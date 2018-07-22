Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 2
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В том то и дело, что мы кардинально переписали механизмы кешей результатов и досчетов. Они работают очень хорошо и правильно.
Специально сейчас сам проверил:
Скорее всего вы перекомпилировали эксперта или вносили еще какие-либо изменения в рыночное окружение, что неминуемо сбрасывает кеш.
Не логичней ли было сделать кнопку "Обновить" рядом с таблицей? Тогда бы пользователь сам управлял обновлением таблицы, и все проблемы отпадают.
А то что вы убрали совсем - ну это вообще не вариант. Всегда есть потребность следить за результатами в процессе оптимизации.
В конце концов, сам пользователь должен решать, смотреть ему в таблицу или нет. Если вкладка с таблицей свёрнута, то ничего и не должно сортироваться.
Нет, возвращать не будем.
Я выше объяснил, почему вытаскивать 500 000, 1 000 000, 10 000 000, 50 000 000 в таблицу бесполезных для человеческого глаза промежуточных строк не имеет смысла. Это очень дорого технически и абсолютно бесполезно.
Окно графика оптимизации всегда доступно, более щадяще для ресурсов (не требует пересортировок) и позволяет наблюдать за процессом оптимизации в приемлемом для человеческого глаза виде.
Забыл еще важный пункт в том, что сделано:
И кстати что за алгоритм сортировки вы используете? Почему он такой медленный. Если в уже отсортированный массив добавляются элементы, то досортировка должна происходить очень быстро. От объёма массива это не сильно зависит.
...
Забыл еще важный пункт в том, что сделано:
Спасибо, интересно. Будем тестировать.
Рассмотрите, пожалуйста, какие-нибудь идеи из этой статьи для дальнейшего развития тестера: Визуализация результатов оптимизации по выбранному критерию
Есть ещё некоторые задумки по этой теме. Найду время и тоже потом опубликую.
Оптимизация простого МА советника. Прерывал 2 раза и всегда оптимизация идет с начало.
Чего же вы с самого начала не сказали, что вы запускаете генетику?
Сам принцип генетического поиска основан на рандоме и поэтому у него нет смысла "продолжать начатое". У него задача - случайно бегать.
И даже в этом случае кеш используется. Просто у вас вероятность попасть в ранее рассчитанные результаты очень низка (у вас область поиска 50 млн вариантов). Вот и получается, что выглядит как старт с начала, так как точка старта рандомизирована.
Судя по графику "генетический алгоритм " не работает((((
Из за чего одни строчки темные другие блеклые.
Судя по графику "генетический алгоритм " не работает((((
Почему вы не прикладываете описания для воспроизведения?
Вы не понимаете, что картинка не является доказательством при полном отсутствии описания? Вы же на техническом форуме обсуждаете технические вопросы.
Я попробовал построить по вашим условиям:
Вот результат: все нормально и разумно, тестер работает, генетика находит нужные результаты
Видно, как генетика вышла на зеленые зоны наилучших результатов и там закрепилась.
Из за чего одни строчки темные другие блеклые.
Серые как раз показывают использование результатов из кеша предыдущих проходов.
Вот что уже на втором запуске показывает ваш пример (комментарий #18):
На втором проходе было 11 008 вариантов и 4 515 проходов были в кеше от предыдущего прохода. 41% попаданий
В реальности тестеру прошлось сделать только 6 493 новых тестов из 11 008.
На третьем повторе генетики процент попадания в кеш увеличился и уже 6 979 старых результатов было использовано: 50% попадания в кеш
На четвертом: кеш попаданий на уровне 54%
Так что кеш результатов работает правильно и как запланировано.
Не обновляется график оптимизации.
2500 проходов: