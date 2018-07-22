Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 19

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Сергей Таболин:

Что-то у меня мой 1835 на этот Build 1845 не обновляется...

К MetaQuotes-Demo подключён...

Откройте окно "О Программе"

 
Сергей Таболин:

Не помогает.

И перезапустите терминал

 
Сергей Таболин:

Версия МТ 1845. 

Повторил Ваш пример, тоже вставил этот параметр в стандартный MACD Sample.


Я не понимаю как Вы не можете повторить этот эксперимент?

Я сделал то же самое, завтра сравню наши эксперты. Только я в режиме "Все тики" проверял

Вот только что заново прогнал - логи

Файлы:
20180612.zip  24 kb
 
Сергей Таболин:

Все тики не имеют никакого значения, ибо до тиков как таковых дело не доходит.

А вот из вашего лога:

ясно видна разница - у Вас только 1288 проходов, а у меня 122221.

А вот у меня при 5149:


Я специально поставил затратный метод генерации тиков, чтобы сравнить время оптимизации.

Если я оптимизирую с правильным фейковым параметром, то занимает около часа (не замерял). Таким образом, у меня не воспроизводится ваша ситуация.

 
Сергей Таболин:

Ещё раз.

Если выход осуществляется на стадии инициализации, то какая разница, затратный метод стоит или нет? Оптимизация (проход с параметрами) даже не начинается! 

Это же типа такого:

Сколько по времени будет выполняться этот код? Не будет, правильно.

То же происходит и с моим примером. Весь остальной код после return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT) не выполняется (по крайней мере не должен).


Вы похоже, не читаете чужие сообщения.  У меня как раз прохолы и не выполняются при неправильном входном параметре - это означает, что я не могу воспроизвести вашу ситуацию.

 
Rashid Umarov:

Вы похоже, не читаете чужие сообщения.  У меня как раз прохолы и не выполняются при неправильном входном параметре - это означает, что я не могу воспроизвести вашу ситуацию.

Особенно эти тормоза заметны, если использовать свою сеть для оптимизации.

[Удален]  

Ой йой ёй!Памагите!Перестало компилироваться!

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   TimeSeries.mqh |
//|                                        Copyright 2012, komposter |
//|                                         http://www.komposter.me/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, komposter"
#property link      "http://www.komposter.me/"
#property version   "10.15"
//+------------------------------------------------------------------+
//| iBars
//+------------------------------------------------------------------+
int iBars()
  {
   return(Bars(_Symbol,_Period));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int iBars(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
   return(Bars(symbol,timeframe));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iTime
//+------------------------------------------------------------------+
datetime iTime(int bar)
  {
   if(bar<0) return(-1);

   datetime array[];
   if(CopyTime(_Symbol,_Period,bar,1,array)>0)
      return(array[0]);
   else
      return(-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime iTime(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int bar)
  {
   if(bar<0) return(-1);

   datetime array[];
   if(CopyTime(symbol,timeframe,bar,1,array)>0)
      return(array[0]);
   else
      return(-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iOpen
//+------------------------------------------------------------------+
double iOpen(int bar)
  {
   if(bar<0) return(-1);

   double array[];
   if(CopyOpen(_Symbol,_Period,bar,1,array)>0)
      return(array[0]);
   else
      return(-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double iOpen(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int bar)
  {
   if(bar<0) return(-1);

   double array[];
   if(CopyOpen(symbol,timeframe,bar,1,array)>0)
      return(array[0]);
   else
      return(-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iHigh
//+------------------------------------------------------------------+
double iHigh(int bar)
  {
   if(bar<0) return(-1);

   double array[];
   if(CopyHigh(_Symbol,_Period,bar,1,array)>0)
      return(array[0]);
   else
      return(-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double iHigh(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int bar)
  {
   if(bar<0) return(-1);

   double array[];
   if(CopyHigh(symbol,timeframe,bar,1,array)>0)
      return(array[0]);
   else
      return(-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iLow
//+------------------------------------------------------------------+
double iLow(int bar)
  {
   if(bar<0) return(-1);

