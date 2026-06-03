Canvas - это круто! - страница 9
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Да ладно.
Упрощу жизнь.
Дам код для примера.
Конечно можно реализовать более быстрый алгоритм. Но это то, что мне первое пришло в голову.
Только вот я не пойму.
Почему, если паузу между кадрами поставить 0, то лично у меня на компе периодически возникает такое искажение:
Это что за разсинхронизация?
С паузой по умолчанию(30 миллисекунд) такого нет или происходит гораздо реже.
Алгоритм, получается, что здесь не причем. Откуда тогда этот сдвиг? Не понимаю!
Если причина - асинхронная команда, тогда какая?
а как можно запихать на график анимашки типа гифок?
Так ведь я код представил в этом сообощении.
Это не гифки. Это обычный BMP файл с плавно меняющимся размером (масштабированием)
Так ведь я код представил в этом сообощении.
Это не гифки. Это обычный BMP файл с плавно меняющимся размером (масштабированием)
ну то есть готовую гифку анимированную нельзя никак преобразовать? допустим, что бы не только размер менялся а полноценная анимация, что бы не самому рисовать
ну то есть готовую гифку анимированную нельзя никак преобразовать? допустим, что бы не только размер менялся а полноценная анимация, что бы не самому рисовать
да можно конечно. Хоть фильмы смотреть. Только кодеки нужно писать. Во всех сегодняшних видео форматах мощные алгоритмы сжатия присутствуют. В них нужно разбираться.
Гифки тоже можно, но та же проблема - нужно знать этот формат, как вытаскивать кадр за кадром, я лично без понятия. Пока в mql5 из графических форматов присутствует только bmp.
bmp самый примитивный формат. Это просто несжатый массив точек.
Было бы здорово, если бы был еще png. У png перед bmp есть одно большое преимущество - гораздо меньший размер при том же качестве.
Другой вопрос - зачем это нужно?
Понятное дело - что не зачем. BMP в принципе вполне достаточно для решаемых здесь задач.
да можно конечно. Хоть фильмы смотреть. Только кодеки нужно писать. Во всех сегодняшних видео форматах мощные алгоритмы сжатия присутствуют. В них нужно разбираться.
Гифки тоже можно, но та же проблема - нужно знать этот формат, как вытаскивать кадр за кадром, я лично без понятия. Пока в mql5 из графических форматов присутствует только bmp.
bmp самый примитивный формат. Это просто несжатый массив точек.
Было бы здорово, если бы был еще png. У png перед bmp есть одно большое преимущество - гораздо меньший размер при том же качестве.
Другой вопрос - зачем это нужно?
Понятное дело - что не зачем. BMP в принципе вполне достаточно для решаемых здесь задач.
а ну может и не нужно, просто прикольно было бы вставлять в панельки гиф анимацию, например, без особых усилий
но если такие сложности то конечно не стоит :)
а ну может и не нужно, просто прикольно было бы вставлять в панельки гиф анимацию, например, без особых усилий
но если такие сложности то конечно не стоит :)
лично я за моделируемую векторную графику.
Вот здесь был пример как можно векторную и растровую графику комбинировать. В результате получаем плавное изменение размера шрифта, что может пригодиться в более продвинутых GUI.
Да помню я те времена и очень хорошо, но не ностальгирую. И шину ISA помню, это была последняя шина, под которую я делал самопальные измерительные платы для оборудования, которые рисовал лаком для ногтей и травил хлорным железом. Вот по молодости и девкам ностальгирую, а по тогдашнему железу неа ))
И 81-й год - это было для Запада, для меня это был примерно 90-й. В 81-м или немного позже меня обучали в доблестном Бонч-Бруевиче программированию на ЭВМ Наири, отечественной разработке начала 60-х, без монитора, зато с пишущей машинкой, через которую и велся диалог. Тоже не ностальгирую как-то ))
Ну, для меня - примерно все тоже самое, и примерно в то же время. Правда, я начал с программируемого калькулятора, потом некоторое время изучал процессор К580ВМ80, даже сделал собственный компьютер-калькулятор (за основу взял ЮТ-88, контроллер системной шины К580ВК28, ПЗУ 537РФ5, память на 537РУ10 - аж два килобайта, индикатор - на семисегментных светодиодных матрицах). Убедился, что без программного обеспечения компьютер - это никому (даже себе) не нужный хлам.
И тут - попал в одну контору, где был относительно свободный доступ к CM1810 - полностью PC XT-совместимая машина. Как раз с CGА-адаптером. Вот я тогда и пришел к тому же мнению, что и ты, что CGA - это отстой, каких мало, для игрушек вобще ни в коем разе не годится. Куда хуже Sinclair Spectrum или Commodore 64.
А на самом деле - это очень хороший и правильный адаптер. Для игры и многоцветия в нем был предназначен композитный выход. И все многоцветие там было возможно именно по композиту, ничуть не уступавшее "Спектруму". Причем, в композитном режиме у тебя был выбор - либо многоцветие, но "расплывшийся", переливающийся текст, либо четыре предопределенных цвета при весьма качественном тексте.
Если же брать выход RGB - то текстовый режим получается еще более качественным. Как раз в той конторе был не композитный, а цифровой RGB-монитор. Графика же - ты теряешь многоцветие, но остается достаточно богатый выбор. Есть 640х200 при любых двух цветах и 320х200 при четырех предопределенных цветах (из двух палитр). Во всех случаях четкость картинки - была выше, чем на "Спектруме". Но, в жертву было принесено многоцветие. Что для бизнеса - было вполне себе разумно.
А ностальгия - у меня такая же, как и у тебя... По бабам - да, ностальгирую (их у меня было куда меньше, чем у тебя)... По молодости... По здоровью... Вот это - да, ностальгия... А железяки - что с них взять... Железяки и есть...
Любителям поностальгировать...
Эмуляторы ZX-Spectrum:
https://www.emu-land.net/computers/zx_spectrum/emuls/windows
Да ладно.
Упрощу жизнь.
Дам код для примера.
Спасибо, Николай. Я не забуду твоей жертвы! :)