5, 399) found in cache with result 1.73
2018.05.06 16:56:46.213 Tester  genetic pass (5, 410) found in cache with result 1.27
2018.05.06 16:56:46.213 Tester  genetic pass (5, 411) found in cache with result 1.29
2018.05.06 16:56:46.213 Tester  genetic pass (5, 448) found in cache with result 1.55
2018.05.06 16:56:46.213 Tester  genetic pass (5, 449) found in cache with result 1.25

В Next generation не видно старых более высоких значений и их заметно меньше, чем до перезагрузки. Билд 1816.

Из прочтенного в этой ветки, если правильно понял, что применяется рандомизатор, который запускает генетику заново. 

То есть получается старые лучшие прогоны не будут учитываться или это не так?

P.S. Обычно на этом алгоритме, с такой же историей после 6200 прохода оптимизация ускорялась, оставшаяся часть оптимизировалась за гораздо меньшее время, чем предшествующие 6200 проходов. На этот остаток уходило примерно часа два с небольшим. Сейчас прошло 7 часов после 6200 прохода и не видно начало ускорения, как в прошлых билдах, когда дело идет к завершению.

Данный алгоритм оптимизировал много десятков раз и знаю сколько по времени он оптимизируется. Согласен да проходы до 6200 прохода стали обрабатываться быстрее, 

но после нет ускорения и поиск максимума начинается снова после паузы.

 
Renat Fatkhullin:

Вы легко можете нажать стоп, посмотреть результаты, а потом продолжить. В генетике только продолжение с начала будет.

Для оценки резултативности доступно обновляемое грфмческое окно результатов оптимизации.

Ренат, я поддержу коллег в неудобности промежуточной оценки.

Мне, чтобы понять промежуточные результаты тестирования нужно видеть прибыль, коэф. Шарпа, просадку, количество трейдов

Скажите пожалуйста, как мне это понять теперь по графику?

 
forexman77:

Раньше в оптимизации после перезагрузки старые проходы подхватывались и учитывались в Next generation. И график монотонно с каждыми проходами обновлял максимумы и минимумы также были выше(то есть картинка была слева на право возрастающая). Прилагаю скриншот, где обозначил запуск после перезагрузки компьютера.

У меня - та же картина.

Впечатление такое, что после приостановления - оптимизация начинается сначала.

 
Vladimir Zuikov:

Ренат, я поддержу коллег в неудобности промежуточной оценки.

Мне, чтобы понять промежуточные результаты тестирования нужно видеть прибыль, коэф. Шарпа, просадку, количество трейдов

Скажите пожалуйста, как мне это понять теперь по графику?

Да по графику это и не надо.

Если бы нормально работало приостановление - то какие проблемы. Нажал "стоп" - поглядел все нужные коэффициенты, прикинул, стоит ли оптимизировать дальше - и если все в порядке - опять нажал "старт".

Но, для этого надо, чтобы оптимизация продолжалась с того места, где была прервана. Сейчас же, похоже, с этим проблемы.

 
Georgiy Merts:

Да по графику это и не надо.

Если бы нормально работало приостановление - то какие проблемы. Нажал "стоп" - поглядел все нужные коэффициенты, прикинул, стоит ли оптимизировать дальше - и если все в порядке - опять нажал "старт".

Но, для этого надо, чтобы оптимизация продолжалась с того места, где была прервана. Сейчас же, похоже, с этим проблемы.

Если используются удаленные агенты, то такие остановки/пуски существенно будут тормозить процесс, у меня уходит до 10 минут на возобновление работы агентов.

Решением будет писать всю статистику в свой файл, потом копировать его и смотреть что-там происходит...
 
Georgiy Merts:

У меня - та же картина.

Впечатление такое, что после приостановления - оптимизация начинается сначала.

И у меня.  

 
Aleksey Vyazmikin:

Если используются удаленные агенты, то такие остановки/пуски существенно будут тормозить процесс, у меня уходит до 10 минут на возобновление работы агентов.

Решением будет писать всю статистику в свой файл, потом копировать его и смотреть что-там происходит...

Не, ну, понятно, что 10 минут для возобновления - это непорядок.

А файл тебе сейчас будет (в "профильной" ветке)...

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