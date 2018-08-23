Стопы - путь к успеху. - страница 9
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Сколько ни пытаюсь научиться ставить стопы, бесполезно. Все время попадаю впросак. Чисто логически стопы должны давать ощущение спокойствия, а у меня наоборот они вызывают тревогу.
Уменьшайте объем позиции для снятия тревоги!
Сколько ни пытаюсь научиться ставить стопы, бесполезно. Все время попадаю впросак. Чисто логически стопы должны давать ощущение спокойствия, а у меня наоборот они вызывают тревогу.
Закрывая свой профит, сказал самурай Факимодо:
"Тот кто стопов не ставит - тот смел, только глуп беспредельно. Тот кто ставит - такой же дурак только трус". (c) Paukas :)
А если серьезно. Это очень сложно просто. Понимание, где поставить стоп, есть по сути понимание рынка. Главнейшая задача, которую нужно решить. Так что не удивительно что с наскоку не выходит. Придется попотеть.
Срабатывание правильно установленного стопа - это не вина трейдера и не ошибка торговой системы, просто рынок поменял фазу. Ничего не поделать. Трейдер не может это контролировать, остается только полностью подчиниться рынку и не пытаться бороться с потоком. Как то его прогнозировать, предсказывать, угадывать куда он пойдет. Прогнозы это иллюзии, "хотелки", торгуя их, решая за рынок, "забегая вперед", пытаясь его как то "контролировать", обязательно нарвемся рано или поздно.
Строго в настоящем, распознать сигналы и четко следовать указаниям рынка. Вверх - значит вверх, вниз - значит вниз. Давно ничего не решаю, мне без разницы - куда и как долго будет идти рынок. Будет команда подпрыгнуть на месте - подпрыгну. Есть парадокс, только полностью подчинившись, получаем полный контроль над ним. Для этого даже какой то отдельной ТС писать не нужно, она (система) навечно в рыночной кривой впечатана.
Закрывая свой профит, сказал самурай Факимодо:
"Тот кто стопов не ставит - тот смел, только глуп беспредельно. Тот кто ставит - такой же дурак только трус". (c) Paukas :)
А если серьезно. Это очень сложно просто. Понимание, где поставить стоп, есть по сути понимание рынка. Главнейшая задача, которую нужно решить. Так что не удивительно что с наскоку не выходит. Придется попотеть.
Срабатывание правильно установленного стопа - это не вина трейдера и не ошибка торговой системы, просто рынок поменял фазу. Ничего не поделать. Трейдер не может это контролировать, остается только полностью подчиниться рынку и не пытаться бороться с потоком. Как то его прогнозировать, предсказывать, угадывать куда он пойдет. Это иллюзии, торгуя их, решая за рынок, "забегая вперед", пытаясь его как то "контролировать", обязательно нарвемся рано или поздно.
Строго в настоящем, распознать сигналы и четко следовать указаниям рынка. Вверх - значит вверх, вниз - значит вниз. Давно ничего не решаю, мне без разницы - куда. Будет команда подпрыгнуть на месте - подпрыгну. Есть парадокс, только полностью подчинившись, получаем полный контроль над ним. Для этого даже какой то отдельной ТС писать не нужно, она (система) навечно в рыночной кривой впечатана.
Что бы победить рынок, в первую очередь, надо победить себя. Это касается как установки стопов так и ручного закрытия убыточных позиций. Да и прибыльных тоже.
АТС помогает справиться со слабой дисциплиной, но требует много времени на создание оного продукта.
лень перечитовать 9 страниц
про "тормоза придумали трусы" уже сказали ?шутка конечно, но есть доля правды - ввод в игру ордеров по SL TP (даже просто задумываемых) изменяют сумму вероятностей, и не стоит думать что линейно и в вашу пользу. Как правило в 99.99% добавлеиие стопов, тейков, тралов,экспайров ведёт к разорению. Хотя казалось-бы - ограничим убыток чуть, а вот тут прибъём звёздный профит -и всё станет хорошо, заиграв красками. Такая штука - или это есть сразу (от трейдера-автора) или нет никогда.
лень перечитовать 9 страниц
про "тормоза придумали трусы" уже сказали ?шутка конечно, но есть доля правды - ввод в игру ордеров по SL TP (даже просто задумываемых) изменяют сумму вероятностей, и не стоит думать что линейно и в вашу пользу. Как правило в 99.99% добавлеиие стопов, тейков, тралов,экспайров ведёт к разорению. Хотя казалось-бы - ограничим убыток чуть, а вот тут прибъём звёздный профит -и всё станет хорошо, заиграв красками. Такая штука - или это есть сразу (от трейдера-автора) или нет никогда.
ТС без защитных стопов обречена на провал.
Даже при идеальных входах черный лебедь прилетит незаметно и главное неожиданно.
ТС без защитных стопов обречена на провал.
Даже при идеальных входах черный лебедь прилетит незаметно и главное неожиданно.
Мда, вот ко мне уже прилетел, и ещё брокеру должен буду, судя по всему...
Мда, вот ко мне уже прилетел, и ещё брокеру должен буду, судя по всему...
Если это не шутка, то сочувствую.
Даже при идеальных входах черный лебедь прилетит незаметно и главное неожиданно.
от черных лебедей стопы не спасают. пора бы уже знать
от черных лебедей стопы не спасают. пора бы уже знать
Ну вот человек поставил стопы и спал спокойно, а вы возьми, и испорти ему сон. Ведь теперь не будет от монитора отходить
Если это не шутка, то сочувствую.
Нет не шутка, увы, но с долгом погорячился оставили чуток ещё на веревку с мылом...