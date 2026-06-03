Canvas - это круто! - страница 11

Новый комментарий
 
Andrei Novichkov:

Мне че та вообще сдается, что это не Макс. Как там эта прога для моделирования одежды?

Движения модели сделали хорошо, то, как она идет. Может и просто девочку датчиками облепили. А вот движения руками, как мне кажется, не доработали и получилось, как будто культурист идет мобилы отжимать ))

Ну и саму модель можно было бы посимпатичнее сделать. Это же какой то каннибал из "Зова Ктулху".

Нафлудили от души )))). Наверное заканчивать стоит.

MAX 2019.

И пример не по движению, а по одежде - одета на тело - не один объект.

Насчёт движений - просто пример же. Я б не так делал - не люблю неестественность.


 

Я прекрасно понимаю что такое морфинг. Существует множество типов морфинга. Поэтому я и написал "простой растровый". Наверное надо было написать примитивный. Но это все равно морфинг.

Вот примеры более продвинутого морфинга:


Мой пример лишь демонстрирует плавное перетекание одного массива значений в другой такого же размера. Просто графическое представление более наглядно.

Можно ли это применять в алготрейдинге? 
Конечно да! Я вижу очень много вариантов применения этому.

 
Nikolai Semko:

Я прекрасно понимаю что такое морфинг. Существует множество типов морфинга. Поэтому я и написал "простой растровый". Наверное надо было написать примитивный. Но это все равно морфинг.

Вот примеры более продвинутого морфинга:


Мой пример лишь демонстрирует плавное перетекание одного массива значений в другой такого же размера. Просто графическое представление более наглядно.

Можно ли это применять в алготрейдинге? 
Конечно да! Я вижу очень много вариантов применения этому.

Ну а я с точки зрения преобразования вершин объекта в другую форму - без изменения количества вершин, естественно :)

Впрочем - не по теме уже всё это, хотя можно и 3D-графику пристроить к торговле...

 
Artyom Trishkin:

... хотя можно и 3D-графику пристроить к торговле...

Нужно!!! За этим будущее.

Если MQ умудряться продержаться на рынке еще пару десятков лет, то есть шанс уведеть MetaTrader 7 в 3D или даже в 4D
 
Nikolai Semko:

Нужно!!! За этим будущее.

А я вот не знаю как свои знания и умения по 3D-моделированию и анимации пристроить в торговлю именно с пользой для дела...

 
Nikolai Semko:

Нужно!!! За этим будущее.

Что-то мне показалось?

Тень отца Гамлета Петра Конова промелькнула...


 
Artyom Trishkin:

А я вот не знаю как свои знания и умения по 3D-моделированию и анимации пристроить в торговлю именно с пользой для дела...

А я знаю.  Также знаю, что сейчас отклика и понимания на этом форуме в этом направлении не достичь.
Это очень большая тема

 
Artyom Trishkin:

А я вот не знаю как свои знания и умения по 3D-моделированию и анимации пристроить в торговлю именно с пользой для дела...

Кстати видел недавно в одном фантастическом фильме попытку изобразить 3D котировки.
Попробую сейчас найти.

Нашел (Фильм Anon):

 
Igor Makanu:

думаю, нужно Вам прикупить 3Д-принтер и печатать роботов.... секс-роботов )))) - где то видел статью, что уже есть такие бордели, вернее закрыли токай бордель, кажется в Америке , но за роботами будущее! 

;)

Тогда уж, если печатать, то сразу деньги. Зачем лишние звенья? Хотя скучно станет.
 
Artyom Trishkin:

А я вот не знаю как свои знания и умения по 3D-моделированию и анимации пристроить в торговлю именно с пользой для дела...

Я понемногу применяю, когда видео себе делаю. Вот здесь очень полезно, что я могу в After Effects-е работать. Картинки для своего сайта. Хмм. Да и все, пожалуй.

В алготрейдинге конечно можно применять 3Д. Но... Только на демо )))

1...456789101112131415161718...107
Новый комментарий