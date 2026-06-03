Canvas - это круто! - страница 4

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George Merts:

Демонстрация возможностей, действительно, весьма впечатляет. Но куда их приложить - мне неясно.

А автор и не использует это в таком виде у себя. Он в самом начале пояснил: "Для того чтобы народ начал юзать канвас в полезных вещах, нужно начать с демонстрации бесполезных вещей. :))"
 

Как говорится: Почувствуйте разницу на реальном примере:

  • Визуализация особенно важна на этапе проектирования и создания стратегиии, особенно когда речь идет о сложных алгоритмах. Язык цифр непонятен человеку. При грамотной наглядной визуализации процессов программисту легче найти ошибки алгоритма, легче возникают правильные идеи усовершенствования алгоритма. 
  • Пример 4 мерного пространства, в котором движется цена: Время, цена, соотношение быков и медведей, реальные объемы. Для простоты визуализации достаточно эту модель упростить до трехмерного пространства Цена-соотношение быков и медведей- объёмы. Каждый тик формирует в таком пространстве точку и рисуется линия, последовательно соединяя все точки (тики), и эта последовательность по сути и будет 4-м измерением Временем. Таким образом будут формироваться облака в виде каналов и трехмерных спиралей. Информативность и предсказательность такой визуализации гораздо выше классической 2мерной Цена-Время. Это только один из бесконечного числа примеров, на что хватит вашего воображения.
  • Это ошибка - думать, что для визуализации движения цены в  N-мерном пространстве требуется N-мерный массив. Для любой мерности пространства требуется лишь 2-мерный массив, первая мерность которого это количество тиков или баров. А вторая это количество измерений(координат). Т.е. для каждого тика (бара) существует N значений (характеристик). В вышеназванном примере каждый тик будет содержать 4 параметра:  время, цена, текущее соотношении быков и медведей и реальные общие объёмы, формируя таким образом 2-х мерный массив Tick[n][4], где n- кол-во тиков (баров). Или же можно обойтись просто четырьмя одномерными массивами . Т.е. если сравнивать движение цены в 4х-мерности в сравнении с классической двумерностью, то памяти требуется всего в два раза больше, а не в кубе раз.
 
Если я перемещаюсь в пространстве, то это 4 имерения. Время и положение в пространстве. 
Если я  это перемещение рассматриваю относительно другого процесса, то осей больше. Но эта "мерность" относится к рассматриваемой системе, это её характеристика,  не мерность в общем понимании, не пространственно-временная характеристика. Процесс как существовал в рамках пространство-время, так за него и не выходил. Думаю что именно динамические N-мерные массивы больше подходят для точности высказывания. Хотя, соглашусь, массив тоже подходит лишь для одного прцесса. Если рассматривать понятие индексов, то они тоже строятся в многомерной системе, это немного иное, то всё равно многомерность не пространственная. Всё, мосх сломан-цель достигнута. Капитулир.

Интересно кто что думает по этому поводу.
 
Evgeniy Zhdan:
Классный радужный график! Еще бы сделать чтобы свечи плясали под музыку и крутились между собой!
Ахаха. 
Это же будет дискотека.
 
George Merts:

Только для ИИ - все эти красивости и нахрен не сдались.

Кроме того, существует и диаметрально противоположная точка зрения, что все сложные навороченные системы - очень неустойчивы, и с помощью них заработать невозможно. В тоже время простейшие ТС типа пересечения цены и скользящей - вполне себе работают, и имеют куда большую устойчивость.

Увы это не так, я проверял. Без ручных корректировок льют.

 
Nikolai Semko:

Как говорится: Почувствуйте разницу на реальном примере:

  • Пример 4 мерного пространства, в котором движется цена: Время, цена, соотношение быков и медведей, реальные объемы. Для простоты визуализации достаточно эту модель упростить до трехмерного пространства Цена-соотношение быков и медведей- объёмы. Каждый тик формирует в таком пространстве точку и рисуется линия, последовательно соединяя все точки (тики), и эта последовательность по сути и будет 4-м измерением Временем. Таким образом будут формироваться облака в виде каналов и трехмерных спиралей. Информативность и предсказательность такой визуализации гораздо выше классической 2мерной Цена-Время. Это только один из бесконечного числа примеров, на что хватит вашего воображения.

Проблема в том, что это лишние сущности, которые имеют малое отношение к тем несовершенствам рынка, которые используются в трейдинге.

Действительно, мы можем придумать и десять "измерений" в которых движется цена - но приблизит ли это нас к большей прибыли ?

Приведенная гифка с цветными каналами, направлениями - также выглядит очень эффектно, но опять же - а какой в этом смысл ? Какую новую информацию может почерпнуть человек, глядя на эти красивые переливы ?

