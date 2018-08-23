Стопы - путь к успеху. - страница 7
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Можно и без стопов, если все 100% -ные прибыльные входы, или скажем переворотная ТС с постоянным лолом.
Но практика показывает, что такое невозможно без глубоких просадок.
А просадка это чуть-чуть недодержанный "дядяколян"))))).
Стопы может не приведут кого то к успеху, но избавят от крупных неприятностей.
Удалял сегодня скриншеты с компа и наткнуляся на этот. По картинке можно увидеть как может расти депозит если работают стопы.
Баланс стоит на месте, а средства растут. Это за пару часов торговли на форе. Это не тестер.
Оптимизация стоп приказов меня волнует много лет. Думаю не только меня.
Хочется услышать мнение опытных в этом направлении трейдеров и программистов, для сами понимаете чего)).
В своих ТС мной SL и TP используются "математические". То есть я высчитываю среднестатистические отклонения цены с учетом волатильности инструмента от тех опорных точек на графике, по которым делаются входы. По задумке эти отклонения и должны быть взяты. Если все высчитано правильно, то стопы либо не срабатывают, либо срабатывают там, где держать позицию и надеяться на какой-то разворот уже смысла нету.
В своих ТС мной SL и TP используются "математические". То есть я высчитываю среднестатистические отклонения цены с учетом волатильности инструмента от тех опорных точек на графике, по которым делаются входы. По задумке эти отклонения и должны быть взяты. Если все высчитано правильно, то стопы либо не срабатывают, либо срабатывают там, где держать позицию и надеяться на какой-то разворот уже смысла нету.
Трудно понять из ваших слов.
Вы делаете входы лимитными ордерами или с рынка?
Стоплосы у вас за вероятными входами? или как надо понимать?
Буду благодарен, если набросочек.
Стоплосы у вас за вероятными входами? или как надо понимать?
Буду благодарен, если набросочек.
в соответствии с правилами форума на скриншоте информация о брокере, название советника и др. данные были обезличены
Привожу пример с фунтом. Сделки зеленым цветом это первый день, когда поступил сигнал, красным - второй день. И в первый и второй день алгоритм открыл позиции по рынку в 17-00 с фиксированными SL 800 и TP 1100.
Как видите, в обоих случаях защитные ордера оказались примерно под low свечи на D1 или кто-то эти "зоны" еще называет "уровнями". Я же проще к этому отношусь, ибо понял что уровней никаких на форексе нет...котировок единых нет и все очень размыто. Есть зоны. Вот я и рассчитал примерно сколько пунктов проходит в среднем цена за весь день, и сколько должен быть примерный стоп, когда уже явно цена попадает в зону где удерживать сделку смысла никакого нет. В общем на паре GBPUSD у меня вышли оптимальные значения SL 800 pips, а максимальное отклонение цены, которое необходимо фиксировать по TP 1100 pips. С 01.01.2013 рынок ходит этими "шаблонами"...вот такие вот "простые истины" о Stop Loss'ах и Forex'е. Надеюсь ответил на Ваш вопрос коллега =)
"я высчитываю среднестатистические отклонения цены с учетом волатильности инструмента от тех опорных точек на графике"
"И в первый и второй день алгоритм открыл позиции по рынку в 17-00 с фиксированными SL 800 и TP 1100."
Очень напоминает классический анекдот:
"Ты либо крестик сними, либо трусы надень."
У Вас мудрёная, шибко умная фраза выливается во вполне себе банальные "кругленькие" стопы.:-)))))))))))))))))))
в соответствии с правилами форума на скриншоте информация о брокере, название советника и др. данные были обезличены
Привожу пример с фунтом. Сделки зеленым цветом это первый день, когда поступил сигнал, красным - второй день. И в первый и второй день алгоритм открыл позиции по рынку в 17-00 с фиксированными SL 800 и TP 1100.
