Canvas - это круто! - страница 5
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Слегка изменил код. Было два вращающихся гравитационных центра, стало 4.
Слегка изменил код. Было два вращающихся гравитационных центра, стало 4.
здорово !
годится гипнотизировать клиентов, чтобы они не обращали
внимания на убытки, а просто получали удовольствие от самого процесса.
здорово !
годится гипнотизировать клиентов, чтобы они не обращали
внимания на убытки, а просто получали удовольствие от самого процесса.
Как бы самому под этот гипноз не попасть. :)
И должен согласиться, Canvas - это круто!
Ого, кажется попал. )))
Слегка изменил код. Было два вращающихся гравитационных центра, стало 4.
Надо еще там двадцать пятый кадр с предложением "засадить" - "купи такого-то робота, купи такого-то робота...", тогда, вообще, суперценная разработка получится!
Надо еще там двадцать пятый кадр с предложением "засадить" - "купи такого-то робота, купи такого-то робота...", тогда, вообще, суперценная разработка получится!
Сделано.
Сделано.
Класс! Вы далеко пойдете!
В OnInit создаю холст
Далее нужно в OnTick изменять цвет в 10:00 на серый, а в 11:00 снова вернуть в первоначальное состояние.
Не работает:
Вопрос:
Как изменять цвет холста и рамки - нет привязки к именам объектов?
Спасибо!
В OnInit создаю холст
Далее нужно в OnTick изменять цвет в 10:00 на серый, а в 11:00 снова вернуть в первоначальное состояние.
Не работает:
Вопрос:
Как изменять цвет холста и рамки - нет привязки к именам объектов?
Спасибо!
canvas.Rectangle - это не объект, это команда на рисование кучи пикселей. Это как выстрел - вылетела пуля и поминай как звали. Никакой обратной связи.
Есть статья Изучаем класс CCanvas. Реализация прозрачности графических объектов , там должно быть решение.