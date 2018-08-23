Стопы - путь к успеху. - страница 8
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Для GBPUSD средний размер бара в последнее время составляет:
MN=540
W1=244
D1=108
H4=40
H1=13
M15=11
Возможно из этих данных как то можно сварганить формулу?
Решить уравнение не проблема, проблема в том, что мало кто будет ждать почти год или больше. Подозреваю, что даже для N лет результат не очень впечатляющий для большинства будет.
Рынок ходит волнами...а значит торговля тоже будет идти волнами...беда всех новичков в том, что они хотят вложить слишком мало, а получить взамен сразу и много...а рынок...рынок он никому и ничего не должен :)
по бэк тесту сова я лично вижу нормальный результат торговли по тренду...только да...ждать пришлось 5 лет чтобы 5 000 первоначальных стали 120 000... 2400% за 5 лет я думаю, все-таки, результат достойный...
Для GBPUSD средний размер бара в последнее время составляет:
MN=540
W1=244
D1=108
H4=40
H1=13
M15=11
Возможно из этих данных как то можно сварганить формулу?
Uladzimir, тут Важным моментом еще является те участки графика, на которых открываются сделки. Посмотрите на те места, в которых по вашей ТС открываются сделки и вот от тех мест нужно высчитывать средний стоп. Если по итогам система будет сливать, значит нужно или а) пересмотреть точки входа или б) изменить значения TP, чтобы успешные сделки перекрывали возможные убыточные. Т.е. соблюдался баланс. Важно в каком месте открывается сделки, на какой сессии и где находятся потенциальные средние high и low рисуемой свечи D1. можно так же ориентироваться на high и low свечи D1 вчерашнего дня. На истории эти моменты можно увидеть и они повторяются изо дня в день.
Определите в каком участке свечи D1 торгует Ваш советник и где находятся как правило хай и лоу рисуемой свечи в которой торгуете. Зная где ежедневно находится Ваш советник и сколько примерно до хая и лоу.. думаю сможете грамотно высчитать средние стопы. Если не помогает знание сегодняшних хая и лоу. Попробуйте по хаю и лоу вчерашнего дня. Может там будут совпадения...Многое зависит от Вашей стратегии - но закономерности есть, просто их нужно найти :)
Рынок ходит волнами...а значит торговля тоже будет идти волнами...беда всех новичков в том, что они хотят вложить слишком мало, а получить взамен сразу и много...а рынок...рынок он никому и ничего не должен :)
по бэк тесту сова я лично вижу нормальный результат торговли по тренду...только да...ждать пришлось 5 лет чтобы 5 000 первоначальных стали 120 000... 2400% за 5 лет я думаю, все-таки, результат достойный...
2400% можно сделать за месяц. Это не важно.
Главная задача и есть получить много и быстро. В этом кроется притягательность и популярность форы.
Uladzimir, тут Важным моментом еще является те участки графика, на которых открываются сделки. Посмотрите на те места, в которых по вашей ТС открываются сделки и вот от тех мест нужно высчитывать средний стоп. Если по итогам система будет сливать, значит нужно или а) пересмотреть точки входа или б) изменить значения TP, чтобы успешные сделки перекрывали возможные убыточные. Т.е. соблюдался баланс. Важно в каком месте открывается сделки, на какой сессии и где находятся потенциальные средние high и low рисуемой свечи D1. можно так же ориентироваться на high и low свечи D1 вчерашнего дня. На истории эти моменты можно увидеть и они повторяются изо дня в день.
Определите в каком участке свечи D1 торгует Ваш советник и где находятся как правило хай и лоу рисуемой свечи в которой торгуете. Зная где ежедневно находится Ваш советник и сколько примерно до хая и лоу.. думаю сможете грамотно высчитать средние стопы. Если не помогает знание сегодняшних хая и лоу. Попробуйте по хаю и лоу вчерашнего дня. Может там будут совпадения...Многое зависит от Вашей стратегии - но закономерности есть, просто их нужно найти :)
Определить в каком участке свечи D1 торгует советник, на это я и намекаю. И от этих данных отталкиваться. Один неприятный нюанс это то, что средняя не говорит, что это постоянная величина. Но как дополнительный ориентир вполне подходит.
Со страховкой мне комфортнее работать.
В краткосрочной торговле это обязательное условие!
Бред точно такой-же, как и закрывать позицию при достижении N%-прибыли к депозиту.
Стопы и профиты должны ставиться в конкретных местах независимо от размера депозита.
Полностью согласен. Нет ни каких третьих, четвертых и т.д, волн; есть тренд и есть специфика его колебания на происходящие события, тут как-раз и завороты, и повороты; надо учиться ориентироваться по таймфреймам; и не упускать ни чего из вида. Как посмотришь и что увидишь - так все и будет.
Почему надо ставить защитные стопы?
Если торговля ведется от уровней, то нет гарантии, что уровень устоит, а на практике все сильные уровни как раз и являются целью т.е. ликвидностью крупных игроков.
Можно конечно в таких случаях использовать стопприказы, но такой шаг может надолго вылиться в замок, с потерей времени и денег.