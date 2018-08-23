Стопы - путь к успеху. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Стопы не то чтобы не нужны - они вредны. Они мешают создать прибыльную стратегию. Это моё личное мнение, возможно, ошибочное.
Стоп - это признание отсутствия сигналов на вход и выход (переворот) из позиции. Если стратегия опирается на сигналы, то по сигналам и торгуем: сигнал на открытие - открываем, поступил противоположный сигнал - переворачиваем позицию и т.д. Если сигналы приводят к просадкам и срабатыванию стопов, то такие сигналы в печку.
Стоп оправдан только при ручной торговле, например, при оставлении позиции без присмотра. В автоторговле стоп используется для страховки депозита при отключении по любой причине советника от сервера.
Стоплосс нужен только для аварийных случаев. В нормальной ситуации позиция должна закрываться по сигналам. Но сигнал на открытие не обязательно должен совпадать с сигналом на закрытие. Сигнал на закрытие может быть раньше.
Установка стопов зависит от того, где Вы входите в позицию и с какой идеей - по тренду, против тренда/на отбой от уровня или из флэта.
При входе против тренда, если это не усреднение/сетка, то стоп лучше фиксировать в пунктах, при этом он не должен быть большим, если вход по тренду, то стоп должен быть коротким на столько, на сколько это возможно - как вариант за третьим баром. При трендовой торговле (вход из флэта) я ставлю стоп в точке появления луча ЗЗ, при этом сразу по этому признаку начинаю тралить. Да, я думаю, что трал должен быть обязательно, и чем ближе к точке тейка, тем сильней надо поджимать.
Ну, а инвестирую я без стопов - это входы на год или более.
как вариант за третьим баром" Стопы такие оптимальные. Давно думаю над такой реализацией. Но в процессе много пустых мест для них на графике получается.
Стопы и тейки должна генерировать сама ТС путем оптимизации за определенный период! Может оказаться, что, безстоповая ТС окажется оптимальным вариантом.
Совсем безстоповая ТС не совсем правильно будет. У меня на это счет виртуальный стоп в процентах от депо.
Чем бОльший лось, тем больше его будешь жалеть и молиться на него. В конце концов он съест весь депозит и уйдет к ДЦ.
Маленького лосика, пока он не убычеет, легче завалить).
Может в сетках он и не нужен, но там должен быть жесткий контроль объёма ордеров.
Стоплосс нужен только для аварийных случаев. В нормальной ситуации позиция должна закрываться по сигналам. Но сигнал на открытие не обязательно должен совпадать с сигналом на закрытие. Сигнал на закрытие может быть раньше.
Согласен с вами.
При явном тренде короткий стоп не обязателен, но защитный в пределах 15-20% от депо считаю просто необходимым.
Для АТС может быть виртуальным.
как вариант за третьим баром" Стопы такие оптимальные. Давно думаю над такой реализацией. Но в процессе много пустых мест для них на графике получается.
Самое неприятное во входе по тренду, это когда ловишь разворот рынка - эмоционально тяжело закрыть позицию, ибо думаешь, что это микрокоррекция, и скоро продолжится движение.
А что значит, в процессе много пустых мест? Может Вы покажите точки входа свои?
Самое неприятное во входе по тренду, это когда ловишь разворот рынка - эмоционально тяжело закрыть позицию, ибо думаешь, что это микрокоррекция, и скоро продолжится движение.
А что значит, в процессе много пустых мест? Может Вы покажите точки входа свои?
Если я продам в точке А или куплю в точке Б у меня не будет такого ориентира.
В противоположных направлениях - да будут. Вершинки третьего бара удобный ориентир для стоп , но не всегда они существует в нужном направлении
Если я продам в точке А или куплю в точке Б у меня не будет такого ориентира.
В противоположных направлениях - да будут. Вершинки третьего бара удобный ориентир для стоп , но не всегда они существует в нужном направлении
В точке А Вы входите на отбой от уровня/разворот или консолидации(маленького флэта) - там, конечно, другие уровни - это же вход не по тренду. По тренду входим тогда, когда этот тренд образовался.
В точке А Вы входите на отбой от уровня/разворот или консолидации(маленького флэта) - там, конечно, другие уровни - это же вход не по тренду. По тренду входим тогда, когда этот тренд образовался.
Это образный набросок.
Входы могут быть разные и набросок этот только для оценки возможных ситуаций.
Это образный набросок.
Входы могут быть разные и набросок этот только для оценки возможных ситуаций.
Так поэтому я и говорю, что, на мой взгляд, для каждой ситуации нужно использовать разные точки стопов - надо ранжировать ситуации.