Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 18

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Когда будет наконец то реализована функция показа онлайн оптимизационных результатов?

Надоело постоянно прерывать каждую минуту эту оптимизацию.

 
Askr:

Когда будет наконец то реализована функция показа онлайн оптимизационных результатов?

Надоело постоянно прерывать каждую минуту эту оптимизацию.

Что не делают всё к худшему.

https://www.mql5.com/ru/forum/241285/page15   #144

Slava:

Мы приняли компромиссное решение: вкладку результатов оптимизации показываем, но обновляем только при переходе на эту вкладку. То есть, пока смотришь результаты во вкладке, новые результаты не появляются, сходил, скажем, в журнал тестирования, вернулся во вкладку оптимизации, при возврате во вкладку оптимизации данные о уже совершённых проходах обновятся.

На MetaQuotes-Demo опубликован билд 1834 от 30 мая.

Теперь во вкладке оптимизации можно выбирать результаты предыдущих оптимизаций, если есть актуальные кеши оптимизаций. Можно смотреть результаты прошлых оптимизаций, можно менять критерий оптимизации (во вкладке оптимизации) и смотреть новые цифры и графики, можно продолжать незаконченные в прошлом оптимизации.

 
А там билд от 30 мая, у меня пока такого нет - вот и не видел понятно-спасибо.
 
Askr:
А там билд от 30 мая, у меня пока такого нет - вот и не видел понятно-спасибо.

На данный момент последний билд

2018.06.08 04:28:12.252 MetaTrader 5 x64 build 1835 started (MetaQuotes Software Corp.)

Чтобы своевременно получать самые последние билды необходимо подключиться к серверу MetaQuotes-Demo.


 
Сергей Таболин:

Возвращаясь к скорости этих проходов.

Специально поставил один недопустимый параметр, который к тому же проверяется в самом начале кода:

По идее, ожидалось "эти проходы пролетят очень быстро". Ну в самом деле, сколько времени требуется для подобной проверки?

В реальности получилось следующее:


Отсюда вопрос: можно ли это назвать ну если не "очень быстро", то хотя бы просто "быстро"? 

Я так понимаю, что в данном случае ни период оптимизации, ни "Режим торговли" не имеют никакого значения? Тем не менее, у меня стоит "Только цены открытия"...

Лично я считаю такой результат катастрофически ужасным. Или я не прав?

Приведите полное описание эксперимента, результаты запусков оптимизации, логи и доказательства, подтверждающие ваше мнение, пожалуйста.

Представленных материалов недостаточно.

 
Renat Fatkhullin:

Мы заняты большим апгрейдом производительности тестера и переделываем режимы работы под большой нагрузкой. Добились серьезных улучшений и скоро будут реализованы новые методы ускорения.

Окно списка проходов решили показывать в конце просчета, чтобы не тратить реально большие ресурсы на поддержание, пересортировку и отображение постоянно меняющегося списка проходов.

Там реально были огромные расходы ресурсов и тормоза. Особенно когда говорим об сотнях тысяч строк, миллионах и десятков миллионов проходов. Нет никакого разумного смысла смотреть глазами на портянку предварительных данных.


Мы у себя ведем тесты на оптимизации и работе со 100 млн полных проходов.

Понятно, что при таких числах не может быть и речи об рилтаймовой пересортировке и показе таблички в 2-5-10-50 млн значений. Вариант только один - быстро и экономно все собрать, финально отсортировать и обеспечить просмотр на любую глубину.

 
Сергей Таболин:

Описание.

Эксперт с рабочими параметрами.

Диапазон оптимизации полностью в допустимых рамках.

Выставляю единственный недопустимый для оптимизации параметр (обведён красным). Проверка этого параметра в коде происходит самой первой. 

Запускаю оптимизацию...

Покажите хотя бы кусок кода, в котором описаны входные параметра - названия и значения. По фотографии лечить сложно, не вижу никакой связи между скриншотом и куском OnInit()
 

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Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста

Сергей Таболин, 2018.06.12 14:15

int OnInit()
{
//+------------------------------------------------------------------+
//--- пропустить бесполезные проходы оптимизации
   if(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION) && lot_order != lot_step_no)
   {
      Print("Шаг увеличения лота для оптимизации - постоянный!");
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
   }

Print и Оптимизация несовместимы.

 
Сергей Таболин:

Вставил ваш параметр в стандартный MACD Sample, 

#define MACD_MAGIC 1234502
//---
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\AccountInfo.mqh>

enum lot_step
  {
   lot_step_no,      // постоянный лот
   lot_step_math,    // шаг математический
   lot_step_GS,      // шаг золотого сечения
   lot_step_margin,  // от свободной маржи
  };
//---
input double InpLots          =0.1; // Lots
input int    InpTakeProfit    =50;  // Take Profit (in pips)
input int    InpTrailingStop  =30;  // Trailing Stop Level (in pips)
input int    InpMACDOpenLevel =3;   // MACD open level (in pips)
input int    InpMACDCloseLevel=2;   // MACD close level (in pips)
input int    InpMATrendPeriod =26;  // MA trend period
sinput   lot_step lot_order   =lot_step_no;    // Шаг увеличения лота (для оптимизации - постоянный!)
//---
int ExtTimeOut=10; // time out in seconds between trade operations
....
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
   if(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION) && lot_order != lot_step_no)
   {
      Print("Шаг увеличения лота для оптимизации - постоянный!");
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
   }

//--- create all necessary objects
   if(!ExtExpert.Init())
      return(INIT_FAILED);
//--- secceed
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Запустил на всех тиках - отработало правильно

2018.06.12 15:54:41.474	Core 7	pass 1279 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.109
2018.06.12 15:54:41.474	Tester	optimization finished, total passes 1288
2018.06.12 15:54:41.484	Statistics	optimization done in 0 minutes 33 seconds
2018.06.12 15:54:41.484	Statistics	local 1288 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)


Затем выставил допустимый параметр - оптимизация идет медленно , как и положено


 
Сергей Таболин:

Ну так выставьте допустимые параметры а мой параметр поставьте в недопустимый и проверьте.

Или Вы считаете приведённый мною пример мистификацией? Было бы интересно узнать для чего мне это надо?

Я так и сделал - и написал об этом в . Build 1845

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