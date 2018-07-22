Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 18
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Когда будет наконец то реализована функция показа онлайн оптимизационных результатов?
Надоело постоянно прерывать каждую минуту эту оптимизацию.
Когда будет наконец то реализована функция показа онлайн оптимизационных результатов?
Надоело постоянно прерывать каждую минуту эту оптимизацию.
Что не делают всё к худшему.
https://www.mql5.com/ru/forum/241285/page15 #144
Мы приняли компромиссное решение: вкладку результатов оптимизации показываем, но обновляем только при переходе на эту вкладку. То есть, пока смотришь результаты во вкладке, новые результаты не появляются, сходил, скажем, в журнал тестирования, вернулся во вкладку оптимизации, при возврате во вкладку оптимизации данные о уже совершённых проходах обновятся.
На MetaQuotes-Demo опубликован билд 1834 от 30 мая.
Теперь во вкладке оптимизации можно выбирать результаты предыдущих оптимизаций, если есть актуальные кеши оптимизаций. Можно смотреть результаты прошлых оптимизаций, можно менять критерий оптимизации (во вкладке оптимизации) и смотреть новые цифры и графики, можно продолжать незаконченные в прошлом оптимизации.
А там билд от 30 мая, у меня пока такого нет - вот и не видел понятно-спасибо.
На данный момент последний билд
Чтобы своевременно получать самые последние билды необходимо подключиться к серверу MetaQuotes-Demo.
Возвращаясь к скорости этих проходов.
Специально поставил один недопустимый параметр, который к тому же проверяется в самом начале кода:
По идее, ожидалось "эти проходы пролетят очень быстро". Ну в самом деле, сколько времени требуется для подобной проверки?
В реальности получилось следующее:
Отсюда вопрос: можно ли это назвать ну если не "очень быстро", то хотя бы просто "быстро"?
Я так понимаю, что в данном случае ни период оптимизации, ни "Режим торговли" не имеют никакого значения? Тем не менее, у меня стоит "Только цены открытия"...
Лично я считаю такой результат катастрофически ужасным. Или я не прав?
Приведите полное описание эксперимента, результаты запусков оптимизации, логи и доказательства, подтверждающие ваше мнение, пожалуйста.
Представленных материалов недостаточно.
Мы заняты большим апгрейдом производительности тестера и переделываем режимы работы под большой нагрузкой. Добились серьезных улучшений и скоро будут реализованы новые методы ускорения.
Окно списка проходов решили показывать в конце просчета, чтобы не тратить реально большие ресурсы на поддержание, пересортировку и отображение постоянно меняющегося списка проходов.
Там реально были огромные расходы ресурсов и тормоза. Особенно когда говорим об сотнях тысяч строк, миллионах и десятков миллионов проходов. Нет никакого разумного смысла смотреть глазами на портянку предварительных данных.
Мы у себя ведем тесты на оптимизации и работе со 100 млн полных проходов.
Понятно, что при таких числах не может быть и речи об рилтаймовой пересортировке и показе таблички в 2-5-10-50 млн значений. Вариант только один - быстро и экономно все собрать, финально отсортировать и обеспечить просмотр на любую глубину.
Описание.
Эксперт с рабочими параметрами.
Диапазон оптимизации полностью в допустимых рамках.
Выставляю единственный недопустимый для оптимизации параметр (обведён красным). Проверка этого параметра в коде происходит самой первой.
Запускаю оптимизацию...
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Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста
Сергей Таболин, 2018.06.12 14:15
Print и Оптимизация несовместимы.
Вставил ваш параметр в стандартный MACD Sample,
Запустил на всех тиках - отработало правильно
2018.06.12 15:54:41.474 Core 7 pass 1279 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.109 2018.06.12 15:54:41.474 Tester optimization finished, total passes 1288 2018.06.12 15:54:41.484 Statistics optimization done in 0 minutes 33 seconds 2018.06.12 15:54:41.484 Statistics local 1288 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
Затем выставил допустимый параметр - оптимизация идет медленно , как и положено
Ну так выставьте допустимые параметры а мой параметр поставьте в недопустимый и проверьте.
Или Вы считаете приведённый мною пример мистификацией? Было бы интересно узнать для чего мне это надо?
Я так и сделал - и написал об этом в #197 . Build 1845