Что-то это мне напоминает нейросеть, которая легко способна выделять закономерности, но при этом не имеет ни грамма здравого смысла, в результате чего найденные закономерности могут как реально существовать, так и являться "статистическим артефактом".

 
Alexey Volchanskiy:

Увы это не так, я проверял. Без ручных корректировок льют.

Странно, а у меня - другие результаты. Есть те, что льют, есть те, что зарабатывают. И любая ТС имеет периоды прибыли, и периоды убытка.

Сейчас я настрогал 200 с лишним ТС, и вопрос стоит лишь в методике отбора наиболее устойчивых.

А устойчивость ТС тем выше, чем меньше степеней свободы. Поэтому все эти лишние сущности - "десятимерные пространства хода цены" - работают против нас, уменьшая устойчивость ТС.

 
George Merts:

Проблема в том, что это лишние сущности, которые имеют малое отношение к тем несовершенствам рынка, которые используются в трейдинге.

Действительно, мы можем придумать и десять "измерений" в которых движется цена - но приблизит ли это нас к большей прибыли ?

Приведенная гифка с цветными каналами, направлениями - также выглядит очень эффектно, но опять же - а какой в этом смысл ? Какую новую информацию может почерпнуть человек, глядя на эти красивые переливы ?

Что-то это мне напоминает нейросеть, которая легко способна выделять закономерности, но при этом не имеет ни грамма здравого смысла, в результате чего найденные закономерности могут как реально существовать, так и являться "статистическим артефактом".

Ну что поделать...

Одни люди в луже видят только грязь, а другие отражение звезд. Да ведь это и понятно, ведь видение Внешнего мира - это лишь отражение Внутреннего.

Сразу мультик вспомнился "Ох и Ах"

Ну что за пессимизм, Георг. Совершенно понятно, где прописаны лишние сущности, которые Вы видите. Лично я их не замечаю
 
George Merts:

Странно, а у меня - другие результаты. Есть те, что льют, есть те, что зарабатывают. И любая ТС имеет периоды прибыли, и периоды убытка.

Сейчас я настрогал 200 с лишним ТС, и вопрос стоит лишь в методике отбора наиболее устойчивых.

А устойчивость ТС тем выше, чем меньше степеней свободы. Поэтому все эти лишние сущности - "десятимерные пространства хода цены" - работают против нас, уменьшая устойчивость ТС.

Поздравляю, Вы наконец-то подошли к осознанию того факта, что вопрос стоит лишь в методике отбора примитивов! 

Даже примитивная стратегия на одной или двух машках будет супер эффективной, если каждую, минуту, час, день или даже каждый тикправильно менять период этой (или этих) Машки. 

Остается дело за малым - разработать этот правильный алгоритм (методику) подбора. :)))

А это, Георг, и есть искусственный интеллект.

 
ILNUR777:
Если я перемещаюсь в пространстве, то это 4 имерения. Время и положение в пространстве. 
Если я  это перемещение рассматриваю относительно другого процесса, то осей больше. Но эта "мерность" относится к рассматриваемой системе, это её характеристика,  не мерность в общем понимании, не пространственно-временная характеристика. Процесс как существовал в рамках пространство-время, так за него и не выходил. Думаю что именно динамические N-мерные массивы больше подходят для точности высказывания. Хотя, соглашусь, массив тоже подходит лишь для одного прцесса. Если рассматривать понятие индексов, то они тоже строятся в многомерной системе, это немного иное, то всё равно многомерность не пространственная. Всё, мосх сломан-цель достигнута. Капитулир.

Интересно кто что думает по этому поводу.

А что здесь думать. Все проще пареной репы.

Любая точка в N- мерном пространстве имеет N координат. И если у вас X таких точек, то требуется N*X значений.

Любое множество точек в N-мерном пространстве можно спроецировать на пространство меньшей мерности, в том числе и на плоский двумерный экран. Т.к. наш мозг заточен под систему интерпретации 4х мерного пространства (Пространственно-Временной континуум), то нам целесообразно использовать 3D мониторы, но даже если у нас в распоряжении нет 3D монитора, то достаточно просто добавить вращательный момент ( может быть легкое покачивание), чтобы наш мозг сам выстроил 3D картинку благодаря различной угловой скорости разноудаленных объектов.

Нет никакой необходимости в N-мерных пространствах использовать N- мерные массивы. Ведь даже Творец нашего Мира, который мы воспринимаем как 4D, не использует многомерные массивы. Чего стоит только эффект наблюдателя в квантовой физике.

Даже Эйнштейн задавался вопросом: "Существует ли Луна, когда я на нее не смотрю?". Т.е. смысл в том, какой смысл выводить информацию на экран, если нет наблюдателя.

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