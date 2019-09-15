Трал и Стоп MQL5. Help.

Помогите пожалуйста с тралом и стопом. 

Работает только для 1 позиции.

Что может быть не так?

input double SL_Points = 100;
input double TrailP = 25;
int LotDigits; //initialized in OnInit
input int MagicNumber = 1006862;
input double TradeSize = 0.01;
input double MaxSpread = 3;
input int MaxSlippage = 3; //adjusted in OnInit
int MaxSlippage_;
int MaxOpenTrades = 1000;
int MaxLongTrades = 1000;
int MaxShortTrades = 1000;
int MaxPendingOrders = 1000;
bool Hedging = false;
int OrderRetry = 5; //# of retries if sending order returns error
int OrderWait = 5; //# of seconds to wait if sending order returns error

void myAlert(string type, string message)
  {
   if(type == "print")
      Print(message);
   else if(type == "error")
     {
     }
   else if(type == "order")
     {
     }
   else if(type == "modify")
     {
     }
  }

int TradesCount(ENUM_ORDER_TYPE type) //returns # of open trades for order type, current symbol and magic number
  {
   if(type <= 1)
     {
      if (PositionSelect(Symbol()) && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == MagicNumber && PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == type)
         return(1);
      else
         return(0);
     }
   else
     {
      int result = 0;
      int total = OrdersTotal();
      for(int i = 0; i < total; i++)
        {
         if(OrderGetTicket(i) <= 0) continue;
         if(OrderGetInteger(ORDER_MAGIC) != MagicNumber || OrderGetString(ORDER_SYMBOL) != Symbol() || OrderGetInteger(ORDER_TYPE) != type) continue;
         result++;
        }
      return(result);
     }
  }

ulong myOrderSend(ENUM_ORDER_TYPE type, double price, double volume, string ordername) //send order, return ticket ("price" is irrelevant for market orders)
  {
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) || !MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED)) return(0);
   int retries = 0;
   int long_trades = TradesCount(ORDER_TYPE_BUY);
   int short_trades = TradesCount(ORDER_TYPE_SELL);
   int long_pending = TradesCount(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT) + TradesCount(ORDER_TYPE_BUY_STOP) + TradesCount(ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT);
   int short_pending = TradesCount(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT) + TradesCount(ORDER_TYPE_SELL_STOP) + TradesCount(ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT);
   string ordername_ = ordername;
   if(ordername != "")
      ordername_ = "("+ordername+")";
   //test Hedging
   if(!Hedging && ((type % 2 == 0 && short_trades + short_pending > 0) || (type % 2 == 1 && long_trades + long_pending > 0)))
     {
      myAlert("print", "Order"+ordername_+" not sent, hedging not allowed");
      return(0);
     }
   //test maximum trades
   if((type % 2 == 0 && long_trades >= MaxLongTrades)
   || (type % 2 == 1 && short_trades >= MaxShortTrades)
   || (long_trades + short_trades >= MaxOpenTrades)
   || (type > 1 && long_pending + short_pending >= MaxPendingOrders))
     {
      myAlert("print", "Order"+ordername_+" not sent, maximum reached");
      return(0);
     }
   //prepare to send order
   MqlTradeRequest request;
   ZeroMemory(request);
   request.action = (type <= 1) ? TRADE_ACTION_DEAL : TRADE_ACTION_PENDING;
   
   //set allowed filling type
   int filling = (int)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_FILLING_MODE);
   if(request.action == TRADE_ACTION_DEAL && (filling & 1) != 1)
      request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC;

   request.magic = MagicNumber;
   request.symbol = Symbol();
   request.volume = NormalizeDouble(volume, LotDigits);
   request.sl = 0;
   request.tp = 0;
   request.deviation = MaxSlippage_;
   request.type = type;
   request.comment = ordername;

   int expiration=(int)SymbolInfoInteger(Symbol(), SYMBOL_EXPIRATION_MODE);
   if((expiration & SYMBOL_EXPIRATION_GTC) != SYMBOL_EXPIRATION_GTC)
     {
      request.type_time = ORDER_TIME_DAY;  
      request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
     }

