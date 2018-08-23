Стопы - путь к успеху. - страница 15
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Тема растянулась на 14 страниц уже. А знаете почему? Потому что сама постановка вопроса не корректна.
Во-первых, уже писали, что разбор стопов без ТС абсурден.
А во-вторых, что такое стоп? Это экстренный сброс позиции по САМОЙ НЕВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ. Рыночным ордером со всеми вытекающими просадками. Это может быть полезно только в одном случае - если цена с большой долей вероятности пойдет против позиции, чтобы не потерять больше. Во всех остальных случаях стопом Вы наносите себе вред.
Ну и что Вы в итоге спрашиваете у участников форума?
"Скажите, как мне узнать, что цена уже развернулась против меня и нужно закрывать позицию?"
Ответит ли Вам кто-то на Ваш вопрос? Да, ответит. Ваша же торговая система, оттестированная на большом промежутке времени, да и то с большей или меньшей вероятностью.
Это может быть полезно только в одном случае - если цена с большой долей вероятности пойдет против позиции, чтобы не потерять больше.
Я примерно про это и написал, смена сценария.
Тема растянулась на 14 страниц уже. А знаете почему? Потому что сама постановка вопроса не корректна.
Во-первых, уже писали, что разбор стопов без ТС абсурден.
А во-вторых, что такое стоп? Это экстренный сброс позиции по САМОЙ НЕВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ. Рыночным ордером со всеми вытекающими просадками. Это может быть полезно только в одном случае - если цена с большой долей вероятности пойдет против позиции, чтобы не потерять больше. Во всех остальных случаях стопом Вы наносите себе вред.
Ну и что Вы в итоге спрашиваете у участников форума?
"Скажите, как мне узнать, что цена уже развернулась против меня и нужно закрывать позицию?"
Ответит ли Вам кто-то на Ваш вопрос? Да, ответит. Ваша же торговая система, оттестированная на большом промежутке времени, да и то с большей или меньшей вероятностью.
С вами тут не поспоришь да и смысла нет.
Для идеальной ТС нужны стопы?
Нет?
Все равно они нужны. Хотя бы против экскаваторщиков.
Но так как большинство здесь присутствующих таковой идеальной ТС не владеют или не могут похвастаться, то этот топик не будет лишним.
Для меня этот топик был полезен и я с благодарностью отношусь ко всем оставившим строчки своего мнения. Многие мнения просто оригинальны и вы не найдете такие ни в одном учебнике.
Стопы нужны обязательно. Торговля без стопов это слив денег.
А бывает наоборот что торговля со стопами - это путь к сливу.
Да такой вариант существует. Испытывал ТС с короткими стопами. Сливает. Попробовал без стопов. Сливает и без них. Оказалось что ТС негодная, а не стопы виноваты.
На Ишимоку отлично видно, где ставить стопы. Хотя я обхожусь без них, запас на 200-300 пунктов вполне достаточен, чтобы спокойно спать, главное знать , что пойдет в твою сторону , а временная просадка почти неизбежна и стопы только все портят
У меня стоит риск 1%на сделку. Чтобы слить, нужно сто сделок в минус. Так что со стопами система может жить
не так
чтобы слить депо, в Вашем случае, нужно слить 100 раз по 1% от начального депозита
риск тут не причем
ибо, при этом, с каждым новым слитым процентом, риск будет увеличиваться с коэффициентом 1,01 к предыдущему
и примерно на половине слитого депо он станет уже далеко не 1%-том
Часто наблюдаю за действиями банка, и не видел ни разу, чтоб не было стопов. Стопы ставят ВСЕГДА! ТейкПрофитов может не быть, используют трал.