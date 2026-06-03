Canvas - это круто! - страница 11
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Мне че та вообще сдается, что это не Макс. Как там эта прога для моделирования одежды?
Движения модели сделали хорошо, то, как она идет. Может и просто девочку датчиками облепили. А вот движения руками, как мне кажется, не доработали и получилось, как будто культурист идет мобилы отжимать ))
Ну и саму модель можно было бы посимпатичнее сделать. Это же какой то каннибал из "Зова Ктулху".
Нафлудили от души )))). Наверное заканчивать стоит.
MAX 2019.
И пример не по движению, а по одежде - одета на тело - не один объект.
Насчёт движений - просто пример же. Я б не так делал - не люблю неестественность.
Я прекрасно понимаю что такое морфинг. Существует множество типов морфинга. Поэтому я и написал "простой растровый". Наверное надо было написать примитивный. Но это все равно морфинг.
Вот примеры более продвинутого морфинга:
Мой пример лишь демонстрирует плавное перетекание одного массива значений в другой такого же размера. Просто графическое представление более наглядно.
Можно ли это применять в алготрейдинге?
Конечно да! Я вижу очень много вариантов применения этому.
Я прекрасно понимаю что такое морфинг. Существует множество типов морфинга. Поэтому я и написал "простой растровый". Наверное надо было написать примитивный. Но это все равно морфинг.
Вот примеры более продвинутого морфинга:
Мой пример лишь демонстрирует плавное перетекание одного массива значений в другой такого же размера. Просто графическое представление более наглядно.
Можно ли это применять в алготрейдинге?
Конечно да! Я вижу очень много вариантов применения этому.
Ну а я с точки зрения преобразования вершин объекта в другую форму - без изменения количества вершин, естественно :)
Впрочем - не по теме уже всё это, хотя можно и 3D-графику пристроить к торговле...
... хотя можно и 3D-графику пристроить к торговле...
Нужно!!! За этим будущее.Если MQ умудряться продержаться на рынке еще пару десятков лет, то есть шанс уведеть MetaTrader 7 в 3D или даже в 4D
Нужно!!! За этим будущее.
А я вот не знаю как свои знания и умения по 3D-моделированию и анимации пристроить в торговлю именно с пользой для дела...
Нужно!!! За этим будущее.
Что-то мне показалось?
Тень отца Гамлета Петра Конова промелькнула...
А я вот не знаю как свои знания и умения по 3D-моделированию и анимации пристроить в торговлю именно с пользой для дела...
А я знаю. Также знаю, что сейчас отклика и понимания на этом форуме в этом направлении не достичь.
Это очень большая тема
А я вот не знаю как свои знания и умения по 3D-моделированию и анимации пристроить в торговлю именно с пользой для дела...
Кстати видел недавно в одном фантастическом фильме попытку изобразить 3D котировки.
Попробую сейчас найти.
Нашел (Фильм Anon):
думаю, нужно Вам прикупить 3Д-принтер и печатать роботов.... секс-роботов )))) - где то видел статью, что уже есть такие бордели, вернее закрыли токай бордель, кажется в Америке , но за роботами будущее!
;)
А я вот не знаю как свои знания и умения по 3D-моделированию и анимации пристроить в торговлю именно с пользой для дела...
Я понемногу применяю, когда видео себе делаю. Вот здесь очень полезно, что я могу в After Effects-е работать. Картинки для своего сайта. Хмм. Да и все, пожалуй.
В алготрейдинге конечно можно применять 3Д. Но... Только на демо )))