   MqlTradeResult result;
   MqlTick last_tick;
   SymbolInfoTick(Symbol(), last_tick);
   if(MaxSpread > 0 && last_tick.ask - last_tick.bid > MaxSpread * Point())
     {
      myAlert("order", "Order"+ordername_+" not sent, maximum spread "+DoubleToString(MaxSpread * Point(), Digits())+" exceeded");
      return(0);
     }
   ZeroMemory(result);
   while(!OrderSuccess(result.retcode) && retries < OrderRetry+1)
     {
      //refresh price before sending order
      MqlTick last_tick;
      SymbolInfoTick(Symbol(), last_tick);
      if(type == ORDER_TYPE_BUY)
         price = last_tick.ask;
      else if(type == ORDER_TYPE_SELL)
         price = last_tick.bid;
      else if(price < 0) //invalid price for pending order
        {
         myAlert("order", "Order"+ordername_+" not sent, invalid price for pending order");
              return(0);
        }
      request.price = NormalizeDouble(price, Digits());     
      OrderSend(request, result);
      if(!OrderSuccess(result.retcode))
        {
         myAlert("print", "OrderSend"+ordername_+" error: "+result.comment);
         Sleep(OrderWait*1000);
        }
      retries++;
     }
   if(!OrderSuccess(result.retcode))
     {
      myAlert("error", "OrderSend"+ordername_+" failed "+(OrderRetry+1)+" times; error: "+result.comment);
      return(0);
     }
   string typestr[8] = {"Buy", "Sell", "Buy Limit", "Sell Limit", "Buy Stop", "Sell Stop", "Buy Stop Limit", "Sell Stop Limit"};
   myAlert("order", "Order sent"+ordername_+": "+typestr[type]+" "+Symbol()+" Magic #"+MagicNumber);
   return(result.order);
  }

int myOrderModify(ENUM_ORDER_TYPE type, ulong ticket, double SL, double TP) //modify SL and TP (absolute price), zero targets do not modify, ticket is irrelevant for open positions
  {
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) || !MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED)) return(-1);
   int retries = 0;
   int err;
   SL = NormalizeDouble(SL, Digits());
   TP = NormalizeDouble(TP, Digits());
   if(SL < 0) SL = 0;
   if(TP < 0) TP = 0;
   //prepare to select order
   Sleep(10);
   if((type <= 1 && !PositionSelect(Symbol())) || (type > 1 && !OrderSelect(ticket)))
     {
      err = GetLastError();
      myAlert("error", "PositionSelect / OrderSelect failed; error #"+err);
      return(-1);
     }
   //ignore open positions other than "type"
   if (type <= 1 && PositionGetInteger(POSITION_TYPE) != type) return(0);
   //prepare to modify order
   double currentSL = (type <= 1) ? PositionGetDouble(POSITION_SL) : OrderGetDouble(ORDER_SL);
   double currentTP = (type <= 1) ? PositionGetDouble(POSITION_TP) : OrderGetDouble(ORDER_TP);
   if(NormalizeDouble(SL, Digits()) == 0) SL = currentSL; //not to modify
   if(NormalizeDouble(TP, Digits()) == 0) TP = currentTP; //not to modify
   if(NormalizeDouble(SL - currentSL, Digits()) == 0
   && NormalizeDouble(TP - currentTP, Digits()) == 0)
      return(0); //nothing to do
   MqlTradeRequest request;
   ZeroMemory(request);
   request.action = (type <= 1) ? TRADE_ACTION_SLTP : TRADE_ACTION_MODIFY;
   if (type > 1)
      request.order = ticket;
   else
      request.position = PositionGetInteger(POSITION_TICKET);
   request.symbol = Symbol();
   request.price = (type <= 1) ? PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) : OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
   request.sl = NormalizeDouble(SL, Digits());
   request.tp = NormalizeDouble(TP, Digits());
   request.deviation = MaxSlippage_;
   MqlTradeResult result;
   ZeroMemory(result);
   while(!OrderSuccess(result.retcode) && retries < OrderRetry+1)
     {
      OrderSend(request, result);
      if(!OrderSuccess(result.retcode))
        {
         err = GetLastError();
         myAlert("print", "OrderModify error #"+err);
         Sleep(OrderWait*1000);
        }
      retries++;
     }
   if(!OrderSuccess(result.retcode))
     {
      myAlert("error", "OrderModify failed "+(OrderRetry+1)+" times; error #"+err);
      return(-1);
     }
   string alertstr = "Order modify: ticket="+ticket;
   if(NormalizeDouble(SL, Digits()) != 0) alertstr = alertstr+" SL="+SL;
   if(NormalizeDouble(TP, Digits()) != 0) alertstr = alertstr+" TP="+TP;
   myAlert("modify", alertstr);
   return(0);
  }

