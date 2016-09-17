Что происходит с сайтом и когда это закончится?
Извините за неудобства, пожалуйста.
Мы безостановочно работаем над сайтом и сейчас заняты большим рефакторингом. Поэтому кое-где вылезают артефакты.
Кстати, мы полностью решили проблему с потенциальной потерей текста. Теперь вводимый текст постоянно сохраняется в Local Storage вашего броузера и вы всегда можете его извлечь, нажав на кнопку дискетки справа вверху:
Ясно, спасибо за пояснения. А можно будет потом где-нибудь прочитать про все полезные нововведения?
К сожалению, нет.
Работ над сайтом очень много и они никогда не прекращаются.
Скажите, это должно работать на всех системах? В Андроиде 4.0 браузер Opera текст вводится не прямо в форму, а появляется отдельное окно ввода, т.е. если не убрать фокус ввода или не скрыть клавиатуру, то вводимый текст может пропасть, один раз был такой случай.
Android 5.0, браузер Opera.
На этой странице больше ничего не нажимаем, переключаемся на другую вкладку, и через некоторое время возвращаемся обратно. Страница грузится заново. Снова нажимаем "Новый комментарий".
Видимо так и должно работать, в этом случае ошибки нет. Я понял это предложение как "вводимый текст должен сохраняться автоматически, без участия пользователя".
Видно, что сайт обновляется, только вот как-то странно, хотелось бы, чтобы ничего не пропало... как в прошлые разы было со скриншотами и комментариями...
При движении по странице пользователя добавляются свои новости, то есть игра "поймай нижнее меню"?
Количество продуктов не соответствует действительности.
В "хронике сайта" список хитов и новых продуктов представлен криво.
Это пока из того, что заметил.