   double array[];
   if(CopyLow(_Symbol,_Period,bar,1,array)>0)
      return(array[0]);
   else
      return(-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double iLow(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int bar)
  {
   if(bar<0) return(-1);

   double array[];
   if(CopyLow(symbol,timeframe,bar,1,array)>0)
      return(array[0]);
   else
      return(-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iClose
//+------------------------------------------------------------------+
double iClose(int bar)
  {
   if(bar<0) return(-1);

   double array[];
   if(CopyClose(_Symbol,_Period,bar,1,array)>0)
      return(array[0]);
   else
      return(-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double iClose(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int bar)
  {
   if(bar<0) return(-1);

   double array[];
   if(CopyClose(symbol,timeframe,bar,1,array)>0)
      return(array[0]);
   else
      return(-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iVolume
//+------------------------------------------------------------------+
long iVolume(int bar)
  {
   if(bar<0) return(-1);

   long array[];
   if(CopyTickVolume(_Symbol,_Period,bar,1,array)>0)
      return(array[0]);
   else
      return(-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
long iVolume(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int bar)
  {
   if(bar<0) return(-1);

   long array[];
   if(CopyTickVolume(symbol,timeframe,bar,1,array)>0)
      return(array[0]);
   else
      return(-1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iHighest
//+------------------------------------------------------------------+
int iHighest(int bar_left,int bar_right)
  {
   double array[]; ArraySetAsSeries(array,true);
   int copied=CopyHigh(_Symbol,_Period,bar_right,bar_left-bar_right+1,array);
   if(copied<0) return(-1);

   int highest_bar=-1; double highest=DBL_MIN;
   for(int i=copied-1; i>=0; i --)
     {
      if(array[i]>highest)
        {
         highest=array[i];
         highest_bar=i;
        }
     }

   if(highest_bar<0) return(-1);

   return(bar_right+highest_bar);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int iHighest(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int bar_left,int bar_right)
  {
   double array[]; ArraySetAsSeries(array,true);
   int copied=CopyHigh(symbol,timeframe,bar_right,bar_left-bar_right+1,array);
   if(copied<0) return(-1);

   int highest_bar=-1; double highest=DBL_MIN;
   for(int i=copied-1; i>=0; i --)
     {
      if(array[i]>highest)
        {
         highest=array[i];
         highest_bar=i;
        }
     }

   if(highest_bar<0) return(-1);

   return(bar_right+highest_bar);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int iHighest(datetime time_left,datetime time_right)
  {
   double array[]; ArraySetAsSeries(array,true);
   int copied=CopyHigh(_Symbol,_Period,time_left,time_right,array);
   if(copied<0) return(-1);

   int highest_bar=-1; double highest=DBL_MIN;
   for(int i=copied-1; i>=0; i --)
     {
      if(array[i]>highest)
        {
         highest=array[i];
         highest_bar=i;
        }
     }

   if(highest_bar<0) return(-1);

   return(highest_bar+iBarShift(_Symbol,_Period,time_right));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int iHighest(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime time_left,datetime time_right)
  {
   double array[]; ArraySetAsSeries(array,true);
   int copied=CopyHigh(symbol,timeframe,time_left,time_right,array);
   if(copied<0) return(-1);

   int highest_bar=-1; double highest=DBL_MIN;
   for(int i=copied-1; i>=0; i --)
     {
      if(array[i]>highest)
        {
         highest=array[i];
         highest_bar=i;
        }
     }

   if(highest_bar<0) return(-1);

   return(highest_bar+iBarShift(symbol,timeframe,time_right));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iLowest
//+------------------------------------------------------------------+
int iLowest(int bar_left,int bar_right)
  {
   double array[]; ArraySetAsSeries(array,true);
   int copied=CopyLow(_Symbol,_Period,bar_right,bar_left-bar_right+1,array);
   if(copied<0) return(-1);

