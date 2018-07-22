Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 2

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Renat Fatkhullin:

Можете повторить с полным описанием условий и логами для воспроизведения?

В том то и дело, что мы кардинально переписали механизмы кешей результатов и досчетов. Они работают очень хорошо и правильно.

Специально сейчас сам проверил:

  1. Старт теста, дождался 10% прохода оптимизации, нажал стоп. Потом старт - считаться началось с последнего результата в 10%. Идеально.
  2. Усложнил тест. Нажал Стоп на проходах из пункта 1 где-то на 70%. Перезапустил терминал, нажал Старт - тест пошел с 70%. Идеально.

Скорее всего вы перекомпилировали эксперта или вносили еще какие-либо изменения в рыночное окружение, что неминуемо сбрасывает кеш.

Оптимизация простого МА советника. Прерывал 2 раза и всегда оптимизация идет с начало.
 
Alexey Navoykov:

Не логичней ли было сделать кнопку "Обновить" рядом с таблицей?   Тогда бы пользователь сам управлял обновлением таблицы, и все проблемы отпадают.

А то что вы убрали совсем - ну это вообще не вариант.  Всегда есть потребность следить за результатами в процессе оптимизации.

В конце концов, сам пользователь должен решать, смотреть ему в таблицу или нет.  Если вкладка с таблицей свёрнута, то ничего и не должно сортироваться.

Нет, возвращать не будем.

Я выше объяснил, почему вытаскивать 500 000, 1 000 000, 10 000 000, 50 000 000 в таблицу бесполезных для человеческого глаза промежуточных строк не имеет смысла. Это очень дорого технически и абсолютно бесполезно.

Окно графика оптимизации всегда доступно, более щадяще для ресурсов (не требует пересортировок) и позволяет наблюдать за процессом оптимизации в приемлемом для человеческого глаза виде.


Забыл еще важный пункт в том, что сделано:

  • кардинально уменьшено потребление памяти терминалом во время тяжелых оптимизаций
 

И кстати что за алгоритм сортировки вы используете?  Почему он такой медленный.  Если в уже отсортированный массив добавляются элементы, то досортировка должна происходить очень быстро.  От объёма массива это не сильно зависит.

 
Renat Fatkhullin:

...

Забыл еще важный пункт в том, что сделано:

  • кардинально уменьшено потребление памяти терминалом во время тяжелых оптимизаций

Спасибо, интересно. Будем тестировать.

Рассмотрите, пожалуйста, какие-нибудь идеи из этой статьи для дальнейшего развития тестера: Визуализация результатов оптимизации по выбранному критерию

Есть ещё некоторые задумки по этой теме. Найду время и тоже потом опубликую.

 
Texnolog:
Оптимизация простого МА советника. Прерывал 2 раза и всегда оптимизация идет с начало.

Чего же вы с самого начала не сказали, что вы запускаете генетику?

Сам принцип генетического поиска основан на рандоме и поэтому у него нет смысла "продолжать начатое". У него задача - случайно бегать.

И даже в этом случае кеш используется. Просто у вас вероятность попасть в ранее рассчитанные результаты очень низка (у вас область поиска 50 млн вариантов). Вот и получается, что выглядит как старт с начала, так как точка старта рандомизирована.

 

Судя по графику "генетический алгоритм " не работает((((

11

 

Из за чего одни строчки темные другие блеклые.

33

 
Texnolog:

Судя по графику "генетический алгоритм " не работает((((

Почему вы не прикладываете описания для воспроизведения?

Вы не понимаете, что картинка не является доказательством при полном отсутствии описания? Вы же на техническом форуме обсуждаете технические вопросы.

Я попробовал построить по вашим условиям:

  • штатный Moving Average.set
  • ваш сет настроек на 50 млн проходов
    ; saved on 2018.04.28 16:53:11
; this file contains input parameters for testing/optimizing Moving Average expert advisor
; to use it in the strategy tester, click Load in the context menu of the Inputs tab
;
MaximumRisk=0.02||0.02||0.002000||0.200000||Y
DecreaseFactor=3||3||0.300000||30.000000||Y
MovingPeriod=12||12||1||120||Y
MovingShift=6||6||1||60||Y
  • сервер MetaQuotes-Demo, EURUSD H1, последний год, Open Prices режим с генетикой
  • запустил генетику

Вот результат: все нормально и разумно, тестер работает, генетика находит нужные результаты



Видно, как генетика вышла на зеленые зоны наилучших результатов и там закрепилась.

 
Texnolog:

Из за чего одни строчки темные другие блеклые.

Серые как раз показывают использование результатов из кеша предыдущих проходов.

Вот что уже на втором запуске показывает ваш пример (комментарий #18):

2018.04.28 17:35:56.021 Tester  genetic calculation is over
2018.04.28 17:35:56.021 Tester  result cache used 4515 times
2018.04.28 17:35:56.021 Tester  genetic optimization finished on pass 11008 (of 49644595)
2018.04.28 17:35:56.032 Statistics      optimization done in 0 minutes 48 seconds
2018.04.28 17:35:56.032 Statistics      local 6493 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)

На втором проходе было 11 008 вариантов и 4 515 проходов были в кеше от предыдущего прохода. 41% попаданий

В реальности тестеру прошлось сделать только 6 493 новых тестов из 11 008.


На третьем повторе генетики процент попадания в кеш увеличился и уже 6 979 старых результатов было использовано: 50% попадания в кеш

2018.04.28 17:42:45.720 Tester  genetic calculation is over
2018.04.28 17:42:45.720 Tester  result cache used 6979 times
2018.04.28 17:42:45.720 Tester  genetic optimization finished on pass 13824 (of 49644595)
2018.04.28 17:42:45.731 Statistics      optimization done in 0 minutes 50 seconds
2018.04.28 17:42:45.731 Statistics      local 6845 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)


На четвертом: кеш попаданий на уровне 54%

2018.04.28 17:44:37.820 Tester  genetic calculation is over
2018.04.28 17:44:37.820 Tester  result cache used 6047 times
2018.04.28 17:44:37.820 Tester  genetic optimization finished on pass 11008 (of 49644595)
2018.04.28 17:44:37.831 Statistics      optimization done in 0 minutes 36 seconds
2018.04.28 17:44:37.831 Statistics      local 4961 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)



Так что кеш результатов работает правильно и как запланировано. 

 

Не обновляется график оптимизации.

2500 проходов:

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