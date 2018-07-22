Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 17

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Slava:

раньше не работало уничтожение индикаторов в тестере по IndicatorRelease(). теперь работает?

 

@Slava

Такая проблемка: неактивна кнопка: "Запустить одиночное тестирование."

Делаю оптимизацию.

После завершения оптимизации, если изменить даты(начала и окончания тестирования), то становиться неактивна кнопка: "Запустить одиночное тестирование."

Та же ситуация наблюдается если изменить модель генерации тиков.

Билд: 1835.


Месяц назад такой проблемы точно не было!

Это баг или задумка такая?

 
Evgeny Belyaev:

@Slava

Такая проблемка: неактивна кнопка: "Запустить одиночное тестирование."

Делаю оптимизацию.

После завершения оптимизации, если изменить даты(начала и окончания тестирования), то становиться неактивна кнопка: "Запустить одиночное тестирование."

Та же ситуация наблюдается если изменить модель генерации тиков.

Билд: 1835.


Месяц назад такой проблемы точно не было!

Это баг или задумка такая?

присоединяюсь к вопросу. 
Верните как было ! 

 
Сергей Таболин:
Сейчас жду более длительной отработки оптимизатора. Посмотрю что будет.

С Вашим случаем всё понятно. Неудачно завершившиеся проходы в кеш не записываются

FM      2       15:59:58.313    Core 5  pass 1396 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.218
KI      2       16:00:01.301    Core 8  pass 1664 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.188
MD      2       16:00:01.301    Core 8  pass 1665 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.187
EP      2       16:00:01.301    Core 8  pass 1666 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.203
RL      2       16:00:01.301    Core 8  pass 1667 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.203
LH      2       16:00:01.371    Core 3  pass 1413 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.187
EG      2       16:00:01.371    Core 3  pass 1414 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.187
KS      2       16:00:01.371    Core 3  pass 1415 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.188
PO      2       16:00:06.154    Core 4  pass 1556 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.218
LK      2       16:00:06.154    Core 4  pass 1557 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.219
DF      2       16:00:06.154    Core 4  pass 1558 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.203
RR      2       16:00:06.154    Core 4  pass 1559 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.219
MN      2       16:00:10.151    Core 6  pass 1812 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.203
GJ      2       16:00:10.151    Core 6  pass 1813 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.219
GI      2       16:00:10.151    Core 6  pass 1814 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.203
GE      2       16:00:10.637    Core 5  pass 1397 tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.203

А записываются только те, которые прошли без ошибок.

В кеше при этом данные есть

QK      0       16:05:34.655    Tester  cache file 'tester\cache\KrL_4.93.GBPCHF.M30.20170401.20170701.10.678BEE8FF38C7C7BF8515210F346F03E.opt' contains 441 records
HH      0       16:05:34.655    Tester  Experts\KrL_4.93.ex5 on GBPCHF,M30 from 2017.04.01 00:00 to 2017.07.01 00:00
RI      0       16:05:34.758    Tester  GBPCHF: history data begins from 2009.10.20 00:00
MP      0       16:05:34.758    Tester  GBPUSD: history data begins from 1998.01.02 00:00
PK      0       16:05:34.863    Tester  USDCHF: history data begins from 1998.01.02 00:00
LE      0       16:05:34.863    Tester  complete optimization started
RF      0       16:05:34.863    Tester  size of initial task batch is 512
MR      0       16:05:34.868    Tester  reading of 441 result records from cache...
QP      0       16:05:34.868    Tester  1 blocks of results read from cache in 0 ms
Надо думать, что делать в случаях, подобным Вашему. Эксперт завершился неудачно сам, а не из-за внешних факторов и  каких-то ошибок
 
Slava:

Если Вы меняете только входные параметры эксперта, то создаётся новый кеш. Предыдущий кеш при этом не стирается.

Я не меняю входные параметры, я меняю параметры оптимизации.
 
Dmitiry Ananiev:

присоединяюсь к вопросу. 
Верните как было ! 

Вернём

 
Slava:

Вернём

в билде 1835 оптимизация так же медленно идет как и в 1816 или восстановили как в версиях 17хх было?

 
Slava:

Вернём

Будьте добры, скажите.

Зачем убрали паузу в режиме "генетического алгоритма". 

Подозреваю что пауза создавала проблемы при использовании на сторонних агентах,

но для оптимизации на локальных агентах, эта функция была очень полезна.

 
Сергей Таболин:

У меня там стоит проверка входных параметров и выход по INIT_PARAMETERS_INCORRECT.

Но дело в том, что в предыдущих версиях оптимизатора подобного сброса не было. 

Это связано с переработанным кэшем?

И не получается ли в таком случае, что все "сброшенные" проходы после повторного старта проходят по новому? Ну коль они не записаны?

Чисто арифметически:

Если изначально было 1000 проходов, остановка произошла на 300, осталось 700.

Предположим, что по INIT_PARAMETERS_INCORRECT было 100 проходов.

После старта началось с 200. А проходов осталось 800. Ведь надо же пройти те же 1000.

Получается 100 лишних проходов. Хоть и не очень затратных, но тем не менее?

А как у меня: из 18760 проходов "правильных" было 1534. Значит 17226 проходов будут повторены! Не барско как-то..

Да. Сброшенные проходы выполняются по-новому. В случае INIT_PARAMETERS_INCORRECT эти проходы пролетят очень быстро.

Думать надо, как такие проходы пометить в кеше

 
Slava:

Да. Сброшенные проходы выполняются по-новому. В случае INIT_PARAMETERS_INCORRECT эти проходы пролетят очень быстро.

Думать надо, как такие проходы пометить в кеше

И можно тогда корректные данные сразу возвращать о финансовых показателях - в виде нулей а не безумных цифр?

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