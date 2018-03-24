Как выглядят шрифты на канвасе - страница 2
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Test fonts and flags.mq5
version "1.002"
Теперь можно
Да на мт5 в промежутке 8-9 шрифты выглядят не очень. А меньше 8 уже читать нельзя.
А Вы введите не "8", а "-80":
А Вы введите не "8", а "-80":
не хотите в проект добавить? И пригласить нас для совместной разработки ?
не хотите в проект добавить? И пригласить нас для совместной разработки ?
Не знаю - я разочаровался в этих новых проектах: потерял часть данных с одной из статей. "Новые проекты" и "совместный доступ" - понятия несовместимые. Для меня эталон (который пока не достижим для Хранилища и "Новых проектов") - это режим совместной работы в Word 2016 - всегда видно, кто и что пишет.
А может я не разобрался в этих "Новых проектах" - но однозначно: я всегда ратую за MQL5, но вот за "Новые проекты" я не собираюсь агитировать.
Не знаю - я разочаровался в этих новых проектах: потерял часть данных с одной из статей. "Новые проекты" и "совместный доступ" - понятия несовместимые. Для меня эталон (который пока не достижим для Хранилища и "Новых проектов") - это режим совместной работы в Word 2016 - всегда видно, кто и что пишет.
А может я не разобрался в этих "Новых проектах" - но однозначно: я всегда ратую за MQL5, но вот за "Новые проекты" я не собираюсь агитировать.
Предлагаю вместе разобраться с проектами ?
Я в них полный ноль, и мне и Вам будет полезно а так же выкатим разработчикам проблемы...
Черный ящик...Задачка для тех, кто в теме...
В моих руках оказался код и исполняемый файл.
Но код без класса, и автор не открывает свой класс CText.
Этот класс и есть черный ящик.
Дело в том что размер шрифта устанавливается типом int что в объектах, что в канвасе, но в данном случае мы имеем дело с размером шрифта double.
У кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
Как это возможно?
Проверьте сами. Ex5 файл прилагаю.
Внизу класс вывод текста в классе CCanvas происходит ступенчато с плавным уменьшением размера шрифта, т.к. размер шрифта не может быть дробным.
Вверху класс CText делает это плавно, т.к. рисует шрифт с размером типа double.
Черный ящик...Задачка для тех, кто в теме...
Как это возможно?
Только одна мысль: Сжатие растрового изображения.
А разве размер не задаётся отрицательным и на порядок больше?
А разве размер не задаётся отрицательным и на порядок больше?
Проверил.
Нет, шрифт с размером (-212) нарисует шрифт размером 21.
Дробного размера не формируется.