int myOrderModifyRel(ENUM_ORDER_TYPE type, ulong ticket, double SL, double TP) //works for positions and orders, modify SL and TP (relative to open price), zero targets do not modify, ticket is irrelevant for open positions
  {
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) || !MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED)) return(-1);
   int retries = 0;
   int err;
   SL = NormalizeDouble(SL, Digits());
   TP = NormalizeDouble(TP, Digits());
   if(SL < 0) SL = 0;
   if(TP < 0) TP = 0;
   //prepare to select order
   Sleep(10);
   if((type <= 1 && !PositionSelect(Symbol())) || (type > 1 && !OrderSelect(ticket)))
     {
      err = GetLastError();
      myAlert("error", "PositionSelect / OrderSelect failed; error #"+err);
      return(-1);
     }
   //ignore open positions other than "type"
   if (type <= 1 && PositionGetInteger(POSITION_TYPE) != type) return(0);
   //prepare to modify order, convert relative to absolute
   double openprice = (type <= 1) ? PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) : OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
   if(((type <= 1) ? PositionGetInteger(POSITION_TYPE) : OrderGetInteger(ORDER_TYPE)) % 2 == 0) //buy
     {
      if(NormalizeDouble(SL, Digits()) != 0)
         SL = openprice - SL;
      if(NormalizeDouble(TP, Digits()) != 0)
         TP = openprice + TP;
     }
   else //sell
     {
      if(NormalizeDouble(SL, Digits()) != 0)
         SL = openprice + SL;
      if(NormalizeDouble(TP, Digits()) != 0)
         TP = openprice - TP;
     }
   double currentSL = (type <= 1) ? PositionGetDouble(POSITION_SL) : OrderGetDouble(ORDER_SL);
   double currentTP = (type <= 1) ? PositionGetDouble(POSITION_TP) : OrderGetDouble(ORDER_TP);
   if(NormalizeDouble(SL, Digits()) == 0) SL = currentSL; //not to modify
   if(NormalizeDouble(TP, Digits()) == 0) TP = currentTP; //not to modify
   if(NormalizeDouble(SL - currentSL, Digits()) == 0
   && NormalizeDouble(TP - currentTP, Digits()) == 0)
      return(0); //nothing to do
   MqlTradeRequest request;
   ZeroMemory(request);
   request.action = (type <= 1) ? TRADE_ACTION_SLTP : TRADE_ACTION_MODIFY;
   if (type > 1)
      request.order = ticket;
   else
      request.position = PositionGetInteger(POSITION_TICKET);
   request.symbol = Symbol();
   request.price = (type <= 1) ? PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) : OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
   request.sl = NormalizeDouble(SL, Digits());
   request.tp = NormalizeDouble(TP, Digits());
   request.deviation = MaxSlippage_;
   MqlTradeResult result;
   ZeroMemory(result);
   while(!OrderSuccess(result.retcode) && retries < OrderRetry+1)
     {
      OrderSend(request, result);
      if(!OrderSuccess(result.retcode))
        {
         err = GetLastError();
         myAlert("print", "OrderModify error #"+err);
         Sleep(OrderWait*1000);
        }
      retries++;
     }
   if(!OrderSuccess(result.retcode))
     {
      myAlert("error", "OrderModify failed "+(OrderRetry+1)+" times; error #"+err);
      return(-1);
     }
   string alertstr = "Order modify: ticket="+ticket;
   if(NormalizeDouble(SL, Digits()) != 0) alertstr = alertstr+" SL="+SL;
   if(NormalizeDouble(TP, Digits()) != 0) alertstr = alertstr+" TP="+TP;
   myAlert("modify", alertstr);
   return(0);
  }

void TrailingStopTrail(ENUM_ORDER_TYPE type, double TS, double step, bool aboveBE) //set Stop Loss to "TS" if price is going your way with "step"
  {
   TS = NormalizeDouble(TS, Digits());
   step = NormalizeDouble(step, Digits());
   if(!PositionSelect(Symbol())) return;
   if(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) != MagicNumber || PositionGetInteger(POSITION_TYPE) != type) return;
   MqlTick last_tick;
   SymbolInfoTick(Symbol(), last_tick);
   double SL = PositionGetDouble(POSITION_SL);
   double openprice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
   if(type == ORDER_TYPE_BUY && (!aboveBE || last_tick.bid > openprice + TS) && (NormalizeDouble(SL, Digits()) <= 0 || last_tick.bid > SL + TS + step))
      myOrderModify(ORDER_TYPE_BUY, 0, last_tick.bid - TS, 0);
   else if(type == ORDER_TYPE_SELL && (!aboveBE || last_tick.ask < openprice - TS) && (NormalizeDouble(SL, Digits()) <= 0 || last_tick.ask < SL - TS - step))
      myOrderModify(ORDER_TYPE_SELL, 0, last_tick.ask + TS, 0);
  }

