Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 12

Новый комментарий
 

Вообще странная политика по развитию тестера стратегий идет на последних билдах.

 Обычно при разработке продукта стараются добавить новые возможности и инструменты для пользователя.

А сейчас происходит все на оборот.

В генетике,  убрали динамическую таблицу результатов, паузу во время тестирования, хотя это были очень полезные опции. 

 
Aleksandr Volotko:

@Renat Fatkhullin
Оставьте всё как было хотя бы для генетики, там же нет и в помине никаких ни миллионов, ни сотен тысяч строк в таблице, и даже десятков тысяч нет, но эти табличные данные совершенно не бесполезны и человеческий глаз их легко воспринимает и анализирует, а нагрузка сортировать пару тысяч строк для нынешних ПК смешная просто, тем более, что стоп/старт генетики запускает процесс заново, а не продолжает предыдущий и остановка для "посмотреть табличку" нарушает процесс генетической оптимизации.

Пожалуйста, прислушайтесь к пользователям.

Всё очень просто же решается (если разрабы имеют желание) - делать сортировку только тогда, когда пользователь самолично кликнет на шапку соответсвующего столбца в таблице оптимизации, и не нужно делать это автоматом как было ранее в старых билдах.

Ато убрали очень нужную таблицу оптимизации только потому, что видишь ли долго сортировку делать... ну не надо делать сортировку и вот оно решение проблемы, пользователь пожелает - кликнет по шапке и отсортирует.

[Удален]  
Andrey Dik:

Всё очень просто же решается (если разрабы имеют желание) - делать сортировку только тогда, когда пользователь самолично кликнет на шапку соответсвующего столбца в таблице оптимизации, и не нужно делать это автоматом как было ранее в старых билдах.

Ато убрали очень нужную таблицу оптимизации только потому, что видишь ли долго сортировку делать... ну не надо делать сортировку и вот оно решение проблемы, пользователь пожелает - кликнет по шапке и отсортирует.

Именно.

 

А вот с другой стороны, теперь тестер отлично эмитирует реальность!

Даже долг брокеру можно теперь с имитировать!

Страшно представить, что там в оптимизаторе тогда происходит из каких просадок будет вытягивать....

 
Andrey Dik:

Всё очень просто же решается (если разрабы имеют желание) - делать сортировку только тогда, когда пользователь самолично кликнет на шапку соответсвующего столбца в таблице оптимизации, и не нужно делать это автоматом как было ранее в старых билдах.

Ато убрали очень нужную таблицу оптимизации только потому, что видишь ли долго сортировку делать... ну не надо делать сортировку и вот оно решение проблемы, пользователь пожелает - кликнет по шапке и отсортирует.

Еще вариант. Сделать кнопку с выбором показывать не показывать таблицу оптимизации во время тестирования.

Наверное можно доверить пользователю самому решать что ему необходимо.

 
Aleksey Vyazmikin:

А вот с другой стороны, теперь тестер отлично эмитирует реальность!

Даже долг брокеру можно теперь с имитировать!

Страшно представить, что там в оптимизаторе тогда происходит из каких просадок будет вытягивать....

Это при генетике такая картина?
 
Texnolog:

Еще вариант. Сделать кнопку с выбором показывать не показывать таблицу оптимизации во время тестирования.

Наверное можно доверить пользователю самому решать что ему необходимо.

история показывает, что MQ не любят добавлять кнопки в функционал интерфейса (лишняя кнопка - лишняя мысль пользователя, а это ни к чему)

 
Texnolog:
Это при генетике такая картина?

Разве не видно, что это одиночный проход в тестере?

 
Andrey Dik:

история показывает, что MQ не любят добавлять кнопки в функционал интерфейса (лишняя кнопка - лишняя мысль пользователя, а это ни к чему)

В идеале терминал должен состоять из одной кнопки "получить прибыль"
 
Texnolog:
В идеале терминал должен состоять из одной кнопки "получить прибыль"


и дальше, после нее "потратить прибыль автоматически"

1...5678910111213141516171819...25
Новый комментарий