Canvas - это круто! - страница 83
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Спасибо всем, кто предлагает решение. Мне нужно некоторое время, чтобы всё проверить и применить к своим продуктам. То что может работать на простых продуктах, надо ещё проверить на более сложных. Идея с таймером реально топ. Не решает всех проблем, но решает другие заморочки, с которыми я сталкивался.
Никого не игнорирую. На следующей неделе смогу ответить, что получилось, что нет.
Индикаторы на основе холста: Заполнение каналов прозрачностью
Темы этой статьи перечислены ниже:
Да, есть только один маленький недокументированный нюанс.
Если вы используете альфа-канал (COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE), то перед созданием растрового изображения вы должны заполнить его не нулями.
Иначе края символов будут "рваными".
Спасибо.
И спасибо за всю вашу бескорыстную работу над Canvas.
Я многому научился и имплементировал canvas в мои нерегулярные графики в mt4, (например, Renko), которые заменили тысячи графических объектов.
Спасибо.
И спасибо за всю вашу самоотверженную работу на Canvas.
Я многому научился и имплементировал canvas в мои нерегулярные графики в mt4, (например, Renko), которые заменили тысячи графиков-объектов.
Спасибо за добрые слова.
Да, тысячи объектов начинают невероятно замедлять работу интерфейса.
Это серьезное упущение MetaQuotes.
Хорошо построенный холст не вызывает лагов даже при 10 000 виртуальных объектов.
Code Base
PNG
Nikolai Semko, 2023.07.15 07:24Forget about BMP files like a bad dream. With this library, you will now be able to use the more advanced and compact PNG image format for your programs.
Наконец-то реализовал работу c PNG.
Реализацию подсмотрел у @Zorro (https://www.mql5.com/ru/forum/92113#comment_2672596)
Проверьте пожалуйста. У меня вроде глюков пока не было.
Наконец-то реализовал работу c PNG.
Круто и полезно. Ради интереса, это можно использовать в МТ4?
Круто и полезно. Ради интереса, это можно использовать в МТ4?
Nikolai, а Вы встречали где-нибудь готовый код на канвасе, который позволяет прокручивать окно?
Nikolai, а Вы встречали где-нибудь готовый код на канвасе, который позволяет прокручивать окно?
У Анатолия и Петра были реализации
Но не юзал. Поэтому не могу судить