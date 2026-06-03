Canvas - это круто! - страница 5

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Слегка изменил код. Было два вращающихся гравитационных центра, стало 4.

#include <Canvas\Canvas.mqh>

void OnStart()
  {
   ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,true);
   CCanvas C;
   int Width=(ushort)ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS);                               // получаем Ширину окна
   int Height=(ushort)ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS);                             // получаем Высоту окна
   if(!C.CreateBitmapLabel(0,0,"CanvasExamlple",0,0,Width,Height,COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA)) // создаем канвас размером текущего окна
   Print("Error creating canvas: ",GetLastError()); 
   uint i=0,j=100000;
   int size=Width*Height;
   uchar h[25600];
   for (int w=0;w<25600;w++) 
   h[w]= uchar(128+128*sin(double(w)/256));//создаем массив для ускорения работы
   double X1=0,Y1=0,X2=0,Y2=0,X3=0,Y3=0,X4=0,Y4=0;
   while(!IsStopped())
     {
      int pos=int(i%size);
      if(pos==0)
        {
         C.Update();
         //Sleep(30);
         X1= Width/2-(sin((double)j/100)*(double)Width/2);
         Y1= Height/2-(cos((double)j/140)*(double)Height/2);
         X2= Width/2+(cos((double)j/80)*(double)Width/2);
         Y2= Height/2+(sin((double)j/20)*(double)Height/2);
         X3= Width/2+(cos((double)j/85)*(double)Width/2);
         Y3= Height/2+(sin((double)j/65)*(double)Height/2);
         X4= Width/2+(cos((double)j/152)*(double)Width/2);
         Y4= Height/2+(sin((double)j/42)*(double)Height/2);
         j++;
        }
      int X=pos%Width;
      int Y=int(pos/Width);
      double D1=sqrt((X1-X)*(X1-X)+(Y1-Y)*(Y1-Y));
      double D2=sqrt((X2-X)*(X2-X)+(Y2-Y)*(Y2-Y));
      double D3=sqrt((X3-X)*(X3-X)+(Y3-Y)*(Y3-Y));
      double D4=sqrt((X4-X)*(X4-X)+(Y4-Y)*(Y4-Y));
      double d= (D1+D2)/(D1+D2+D3+D4);
      //C.m_pixels[pos]=XRGB(h[int(d*11520)],h[int(d*17920)],h[int(d*6400)]); // чуть быстрее работает, но требует переноса в Canvas.mqh массива m_pixels из protected в public
      C.PixelSet(X,Y,XRGB(h[int(d*11520)],h[int(d*17920)],h[int(d*6400)]));
      i++;
     }
   C.Destroy();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
LSD.mq5  4 kb
 
Nikolai Semko:

Слегка изменил код. Было два вращающихся гравитационных центра, стало 4.


здорово !

годится гипнотизировать клиентов, чтобы они не обращали

внимания на убытки, а просто получали удовольствие от самого процесса.

 
Denis Sartakov:

здорово !

годится гипнотизировать клиентов, чтобы они не обращали

внимания на убытки, а просто получали удовольствие от самого процесса.

Как бы самому под этот гипноз не попасть. :)

И должен согласиться, Canvas - это круто!

Ого, кажется попал.  )))

 
Nikolai Semko:

Слегка изменил код. Было два вращающихся гравитационных центра, стало 4.

Надо еще там двадцать пятый кадр  с предложением  "засадить" - "купи такого-то робота, купи такого-то робота...",  тогда, вообще,  суперценная  разработка получится!
 
Aleksey Ivanov:
Надо еще там двадцать пятый кадр  с предложением  "засадить" - "купи такого-то робота, купи такого-то робота...",  тогда, вообще,  суперценная  разработка получится!
Прикольная идея. Сделаю сегодня.
 
Aleksey Ivanov:
Надо еще там двадцать пятый кадр  с предложением  "засадить" - "купи такого-то робота, купи такого-то робота...",  тогда, вообще,  суперценная  разработка получится!

Сделано.

Файлы:
LSD25.mq5  6 kb
 
Nikolai Semko:

Сделано.

Класс! Вы далеко пойдете!

 

В OnInit создаю холст

   canvas.CreateBitmapLabel(prefix+"bg",1,17,WidthBg,HeightBg,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);
   ObjectSetInteger(0,prefix+"bg",OBJPROP_SELECTABLE,true);
   ObjectSetInteger(0,prefix+"bg",OBJPROP_SELECTED,true);
   ObjectSetInteger(0,prefix+"bg",OBJPROP_COLOR,clrNONE);
   canvas.Erase(ColorToARGB(C'221,219,219',200)); // цвет фона
   canvas.Rectangle(0,0,canvas.Width()-1,canvas.Height()-1,ColorToARGB(clrGray));// Рамка
   canvas.Update();

Далее нужно в OnTick изменять цвет в 10:00 на серый, а в 11:00 снова вернуть в первоначальное состояние.

Не работает:

   if(Flag) {
    // Перекрашиваем фон
      canvas.Erase(ColorToARGB(C'221,219,219',200));
      canvas.Rectangle(0,0,canvas.Width()-1,canvas.Height()-1,ColorToARGB(clrDarkOliveGreen));// Рамка
      canvas.Update();
   } else { 
    // Возвращаем фон в нормальный цвет
      canvas.Erase(ColorToARGB(ResultColor,200));
      canvas.Rectangle(0,0,canvas.Width()-1,canvas.Height()-1,ColorToARGB(clrGray));// Рамка
      canvas.Update();
   }

Вопрос:

Как изменять цвет холста и рамки - нет привязки к именам объектов?

Спасибо!

 
Vitaly Muzichenko:

В OnInit создаю холст

Далее нужно в OnTick изменять цвет в 10:00 на серый, а в 11:00 снова вернуть в первоначальное состояние.

Не работает:

Вопрос:

Как изменять цвет холста и рамки - нет привязки к именам объектов?

Спасибо!

canvas.Rectangle - это не объект, это команда на рисование кучи пикселей. Это как выстрел - вылетела пуля и поминай как звали. Никакой обратной связи.

 

Есть статья Изучаем класс CCanvas. Реализация прозрачности графических объектов , там должно быть решение.

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