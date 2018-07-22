Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 22
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Речь о том, что INIT_PARAMETERS_INCORRECT часто используется для сужения область поиска за счет исключения нелогичных/ненужных значений, что значительно ускоряет оптимизацию при использовании полного перебора. Если бы не было INIT_PARAMETERS_INCORRECT, то генетика нарвалась просто на ненужные варианты и с ними мудрила, поэтому не исключать значения переменных - не вариант. Вот я и спрашиваю, как Вы предлагаете, как профессионал, решить эту проблему без чрезмерных усилий. Перечислить все правильные переменные руками, для перебора без пропусков и как бы заведомо исключая значения INIT_PARAMETERS_INCORRECT не вариант - очень долго. Использовать хитрые счетчики - не каждому дано, да и генетике это может так же вредить.
Ну что остаётся, сделать проход по всем параметрам на 1 дне и записать их верные значение в код, и таким образом их выбирать для генетики?
Прочтите мои объяснения выше.
Ваша картина мира несовместима с генетическим алгоритмом. Убъете четверть популяции отказом - генетика еще выкарабкается, пусть даже с потерями. Убъете 98% популяции - это конец эволюции. Вне зависимости от ваших желаний или предпочитаемых методов работы.
Читайте материалы, ссылки на которые я дал выше.
Я прекращаю заниматься ликбезом, извините. Продолжение темы INIT_PARAMETERS_INCORRECT закрыто, все комментарии будут удалены.
До сегодняшнего обновления всё работало. Сейчас - сообщение об ошибке.
До сегодняшнего обновления всё работало. Сейчас - сообщение об ошибке.
Какое значение возвращает GetLastError()?
Какое значение имеет переменная bars_4_tr_cur перед вызовом CopyBuffer?
Сколько баров в таймсерии, на которой считается индикатор handle_CCI?
Какое значение возвращает GetLastError()?
Какое значение имеет переменная bars_4_tr_cur перед вызовом CopyBuffer?
Сколько баров в таймсерии, на которой считается индикатор handle_CCI?
переменная = 33
М15
4003 - Ошибочный параметр при вызове системной функции
переменная = 33
М15
4003 - Ошибочный параметр при вызове системной функции
Следующий вопрос. Я правильно понимаю, что Вы берёте данные индикатора CCI?
Скажите пожалуйста параметры, с которыми Вы создавали этот индикатор.
Следующий вопрос. Я правильно понимаю, что Вы берёте данные индикатора CCI?
Скажите пожалуйста параметры, с которыми Вы создавали этот индикатор.
переменная = 33
М15
4003 - Ошибочный параметр при вызове системной функции
Точно 33? Это при данном прямом вызове с использованием непосредственного значения 33 возвращается ошибка 4003?
Проверьте ещё раз
Точно 33? Это при данном прямом вызове с использованием непосредственного значения 33 возвращается ошибка 4003?
Проверьте ещё раз
Повторюсь. До обновления советник нормально работал на демо-счетах 3-х брокеров.
Я даже попробовал заменить индикатор из более ранней версии. Матерится и всё тут.
Разобрался.
Ошибка была при считывании файла с сохранёнными параметрами.
Было:
После изменения заработало
Повторюсь. До обновления советник нормально работал на демо-счетах 3-х брокеров.
Я даже попробовал заменить индикатор из более ранней версии. Матерится и всё тут.
Пожалуйста, запустите этот советник:
Я в нём специально поставил в цикле не каждом тике получение данных с индикатора iCCI с баров от 0 до 33.