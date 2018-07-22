Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 17
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раньше не работало уничтожение индикаторов в тестере по IndicatorRelease(). теперь работает?
@Slava
Такая проблемка: неактивна кнопка: "Запустить одиночное тестирование."
Делаю оптимизацию.
После завершения оптимизации, если изменить даты(начала и окончания тестирования), то становиться неактивна кнопка: "Запустить одиночное тестирование."
Та же ситуация наблюдается если изменить модель генерации тиков.
Билд: 1835.
Месяц назад такой проблемы точно не было!
Это баг или задумка такая?
@Slava
Такая проблемка: неактивна кнопка: "Запустить одиночное тестирование."
Делаю оптимизацию.
После завершения оптимизации, если изменить даты(начала и окончания тестирования), то становиться неактивна кнопка: "Запустить одиночное тестирование."
Та же ситуация наблюдается если изменить модель генерации тиков.
Билд: 1835.
Месяц назад такой проблемы точно не было!
Это баг или задумка такая?
присоединяюсь к вопросу.
Верните как было !
Сейчас жду более длительной отработки оптимизатора. Посмотрю что будет.
С Вашим случаем всё понятно. Неудачно завершившиеся проходы в кеш не записываются
А записываются только те, которые прошли без ошибок.
В кеше при этом данные естьНадо думать, что делать в случаях, подобным Вашему. Эксперт завершился неудачно сам, а не из-за внешних факторов и каких-то ошибок
Если Вы меняете только входные параметры эксперта, то создаётся новый кеш. Предыдущий кеш при этом не стирается.
присоединяюсь к вопросу.
Верните как было !
Вернём
Вернём
в билде 1835 оптимизация так же медленно идет как и в 1816 или восстановили как в версиях 17хх было?
Вернём
Будьте добры, скажите.
Зачем убрали паузу в режиме "генетического алгоритма".
Подозреваю что пауза создавала проблемы при использовании на сторонних агентах,
но для оптимизации на локальных агентах, эта функция была очень полезна.
У меня там стоит проверка входных параметров и выход по INIT_PARAMETERS_INCORRECT.
Но дело в том, что в предыдущих версиях оптимизатора подобного сброса не было.
Это связано с переработанным кэшем?
И не получается ли в таком случае, что все "сброшенные" проходы после повторного старта проходят по новому? Ну коль они не записаны?
Чисто арифметически:
Если изначально было 1000 проходов, остановка произошла на 300, осталось 700.
Предположим, что по INIT_PARAMETERS_INCORRECT было 100 проходов.
После старта началось с 200. А проходов осталось 800. Ведь надо же пройти те же 1000.
Получается 100 лишних проходов. Хоть и не очень затратных, но тем не менее?
А как у меня: из 18760 проходов "правильных" было 1534. Значит 17226 проходов будут повторены! Не барско как-то..
Да. Сброшенные проходы выполняются по-новому. В случае INIT_PARAMETERS_INCORRECT эти проходы пролетят очень быстро.
Думать надо, как такие проходы пометить в кеше
Да. Сброшенные проходы выполняются по-новому. В случае INIT_PARAMETERS_INCORRECT эти проходы пролетят очень быстро.
Думать надо, как такие проходы пометить в кеше
И можно тогда корректные данные сразу возвращать о финансовых показателях - в виде нулей а не безумных цифр?