Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 12
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Вообще странная политика по развитию тестера стратегий идет на последних билдах.
Обычно при разработке продукта стараются добавить новые возможности и инструменты для пользователя.
А сейчас происходит все на оборот.
В генетике, убрали динамическую таблицу результатов, паузу во время тестирования, хотя это были очень полезные опции.
@Renat Fatkhullin
Оставьте всё как было хотя бы для генетики, там же нет и в помине никаких ни миллионов, ни сотен тысяч строк в таблице, и даже десятков тысяч нет, но эти табличные данные совершенно не бесполезны и человеческий глаз их легко воспринимает и анализирует, а нагрузка сортировать пару тысяч строк для нынешних ПК смешная просто, тем более, что стоп/старт генетики запускает процесс заново, а не продолжает предыдущий и остановка для "посмотреть табличку" нарушает процесс генетической оптимизации.
Пожалуйста, прислушайтесь к пользователям.
Всё очень просто же решается (если разрабы имеют желание) - делать сортировку только тогда, когда пользователь самолично кликнет на шапку соответсвующего столбца в таблице оптимизации, и не нужно делать это автоматом как было ранее в старых билдах.
Ато убрали очень нужную таблицу оптимизации только потому, что видишь ли долго сортировку делать... ну не надо делать сортировку и вот оно решение проблемы, пользователь пожелает - кликнет по шапке и отсортирует.
Всё очень просто же решается (если разрабы имеют желание) - делать сортировку только тогда, когда пользователь самолично кликнет на шапку соответсвующего столбца в таблице оптимизации, и не нужно делать это автоматом как было ранее в старых билдах.
Ато убрали очень нужную таблицу оптимизации только потому, что видишь ли долго сортировку делать... ну не надо делать сортировку и вот оно решение проблемы, пользователь пожелает - кликнет по шапке и отсортирует.
Именно.
А вот с другой стороны, теперь тестер отлично эмитирует реальность!
Даже долг брокеру можно теперь с имитировать!
Страшно представить, что там в оптимизаторе тогда происходит из каких просадок будет вытягивать....
Всё очень просто же решается (если разрабы имеют желание) - делать сортировку только тогда, когда пользователь самолично кликнет на шапку соответсвующего столбца в таблице оптимизации, и не нужно делать это автоматом как было ранее в старых билдах.
Ато убрали очень нужную таблицу оптимизации только потому, что видишь ли долго сортировку делать... ну не надо делать сортировку и вот оно решение проблемы, пользователь пожелает - кликнет по шапке и отсортирует.
Еще вариант. Сделать кнопку с выбором показывать не показывать таблицу оптимизации во время тестирования.
Наверное можно доверить пользователю самому решать что ему необходимо.
А вот с другой стороны, теперь тестер отлично эмитирует реальность!
Даже долг брокеру можно теперь с имитировать!
Страшно представить, что там в оптимизаторе тогда происходит из каких просадок будет вытягивать....
Еще вариант. Сделать кнопку с выбором показывать не показывать таблицу оптимизации во время тестирования.
Наверное можно доверить пользователю самому решать что ему необходимо.
история показывает, что MQ не любят добавлять кнопки в функционал интерфейса (лишняя кнопка - лишняя мысль пользователя, а это ни к чему)
Это при генетике такая картина?
Разве не видно, что это одиночный проход в тестере?
история показывает, что MQ не любят добавлять кнопки в функционал интерфейса (лишняя кнопка - лишняя мысль пользователя, а это ни к чему)
В идеале терминал должен состоять из одной кнопки "получить прибыль"
и дальше, после нее "потратить прибыль автоматически"