bool OrderSuccess(uint retcode)
  {
   return(retcode == TRADE_RETCODE_PLACED || retcode == TRADE_RETCODE_DONE
      || retcode == TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL || retcode == TRADE_RETCODE_NO_CHANGES);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {   
   MaxSlippage_ = MaxSlippage;
   //initialize LotDigits
   double LotStep = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_STEP);
   if(LotStep >= 1) LotDigits = 0;
   else if(LotStep >= 0.1) LotDigits = 1;
   else if(LotStep >= 0.01) LotDigits = 2;
   else LotDigits = 3;
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   ulong ticket = 0;
   double price;   
   double SL;
   
   TrailingStopTrail(ORDER_TYPE_BUY, TrailP * Point(), 0 * Point(), false); //Trailing Stop = trail
   TrailingStopTrail(ORDER_TYPE_SELL, TrailP * Point(), 0 * Point(), false); //Trailing Stop = trail
   
   
   if(true //Сюда вставляем условие для входа на покупку
   )
     {
      MqlTick last_tick;
      SymbolInfoTick(Symbol(), last_tick);
      price = last_tick.ask;
      SL = SL_Points * Point(); //Stop Loss = value in points (relative to price)   
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED))
        {
         ticket = myOrderSend(ORDER_TYPE_BUY, price, TradeSize, "");
         if(ticket == 0) return;
        }
      else //not autotrading => only send alert
         myAlert("order", "");
      myOrderModifyRel(ORDER_TYPE_BUY, ticket, SL, 0);
     }
   
    
   if(true //Сюда вставляем условие для входа на продажу
   )
     {
      MqlTick last_tick;
      SymbolInfoTick(Symbol(), last_tick);
      price = last_tick.bid;
      SL = SL_Points * Point(); //Stop Loss = value in points (relative to price)   
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED))
        {
         ticket = myOrderSend(ORDER_TYPE_SELL, price, TradeSize, "");
         if(ticket == 0) return;
        }
      else //not autotrading => only send alert
         myAlert("order", "");
      myOrderModifyRel(ORDER_TYPE_SELL, ticket, SL, 0);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
  
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--)
      if(m_position.SelectByIndex(i))
         if(m_position.Symbol()==Symbol() && m_position.Magic()==m_magic)
           {
            //--- TrailingStop -> подтягивание StopLoss у ПРИБЫЛЬНОЙ позиции
            if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
              {
               //--- когда у позиции ещё нет StopLoss
               if(m_position.StopLoss()==0)
                 {
                  //--- пока StopLoss равен 0.0, TrailingStep не учитываем
                  if(m_symbol.Bid()-ExtTrailingStop>m_position.PriceOpen())
                    {
                     //--- модификация позиции
                     m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_position.PriceOpen(),0.0);
                    }
                 }
               //--- у позиции уже есть StopLoss
               else
                 {
                  //--- теперь TrailingStep нужно учитывать, иначе мы будет модифицировать
                  //--- поизцию НА КАЖДОМ ТИКЕ, а это ПЛОХО
                  if(m_symbol.Bid()-ExtTrailingStop-ExtTrailingStep>m_position.StopLoss())
                    {
                     //--- модификация позиции
                     m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),
                                            NormalizeDouble(m_symbol.Bid()-ExtTrailingStop,m_symbol.Digits()),0.0);
                    }
                 }
              }

            if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL)
              {
               //--- когда у позиции ещё нет StopLoss
               if(m_position.StopLoss()==0)
                 {
                  //--- пока StopLoss равен 0.0, TrailingStep не учитываем
                  if(m_symbol.Ask()+ExtTrailingStop<m_position.PriceOpen())
                    {
                     //--- модификация позиции
                     m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),m_position.PriceOpen(),0.0);
                    }
                 }
               //--- у позиции уже есть StopLoss
               else
                 {
                  //--- теперь TrailingStep нужно учитывать, иначе мы будет модифицировать
                  //--- поизцию НА КАЖДОМ ТИКЕ, а это ПЛОХО
                  if(m_symbol.Ask()+ExtTrailingStop+ExtTrailingStep<m_position.StopLoss())
                    {
                     //--- модификация позиции
                     m_trade.PositionModify(m_position.Ticket(),
                                            NormalizeDouble(m_symbol.Ask()+ExtTrailingStop,m_symbol.Digits()),0.0);
                    }
                 }
              }
           }

