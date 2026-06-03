Canvas - это круто! - страница 12

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Nikolai Semko:

Кстати видел недавно в одном фантастическом фильме попытку изобразить 3D котировки.
Попробую сейчас найти.

Нашел (Фильм Anon):

В погоне за "драматичностью" можно и Петром стать... :)
 

Интерактивный канвас применяю для динамической визуализации тиковой истории + реалтайм.

Например, нужно было быстро выяснить причины граальности на одном куске истории.

Быстро визуализировал его

и сразу стало все ясно.

 
fxsaber:

Интерактивный канвас применяю для динамической визуализации тиковой истории + реалтайм.

Например, нужно было быстро выяснить причины граальности на одном куске истории.

Быстро визуализировал его

и сразу стало все ясно.

Думаю применение канваса со временем у Вас будет только возрастать.
Своим велосипедом пользуетесь или мой используете?
Мой велосипед как раз для таких вещей (в том числе) и предназначен.

 
Nikolai Semko:

Думаю применение канваса со временем у Вас будет только возрастать.
Своим велосипедом пользуетесь или мой используете?
Мой велосипед как раз для таких вещей (в том числе) и предназначен.

Пользуюсь своим

Других практических задач, где применяется канвас для торговли, придумать не получилось. Канвас - это для Маркета на 95%.

 
Nikolai Semko:

Нужно!!! За этим будущее.

Если MQ умудряться продержаться на рынке еще пару десятков лет, то есть шанс уведеть MetaTrader 7 в 3D или даже в 4D

Наврядли.

3D воспринимается человеком куда хуже, чем 2D. А роботу - и вобще совершенно не нужно визуальное представление...

Так что вопрос остается - "куда это все прикрутить". Выглядит, безусловно, красиво. Но, станет ли от этого больше денег ?

 
fxsaber:

Пользуюсь своим

Других практических задач, где применяется канвас для торговли, придумать не получилось. Канвас - это для Маркета на 95%.

Как же круто и удобно сделано!

 
Nikolai Semko:

Поставил себе задачу: коротким кодом эффектно продемонстрировать возможности пользовательской графики через класс CCanvas.

Вот что из этого получилось.

Данный скрипт работает как на MQL5, так и на MQL4. Только на MT5 гораздо быстрее.

Каждый кадр уникален и не повторяется, то есть скрипт не цикличный.


Необходимо перед компиляцией в файле Canvas.mqh перенести массив m_pixels[] из protected: в public:

Все эти возможности CCanvas, как сферичный утконос в вакууме. Непонятно зачем предназначались. Самих по себе их слишком мало, чтобы соорудить что то серьезное. А если соорудить что то серьезное, понимаешь что эти возможности можно было сделать удобнее.

Неудобно и непрактично. Поэтому, никогда не использовал.

Короче, это просто акварель для детишек. Шедевр не написать, но побаловаться можно. 

Жестокая практика такие вещи либо выкидывает, либо ассимилирует внутри чего то большего. И то, частями...

Но ты, Николай, молодец. Твой труд будет востребован.

 
Реter Konow:

Все эти возможности CCanvas, как сферичный утконос в вакууме. Непонятно зачем предназначались. Самих по себе их слишком мало, чтобы соорудить что то серьезное. А если соорудить что то серьезное, понимаешь что эти возможности можно было сделать удобнее.

Неудобно и непрактично. Поэтому, никогда не использовал.

Короче, это просто акварель для детишек. Шедевр не написать, но побаловаться можно. 

Жестокая практика такие вещи либо выкидывает, либо ассимилирует внутри чего то большего. И то, частями...

Но ты, Николай, молодец. Твой труд будет востребован.

:)
 

По мотивам Doom и по совету @fxsaber.

За основу был взят алгоритм с этого сайта с небольшими доработками


Файлы:
Flame2.mq5  8 kb
 
Nikolai Semko:

По мотивам Doom и по совету @fxsaber.

За основу был взят алгоритм с этого сайта с небольшими доработками


Смотрится классно. Николай, а ты не хочешь попробывать занятся трехмерной графикой на Канвасе?

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