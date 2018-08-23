Стопы - путь к успеху. - страница 6
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Со стопами может быть планомерный слив на участке до нескольких месяцев. Поэтому, здесь палка о двух концах, вон, у меня бесплатный сигнал на простом усреднении живёт уже полгода, просадка 15%. С таким же успехом стратегия со стопами могла сливаться на этом участке, пока усреднение вытаскивала все сделки в плюс.
Тут, всё же, нужно искать входы с преимуществом, а это, как я полагаю, 95% трейдеров не умеют делать.
Я посмотрел Ваш бесплатный сигнал. Бесплатные продукты на mql5.com обсуждать можно. Такой долгий срок жизни Вашего сигнала объясняется мною правильным выбором лотности (объёма) сделок. При балансе равным 1000USD открывать сделку следует объёмом Лот=0.01. Маленькая максимальная просадка (всего 15% за пол года) — это следствие того же — фактора — правильного выбора лотности. Вот такой маленький простой секрет успеха. Я понимаю, что большинству трейдеров очень трудно согласится на такой маленький объём открываемой сделки. Я сам такой горячий и темпераментный. Хочется побыстрее и побольше. Можно назвать это не темпераментом, а жадностью. Жадность приводит к сливу депо.
Я посмотрел Ваш бесплатный сигнал. Бесплатные продукты на mql5.com обсуждать можно. Такой долгий срок жизни Вашего сигнала объясняется мною правильным выбором лотности (объёма) сделок. При балансе равным 1000USD открывать сделку следует объёмом Лот=0.01. Маленькая максимальная просадка (всего 15% за пол года) — это следствие того же — фактора — правильного выбора лотности. Вот такой маленький простой секрет успеха. Я понимаю, что большинству трейдеров очень трудно согласится на такой маленький объём открываемой сделки. Я сам такой горячий и темпераментный. Хочется побыстрее и побольше. Можно назвать это не темпераментом, а жадностью. Жадность приводит к сливу депо.
Это называться проще...
Если торгуешь автоматом, ну можно конечно поставить стоп, мало ли - сбой системы, поломки у провайдера интернета или еще что-нибудь
Если торгуешь в ручную и есть время поглядывать на монитор, считаю что это некоторое преимущество перед автоматом и стоп и тейк лучше держать в голове
Не судите строго, просто точка зрения.
Широко шагая - штаны порвешь...
Про штаны — хорошо сказано.
Стопы - путь к успеху... форекс-брокера!
Стопы - путь к успеху... форекс-брокера!
Не, для форекс-брокера путь к успеху когда нет стопов, тогда по маржин-коллу он получит весь депозит, а не его малую часть!
Стопы - путь к успеху.
Без защитных стопов- торговля обречена на провал. Это известно большинству игроков на финансовых рынках.
Оптимизация стоп приказов меня волнует много лет. Думаю не только меня.
Хочется услышать мнение опытных в этом направлении трейдеров и программистов, для сами понимаете чего)).
Большинство игрунов - в проигрыше. Оптимизируйте стоп-приказы и вы потерпите сокрушительный "успех".
Это не Вам лично - просто философия)
Я считаю, что истина всегда где-то посередине. Я вычисляю лося, но не выставляю тупо приказ на закрытие, а - ИМЕЯ ЕГО ВВИДУ - смотрю за поведением рынка. И закрываюсь только, если 1) цена ушла за стоп && 2) индикаторы сработали на закрытие.