вот посморите как это реализовано в библиотечном файле. Перебириаются в цикле все Позиции. выбирается нужная и происходит ее изменение.

 
Dmitiry Ananiev:

вот посморите как это реализовано в библиотечном файле. Перебириаются в цикле все Позиции. выбирается нужная и происходит ее изменение.

Спасибо Дмитрий. Это нужно попробовать в этом куске кода? 

void TrailingStopTrail(ENUM_ORDER_TYPE type, double TS, double step, bool aboveBE) //set Stop Loss to "TS" if price is going your way with "step"
  {
   TS = NormalizeDouble(TS, Digits());
   step = NormalizeDouble(step, Digits());
   if(!PositionSelect(Symbol())) return;
   if(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) != MagicNumber || PositionGetInteger(POSITION_TYPE) != type) return;
   MqlTick last_tick;
   SymbolInfoTick(Symbol(), last_tick);
   double SL = PositionGetDouble(POSITION_SL);
   double openprice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
   if(type == ORDER_TYPE_BUY && (!aboveBE || last_tick.bid > openprice + TS) && (NormalizeDouble(SL, Digits()) <= 0 || last_tick.bid > SL + TS + step))
      myOrderModify(ORDER_TYPE_BUY, 0, last_tick.bid - TS, 0);
   else if(type == ORDER_TYPE_SELL && (!aboveBE || last_tick.ask < openprice - TS) && (NormalizeDouble(SL, Digits()) <= 0 || last_tick.ask < SL - TS - step))
      myOrderModify(ORDER_TYPE_SELL, 0, last_tick.ask + TS, 0);
  }
forex_neforex:

Спасибо Дмитрий. Это нужно попробовать в этом куске кода? 

   if(!PositionSelect(Symbol())) return;
   if(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) != MagicNumber || PositionGetInteger(POSITION_TYPE) != type) return;
        


      int cntMyPos=PositionsTotal();
      for(int ti=cntMyPos-1; ti>=0; ti--){
         if(PositionGetSymbol(ti)!=_Symbol) continue;
         if(MagicNumber>0 && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)!=MagicNumber || PositionGetInteger(POSITION_TYPE) != type) continue;

может что то так . - попробуйте вдруг получится. я когда химичу всё перепробоваю  

 
Aleksandr Klapatyuk:


может что то так . - попробуйте вдруг получится. я когда химичу всё перепробоваю  

спасибо. 

к сожалению работает, только для 1 позиции, и постоянно модификация. 

 
вообще то тут нужна полная конвертация с нетто в хедж.. тут вам не 1-2 строчки поменять..
 
Nikolay Ivanov:
вообще то тут нужна полная конвертация с нетто в хедж.. тут вам не 1-2 строчки поменять..

Проще говоря, забить на mql5 и сидеть на mql4. 

forex_neforex:

спасибо. 

к сожалению работает, только для 1 позиции, и постоянно модификация. 

я не знаю цели вашего советника . тестер аж за глючил

forex_neforex 

Файлы:
forex_neforex.mq5  36 kb
 
Aleksandr Klapatyuk:

я не знаю цели вашего советника . тестер аж за глючил

 

Да, это просто для того чтоы открыть много позиций и проверить, работает ли для всех позиций трал и стоп. Увы, так же. ( для одной. 

forex_neforex:

Проще говоря, забить на mql5 и сидеть на mql4. 

проще взять, любой рабочий советник, и вашу стратегию воплощать в нём.

чуток меняя под себя. 

- правда если вы хотите - создавать коды написания . то тогда другое дело.

 
Aleksandr Klapatyuk:

проще взять, любой рабочий советник, и вашу стратегию воплощать в нём.

чуток меняя под себя. 

- правда если вы хотите - создавать коды написания . то тогда другое дело.

этот шаблон, привык к нему, просто прикрутить индикатор или фильтры. 

