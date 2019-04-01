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Индикаторы

Calculation Net Price Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4110
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор отображает три линии: неттинговую цену для BUY, для SELL и общую для BUY и SELL.

Пример работы, когда сначала открыты четыре позиции BUY, а потом добавляется ещё одна позиция BUY:

Calculation Net Price Indicator


Stop loss Take profit Stop loss Take profit

Советник на текущем символе выставляет всем позициям Стоп лосс и Тейк профит

D1_Trend D1_Trend

Торговая стратегия на основе свечи #1 таймфрейма D1

iMACD iSAR iMACD iSAR

Торговая стратегия на осцилляторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и трендовом индикаторе iSAR (Parabolic SAR, SAR)

ZigZag Fibo ZigZag Fibo

Советник торгует по графическому объекту Линии Фибоначчи. Для построения используется последнее окончательно сформировавшееся колено индикатора ZigZag.