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Calculation Net Price Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает три линии: неттинговую цену для BUY, для SELL и общую для BUY и SELL.
Пример работы, когда сначала открыты четыре позиции BUY, а потом добавляется ещё одна позиция BUY:
Stop loss Take profit
Советник на текущем символе выставляет всем позициям Стоп лосс и Тейк профитD1_Trend
Торговая стратегия на основе свечи #1 таймфрейма D1
iMACD iSAR
Торговая стратегия на осцилляторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и трендовом индикаторе iSAR (Parabolic SAR, SAR)ZigZag Fibo
Советник торгует по графическому объекту Линии Фибоначчи. Для построения используется последнее окончательно сформировавшееся колено индикатора ZigZag.