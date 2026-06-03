Canvas - это круто! - страница 4
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Демонстрация возможностей, действительно, весьма впечатляет. Но куда их приложить - мне неясно.
Как говорится: Почувствуйте разницу на реальном примере:
Классный радужный график! Еще бы сделать чтобы свечи плясали под музыку и крутились между собой!
Только для ИИ - все эти красивости и нахрен не сдались.
Кроме того, существует и диаметрально противоположная точка зрения, что все сложные навороченные системы - очень неустойчивы, и с помощью них заработать невозможно. В тоже время простейшие ТС типа пересечения цены и скользящей - вполне себе работают, и имеют куда большую устойчивость.
Увы это не так, я проверял. Без ручных корректировок льют.
Как говорится: Почувствуйте разницу на реальном примере:
Проблема в том, что это лишние сущности, которые имеют малое отношение к тем несовершенствам рынка, которые используются в трейдинге.
Действительно, мы можем придумать и десять "измерений" в которых движется цена - но приблизит ли это нас к большей прибыли ?
Приведенная гифка с цветными каналами, направлениями - также выглядит очень эффектно, но опять же - а какой в этом смысл ? Какую новую информацию может почерпнуть человек, глядя на эти красивые переливы ?
Что-то это мне напоминает нейросеть, которая легко способна выделять закономерности, но при этом не имеет ни грамма здравого смысла, в результате чего найденные закономерности могут как реально существовать, так и являться "статистическим артефактом".
Увы это не так, я проверял. Без ручных корректировок льют.
Странно, а у меня - другие результаты. Есть те, что льют, есть те, что зарабатывают. И любая ТС имеет периоды прибыли, и периоды убытка.
Сейчас я настрогал 200 с лишним ТС, и вопрос стоит лишь в методике отбора наиболее устойчивых.
А устойчивость ТС тем выше, чем меньше степеней свободы. Поэтому все эти лишние сущности - "десятимерные пространства хода цены" - работают против нас, уменьшая устойчивость ТС.
Проблема в том, что это лишние сущности, которые имеют малое отношение к тем несовершенствам рынка, которые используются в трейдинге.
Действительно, мы можем придумать и десять "измерений" в которых движется цена - но приблизит ли это нас к большей прибыли ?
Приведенная гифка с цветными каналами, направлениями - также выглядит очень эффектно, но опять же - а какой в этом смысл ? Какую новую информацию может почерпнуть человек, глядя на эти красивые переливы ?
Что-то это мне напоминает нейросеть, которая легко способна выделять закономерности, но при этом не имеет ни грамма здравого смысла, в результате чего найденные закономерности могут как реально существовать, так и являться "статистическим артефактом".
Ну что поделать...
Одни люди в луже видят только грязь, а другие отражение звезд. Да ведь это и понятно, ведь видение Внешнего мира - это лишь отражение Внутреннего.
Сразу мультик вспомнился "Ох и Ах"Ну что за пессимизм, Георг. Совершенно понятно, где прописаны лишние сущности, которые Вы видите. Лично я их не замечаю
Странно, а у меня - другие результаты. Есть те, что льют, есть те, что зарабатывают. И любая ТС имеет периоды прибыли, и периоды убытка.
Сейчас я настрогал 200 с лишним ТС, и вопрос стоит лишь в методике отбора наиболее устойчивых.
А устойчивость ТС тем выше, чем меньше степеней свободы. Поэтому все эти лишние сущности - "десятимерные пространства хода цены" - работают против нас, уменьшая устойчивость ТС.
Поздравляю, Вы наконец-то подошли к осознанию того факта, что вопрос стоит лишь в методике отбора примитивов!
Даже примитивная стратегия на одной или двух машках будет супер эффективной, если каждую, минуту, час, день или даже каждый тик, правильно менять период этой (или этих) Машки.
Остается дело за малым - разработать этот правильный алгоритм (методику) подбора. :)))
А это, Георг, и есть искусственный интеллект.
Если я перемещаюсь в пространстве, то это 4 имерения. Время и положение в пространстве.
А что здесь думать. Все проще пареной репы.
Любая точка в N- мерном пространстве имеет N координат. И если у вас X таких точек, то требуется N*X значений.
Любое множество точек в N-мерном пространстве можно спроецировать на пространство меньшей мерности, в том числе и на плоский двумерный экран. Т.к. наш мозг заточен под систему интерпретации 4х мерного пространства (Пространственно-Временной континуум), то нам целесообразно использовать 3D мониторы, но даже если у нас в распоряжении нет 3D монитора, то достаточно просто добавить вращательный момент ( может быть легкое покачивание), чтобы наш мозг сам выстроил 3D картинку благодаря различной угловой скорости разноудаленных объектов.
Нет никакой необходимости в N-мерных пространствах использовать N- мерные массивы. Ведь даже Творец нашего Мира, который мы воспринимаем как 4D, не использует многомерные массивы. Чего стоит только эффект наблюдателя в квантовой физике.
Даже Эйнштейн задавался вопросом: "Существует ли Луна, когда я на нее не смотрю?". Т.е. смысл в том, какой смысл выводить информацию на экран, если нет наблюдателя.