Canvas - это круто! - страница 12
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Кстати видел недавно в одном фантастическом фильме попытку изобразить 3D котировки.
Попробую сейчас найти.
Нашел (Фильм Anon):
Интерактивный канвас применяю для динамической визуализации тиковой истории + реалтайм.
Например, нужно было быстро выяснить причины граальности на одном куске истории.
Быстро визуализировал его
и сразу стало все ясно.
Интерактивный канвас применяю для динамической визуализации тиковой истории + реалтайм.
Например, нужно было быстро выяснить причины граальности на одном куске истории.
Быстро визуализировал его
и сразу стало все ясно.
Думаю применение канваса со временем у Вас будет только возрастать.
Своим велосипедом пользуетесь или мой используете?
Мой велосипед как раз для таких вещей (в том числе) и предназначен.
Думаю применение канваса со временем у Вас будет только возрастать.
Своим велосипедом пользуетесь или мой используете?
Мой велосипед как раз для таких вещей (в том числе) и предназначен.
Пользуюсь своим
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы: Тиковый индикатор ZoomPrice
fxsaber, 2016.11.01 21:10
Других практических задач, где применяется канвас для торговли, придумать не получилось. Канвас - это для Маркета на 95%.
Нужно!!! За этим будущее.Если MQ умудряться продержаться на рынке еще пару десятков лет, то есть шанс уведеть MetaTrader 7 в 3D или даже в 4D
Наврядли.
3D воспринимается человеком куда хуже, чем 2D. А роботу - и вобще совершенно не нужно визуальное представление...
Так что вопрос остается - "куда это все прикрутить". Выглядит, безусловно, красиво. Но, станет ли от этого больше денег ?
Пользуюсь своим
Как же круто и удобно сделано!
Поставил себе задачу: коротким кодом эффектно продемонстрировать возможности пользовательской графики через класс CCanvas.
Вот что из этого получилось.
Данный скрипт работает как на MQL5, так и на MQL4. Только на MT5 гораздо быстрее.
Каждый кадр уникален и не повторяется, то есть скрипт не цикличный.
Необходимо перед компиляцией в файле Canvas.mqh перенести массив m_pixels[] из protected: в public:
Все эти возможности CCanvas, как сферичный утконос в вакууме. Непонятно зачем предназначались. Самих по себе их слишком мало, чтобы соорудить что то серьезное. А если соорудить что то серьезное, понимаешь что эти возможности можно было сделать удобнее.
Неудобно и непрактично. Поэтому, никогда не использовал.
Короче, это просто акварель для детишек. Шедевр не написать, но побаловаться можно.
Жестокая практика такие вещи либо выкидывает, либо ассимилирует внутри чего то большего. И то, частями...
Но ты, Николай, молодец. Твой труд будет востребован.
Все эти возможности CCanvas, как сферичный утконос в вакууме. Непонятно зачем предназначались. Самих по себе их слишком мало, чтобы соорудить что то серьезное. А если соорудить что то серьезное, понимаешь что эти возможности можно было сделать удобнее.
Неудобно и непрактично. Поэтому, никогда не использовал.
Короче, это просто акварель для детишек. Шедевр не написать, но побаловаться можно.
Жестокая практика такие вещи либо выкидывает, либо ассимилирует внутри чего то большего. И то, частями...
Но ты, Николай, молодец. Твой труд будет востребован.
По мотивам Doom и по совету @fxsaber.
За основу был взят алгоритм с этого сайта с небольшими доработками
По мотивам Doom и по совету @fxsaber.
За основу был взят алгоритм с этого сайта с небольшими доработками
Смотрится классно. Николай, а ты не хочешь попробывать занятся трехмерной графикой на Канвасе?