   int lowest_bar=-1; double lowest=DBL_MAX;
   for(int i=copied-1; i>=0; i --)
     {
      if(array[i]<lowest)
        {
         lowest=array[i];
         lowest_bar=i;
        }
     }

   if(lowest_bar<0) return(-1);

   return(bar_right+lowest_bar);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int iLowest(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int bar_left,int bar_right)
  {
   double array[]; ArraySetAsSeries(array,true);
   int copied=CopyLow(symbol,timeframe,bar_right,bar_left-bar_right+1,array);
   if(copied<0) return(-1);

   int lowest_bar=-1; double lowest=DBL_MAX;
   for(int i=copied-1; i>=0; i --)
     {
      if(array[i]<lowest)
        {
         lowest=array[i];
         lowest_bar=i;
        }
     }

   if(lowest_bar<0) return(-1);

   return(bar_right+lowest_bar);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int iLowest(datetime time_left,datetime time_right)
  {
   double array[]; ArraySetAsSeries(array,true);
   int copied=CopyLow(_Symbol,_Period,time_left,time_right,array);
   if(copied<0) return(-1);

   int lowest_bar=-1; double lowest=DBL_MAX;
   for(int i=copied-1; i>=0; i --)
     {
      if(array[i]<lowest)
        {
         lowest=array[i];
         lowest_bar=i;
        }
     }

   if(lowest_bar<0) return(-1);

   return(lowest_bar+iBarShift(_Symbol,_Period,time_right));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int iLowest(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime time_left,datetime time_right)
  {
   double array[]; ArraySetAsSeries(array,true);
   int copied=CopyLow(symbol,timeframe,time_left,time_right,array);
   if(copied<0) return(-1);

   int lowest_bar=-1; double lowest=DBL_MAX;
   for(int i=copied-1; i>=0; i --)
     {
      if(array[i]<lowest)
        {
         lowest=array[i];
         lowest_bar=i;
        }
     }

   if(lowest_bar<0) return(-1);

   return(lowest_bar+iBarShift(symbol,timeframe,time_right));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iBarShift
//+------------------------------------------------------------------+
int iBarShift(datetime time,bool exact=false)
  {
   if(time<0) return(-1);

   datetime array[],time0;
   if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,array)<0) return(-1);
   time0=array[0]; //Время открытия нулевого бара

   if(CopyTime(_Symbol,_Period,time0,time,array)<0) return(-1);

   datetime temptime=iTime(_Symbol,_Period,ArraySize(array)-1);
   if(array[0]==temptime && temptime<=time)
     {
      return(ArraySize(array)-1);
     }
   else
     {
      if(exact)
        {
         return(-1);
        }
      else
        {
         return(ArraySize(array)-1);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int iBarShift(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime time,bool exact=false)
  {
   if(time<0) return(-1);

   datetime array[],time0;
   if(CopyTime(symbol,timeframe,0,1,array)<0) return(-1);
   time0=array[0]; //Время открытия нулевого бара

   if(CopyTime(symbol,timeframe,time0,time,array)<0) return(-1);

   datetime temptime=iTime(symbol,timeframe,ArraySize(array)-1);
   if(array[0]==temptime && temptime<=time)
     {
      return(ArraySize(array)-1);
     }
   else
     {
      if(exact)
        {
         return(-1);
        }
      else
        {
         return(ArraySize(array)-1);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Nikolay Gaylis:

Ой йой ёй!Памагите!Перестало компилироваться!

Ну и?

Форум хоть изредка читайте по изменениям в платформе

 
Nikolay Gaylis:

Ой йой ёй!Памагите!Перестало компилироваться!

Удаляйте TimeSeries.mqh и все его упоминания, уже должно работать без него (но, возможно, с глюками).

 
Сергей Таболин:

А жаль...

При оптимизации в лог тестерных агентов выводится Print, вызванный в OnInit или раньше. Сделано специально для разбора возможных проблем при загрузке эксперта. После OnInit все выводы в лог при оптимизации перекрываются.

Откройте лог агента и увидите свой Print

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