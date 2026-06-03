Canvas - это круто! - страница 10
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Спасибо, Николай. Я не забуду твоей жертвы! :)
Демонстрация простого морфинга bmp-растрового изображения.
Большая просьба не писать комментарии что-то вроде: как это влияет на торговлю? как это может пригодиться? и т.д.
Подобные комментарии в ветке, где демонстрируются возможности канваса, лично мной по меньшей мере будут восприниматься, как проявление непрофессионализма.
Подобные комментарии в ветке, где демонстрируются возможности канваса, лично мной по меньшей мере будут восприниматься, как проявление непрофессионализма.
LOL
Я, как непрофессионал, лишь могу подтвердить - выглядит здорово. Но, куда все это применить - мне непонятно. Вступаем в клуб Peter'a Konov'a.
Демонстрация простого морфинг bmp-растрового изображения.Большая просьба не писать комментарии что-то вроде: как это влияет на торговлю? как это может пригодиться? и т.д.
Подобные комментарии в ветке, где демонстрируются возможности канваса, лично мной по меньшей мере будут восприниматься, как проявление непрофессионализма.
Не, ну это не морфинг. Морфингом с натяжкой можно это назвать:
А вообще, лень было делать самому настоящий - нашёл в папках примеров.
Не, ну это не морфинг. Морфингом с натяжкой можно это назвать:
А вообще, лень было делать самому настоящий - нашёл в папках примеров.
А вот здесь то где морфинг? Оно, конечно, в данном случае не принципиально для наших задач, но все таки. Определение морфинга из Вики:
Морфинг (англ. morphing, трансформация) — технология в компьютерной анимации, визуальный эффект, создающий впечатление плавной трансформации одного объекта в другой.
Все таки первый пример в большей степени похож на данный эффект, имхо.
А вот здесь то где морфинг? Оно, конечно, в данном случае не принципиально для наших задач, но все таки. Определение морфинга из Вики:
Морфинг (англ. morphing, трансформация) — технология в компьютерной анимации, визуальный эффект, создающий впечатление плавной трансформации одного объекта в другой.
Все таки первый пример в большей степени похож на данный эффект, имхо.
Где в первом примере плавная трансформация? Во втором как раз всё полностью плавно трансформируется в каждом кадре из одной формы в другую (морфинг). А в первом просто смена изображений с затуханием и наплывом. Хотел сделать сам морфинг лица из человеческого в какого-нибудь зверя, но не стал время тратить. Уж мне-то, ранее работавшему на тв, и делавшему рекламные ролики в 3D Studio MAX не стоит рассказывать про морфинг :)
А я тоже умею работать в Максе )))) И не только в нем )) И тоже работавшему с телевидением. Один из докум. фильмов, к которому я делал заставку не давно премию получил )
Конечно, наивно было бы считать первый пример морфингом в полном понимании этого слова. Но Артем, все таки колыхание юбки у девушки тоже не совсем то. Не до морфинг ) Вот если бы юбка у нее превращалась ммммм в слона, вот это другое дело ))))))
А я тоже умею работать в Максе )))) И не только в нем )) И тоже работавшему с телевидением. Один из докум. фильмов, к которому я делал заставку не давно премию получил )
Конечно, наивно было бы считать первый пример морфингом в полном понимании этого слова. Но Артем, все таки колыхание юбки у девушки тоже не совсем то. Не до морфинг ) Вот если бы юбка у нее превращалась ммммм в слона, вот это другое дело ))))))
:)
Так я и сказал - "с натяжкой". Но речь-то не о юбке шла, где колыхание наверняка уже просчитано заранее (не глядел чем), а о самой болванке - ведь движения можно делать различными способами, в том числе и модификатором "Морфинг", что и будет именно морфингом. Но там наверное бипедом двигают - фигзнает, не глядел.
:)
Так я и сказал - "с натяжкой". Но речь-то не о юбке шла, где колыхание наверняка уже просчитано заранее (не глядел чем), а о самой болванке - ведь движения можно делать различными способами, в том числе и модификатором "Морфинг", что и будет именно морфингом. Но там наверное бипедом двигают - фигзнает, не глядел.
Мне че та вообще сдается, что это не Макс. Как там эта прога для моделирования одежды?
Движения модели сделали хорошо, то, как она идет. Может и просто девочку датчиками облепили. А вот движения руками, как мне кажется, не доработали и получилось, как будто культурист идет мобилы отжимать ))
Ну и саму модель можно было бы посимпатичнее сделать. Это же какой то каннибал из "Зова Ктулху".
Нафлудили от души )))). Наверное заканчивать стоит.