Как видите, в обоих случаях защитные ордера оказались примерно под low свечи на D1 или кто-то эти "зоны" еще называет "уровнями". Я же проще к этому отношусь, ибо понял что уровней никаких на форексе нет...котировок единых нет и все очень размыто. Есть зоны. Вот я и рассчитал примерно сколько пунктов проходит в среднем цена за весь день, и сколько должен быть примерный стоп, когда уже явно цена попадает в зону где удерживать сделку смысла никакого нет. В общем на паре GBPUSD у меня вышли оптимальные значения SL 800 pips, а максимальное отклонение цены, которое необходимо фиксировать по TP 1100 pips. С 01.01.2013 рынок ходит этими "шаблонами"...вот такие вот "простые истины" о Stop Loss'ах и Forex'е. Надеюсь ответил на Ваш вопрос коллега =)
Понял теперь. Благодарю вас коллега. Мне конечно не подходит такой вариант, но для общего кругозора пускай будет и такой.
У меня автомат подтягивает стопы в бу при первой возможности, конечно мне не критично ставить стопы далеко, но беда в том, что он может там сработать, а это уже не есть хорошо. У меня краткосрочные ТСки в разработке, поэтому затронута эта тема.
У Вас мудрёная, шибко умная фраза выливается во вполне себе банальные "кругленькие" стопы.:-)))))))))))))))))))
Не умею выражаться проще:-))) Да стопы и тейки кругленькими получаются. Но их же нужно высчитать сначала... 800 и 1100 работают только на паре GBPUSD.... на остальных нужно садиться и анализировать график...
Понял теперь. Благодарю вас коллега. Мне конечно не подходит такой вариант, но для общего кругозора пускай будет и такой.
У меня автомат подтягивает стопы в бу при первой возможности, конечно мне не критично ставить стопы далеко, но беда в том, что он может там сработать, а это уже не есть хорошо. У меня краткосрочные ТСки в разработке, поэтому затронута эта тема.
Понимаю Вас. У меня тоже безубыток есть в алгоритме, конкретно на фунте он срабатывает через 750 pips. Но суть моих мыслей даже на краткосрок не меняется. Вам могу посоветовать попробовать рассчитать стопы чисто по математике. Задача: высчитать средний оптимальный стоп и оптимальные настройки трейлинг-стопа с учетом размаха цены на торгуемом Вами инструменте. Думаю если сможете решить это уравнение, то на выходе, в тестере стратегий обязательно добьетесь аналогичного результата торговли советником на протяжении N лет.
Не умею выражаться проще:-))) Да стопы и тейки кругленькими получаются. Но их же нужно высчитать сначала... 800 и 1100 работают только на паре GBPUSD.... на остальных нужно садиться и анализировать график...
Понимаю Вас. У меня тоже безубыток есть в алгоритме, конкретно на фунте он срабатывает через 750 pips. Но суть моих мыслей даже на краткосрок не меняется. Вам могу посоветовать попробовать рассчитать стопы чисто по математике. Задача: высчитать средний оптимальный стоп и оптимальные настройки трейлинг-стопа с учетом размаха цены на торгуемом Вами инструменте. Думаю если сможете решить это уравнение, то на выходе, в тестере стратегий обязательно добьетесь аналогичного результата торговли советника на протяжении N лет.
Понятно, что универсальных рецептов со стопами не существует, а хочется найти такое решение которое подойдет к любой системе.
Понятно, что универсальных рецептов со стопами не существует, а хочется найти такое решение которое подойдет к любой системе.
Uladzimir, безусловно, Всё в Ваших руках. Тут остается только методом "проб", "тестов" и "исключений" подобрать наиболее оптимальный способ определения SL для своего советника.
Как Вы верно заметили, универсального рецепта тут нет и быть не может. Все индивидуально, поскольку зависит от базовой стратегии, которая заложена в советник.
Uladzimir, безусловно, Всё в Ваших руках. Тут остается только методом "проб", "тестов" и "исключений" подобрать наиболее оптимальный способ определения SL для своего советника.
Как Вы верно заметили, универсального рецепта тут нет и быть не может. Все индивидуально, поскольку зависит от базовой стратегии, которая заложена в советник.
Будем искать. Как говорил Юрий Никулин в известном фильме.)