Canvas - это круто! - страница 6
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canvas.Rectangle - это не объект, это команда на рисование кучи пикселей. Это как выстрел - вылетела пуля и поминай как звали. Никакой обратной связи.
Спасибо, что связи нет - понял
Есть статья Изучаем класс CCanvas. Реализация прозрачности графических объектов , там должно быть решение.
Я её раз 217 смотрел, и сейчас открыта, но решения так не увидел.
Нужен живой пример изменения цвета холста и рамки в OnTick().
Спасибо!
Спасибо, что связи нет - понял
Я её раз 217 смотрел, и сейчас открыта, но решения так не увидел.
Нужен живой пример изменения цвета холста и рамки в OnTick().
Спасибо!
На базе своего кода просто влепил изменение цвета холста и рисование рамки.
Так как я использую цвета с прозрачностью, то при создании канваса я указал "COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE":
На базе своего кода просто влепил изменение цвета холста и рисование рамки.
Так как я использую цвета с прозрачностью, то при создании канваса я указал "COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE":
Сейчас погляжу, спасибо!
Что ожидал получить - получил давно, это едва прозрачный холст с рамкой и выделением, но сейчас нужно изменять цвета, что не получается.
Сейчас погляжу, спасибо!
Что ожидал получить - получил давно, это едва прозрачный холст с рамкой и выделением, но сейчас нужно изменять цвета, что не получается.
Вероятно проблема в ENUM_COLOR_FORMAT (при создании канваса) и в методе получения цвета.
В OnInit создаю холст
Далее нужно в OnTick изменять цвет в 10:00 на серый, а в 11:00 снова вернуть в первоначальное состояние.
Не работает:
Вопрос:
Как изменять цвет холста и рамки - нет привязки к именам объектов?
Спасибо!
У меня ощущение, что Вы с цветами намудрили.
Какой смысл в этой строчке:
При формате COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE не нужно заливать канвас цветом фона, а достаточно залить его нулем:
canvas.Erase(0);
ибо это означает что канвас полностью прозрачен.
Также удобно пользоваться представлением цвета в 16-чном виде:
например:
0x00000000 - полностью прозрачный черный
0xFF000000 - непрозрачный черный
0xFFFFFFFF - непрозрачный белый
0xFFFF0000 - непрозрачный красный
0xFF00FF00 - непрозрачный зеленый
0xFF0000FF - непрозрачный синий
0x8000FF00 - полупрозрачный зеленый
0x80FFFFFF - полупрозрачный черный
0xFF808080 - серый
и т.д.
Вероятно проблема в ENUM_COLOR_FORMAT (при создании канваса) и в методе получения цвета.
Проблема решена.
У меня в коде не было при закрытии терминала удаления холста, соответственно при запуске он уже был на графике, поэтому не инициализировался, и изменения свойств не знало куда применяться.
Всем спасибо!
У меня ощущение, что Вы с цветами намудрили.
Какой смысл в этой строчке:
Смысл строки в том, что без неё получаем вот такую картину
Если со строкой, тогда всё верно, красивая рамочка с выбранным мной цветом
Проблема решена.
У меня в коде не было при закрытии терминала удаления холста, соответственно при запуске он уже был на графике, поэтому не инициализировался, и изменения свойств не знало куда применяться.
Всем спасибо!
Хм, вот уж действительно, так сразу и не угадаешь где собака порылась :)
Демонстрация скрипта с растровым масштабированием
В файле Ex5 сидит достаточно большой BMP файл в виде ресурса.
Демонстрация скрипта с растровым масштабированием
Не, реально впечатляет.
Но, надо сделать какую-то ПОЛЕЗНУЮ примочку, которая бы использовала все эти возможности Canvas.
Чтобы ваши наработки не постигла судьба адаптера CGA - прекрасного графического адаптера, непонятого и недооценненого современниками.
Я и сам всегда считал CGA - "отстоем, каких мало", проигрывающем восьмиразрядной графике Commodore 64 или Sinclair Spectrum. А недавно вот, оказалось, что просто из-за малой популяризации - практически никто не использовал все богатые возможности этой карты. И игр, которые бы могли конкурировать с восьмиразрядными бытовыми компьютерами на нем практически не выходило.
Займись фирма IBM популяризацией возможностей CGA, появись вот эта демка в 1981 году - CGA был бы куда популярней, и, возможно, и EGA бы вышел позже:
Смотрю на это богатство красок, и даже не верится, что такое возможно на старом адаптере CGA, с его 16К видеопамяти, подключенном к обычному бытовому телевизору (RGB-монитор для этого совершенно не годится, в этом и была задумка разработчиков - более качественный текст на RGB-мониторе, но при этом бедная цветовая графическая палитра, но богатые графические возможности при плохо читаемом тексте на бытовом телевизоре с композитным входом)