Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста - страница 19
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Что-то у меня мой 1835 на этот Build 1845 не обновляется...
К MetaQuotes-Demo подключён...
Откройте окно "О Программе"
Не помогает.
И перезапустите терминал
Версия МТ 1845.
Повторил Ваш пример, тоже вставил этот параметр в стандартный MACD Sample.
Я не понимаю как Вы не можете повторить этот эксперимент?
Я сделал то же самое, завтра сравню наши эксперты. Только я в режиме "Все тики" проверял
Вот только что заново прогнал - логи
Все тики не имеют никакого значения, ибо до тиков как таковых дело не доходит.
А вот из вашего лога:
ясно видна разница - у Вас только 1288 проходов, а у меня 122221.
А вот у меня при 5149:
Я специально поставил затратный метод генерации тиков, чтобы сравнить время оптимизации.
Если я оптимизирую с правильным фейковым параметром, то занимает около часа (не замерял). Таким образом, у меня не воспроизводится ваша ситуация.
Ещё раз.
Если выход осуществляется на стадии инициализации, то какая разница, затратный метод стоит или нет? Оптимизация (проход с параметрами) даже не начинается!
Это же типа такого:
Сколько по времени будет выполняться этот код? Не будет, правильно.
То же происходит и с моим примером. Весь остальной код после return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT) не выполняется (по крайней мере не должен).
Вы похоже, не читаете чужие сообщения. У меня как раз прохолы и не выполняются при неправильном входном параметре - это означает, что я не могу воспроизвести вашу ситуацию.
Вы похоже, не читаете чужие сообщения. У меня как раз прохолы и не выполняются при неправильном входном параметре - это означает, что я не могу воспроизвести вашу ситуацию.
Особенно эти тормоза заметны, если использовать свою сеть для оптимизации.
Ой йой ёй!Памагите!Перестало компилироваться!
Ой йой ёй!Памагите!Перестало компилироваться!
Ну и?
Форум хоть изредка читайте по изменениям в платформе
Ой йой ёй!Памагите!Перестало компилироваться!
Удаляйте TimeSeries.mqh и все его упоминания, уже должно работать без него (но, возможно, с глюками).
А жаль...
При оптимизации в лог тестерных агентов выводится Print, вызванный в OnInit или раньше. Сделано специально для разбора возможных проблем при загрузке эксперта. После OnInit все выводы в лог при оптимизации перекрываются.
Откройте лог агента и увидите свой Print