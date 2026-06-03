Canvas - это круто! - страница 78
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нам всем почёт и хвала ! ещё кусочек fxsaber, у него где-то есть лечилка перекоса OnInit/OnDeinit, чтобы вызывались в верном порядке
PS/ а вообще переключать из индикатора ТФ или символ при работающем на чарте советнике, это очень удачный способ отстрелить пятку и попасть на деньги :-)
нам всем почёт и хвала ! ещё кусочек fxsaber, у него где-то есть лечилка перекоса OnInit/OnDeinit, чтобы вызывались в верном порядке
PS/ а вообще переключать из индикатора ТФ или символ при работающем на чарте советнике, это очень удачный способ отстрелить пятку и попасть на деньги :-)
Тогда ждём этот кусочек fxsaber. Я пока попробую найти код, чтобы замедлить деинициализацию. Тут видимо проблема, что индикатор и советник пытаются одновременно бороться за то, кто главнее.
PS/ вообще торговля с индикаторами происходит зачастую с торговой панелью и ничего в пятку не попадёт.
Вот пример и код, который я давал когда-то. Кто решит - хвала и почёт!
https://www.mql5.com/ru/forum/379526/page9#comment_25865481
Всё дело в том, что любой советник, работающий с объектами конфликтует с дэшбордом. Я думал, решения нет, пока не увидел, что у одного советника с панелькой канваса проблем нет вообще никаких. Как он это сделал - загадка.
Забавно, что топовая панель на первой странице маркета также подвисает с дэшбордами.
Решите проблему, хвала и почёт. Насчёт дэшборда, Ты ж продавец. Как думаешь, если в твоих индикаторах паттерн будет находится не только на открытом графике, а по всему навигатору, пользователям будет интересно? Хотя от качества паттерна тоже много зависит.
Но вот если помнишь, была такая Карла Вилсон, у которой в продуктах несколько тысяч отзывов. Просто она давала дэшборд к своим продуктам за отзыв. Конечно потом лавочку с мотивированным трафиком прикрыли, но факт остался.
Решите проблему, хвала и почёт.
Если сможете решить проблему, то хвала и почёт!
Оформляйте все ваши индикаторы в виде класса, который можно прикрутить и к индикатору и к советнику.
Вам не доступна имплементация взаимодействия между индикатором и советником, спрятанная внутри MT.
Вы уверены, что тот советник в Маркете, на который Вы обратили внимание, использует внешние пользовательские или стандартные индикаторы?
Я пока попробую найти код, чтобы замедлить деинициализацию.
не помогло
Еще раз - решение - это использование только одного потока (советника).
Оформляйте все ваши индикаторы в виде класса, который можно прикрутить и к индикатору и к советнику.
Вам не доступна имплементация взаимодействия между индикатором и советником, спрятанная внутри MT.
Вы уверены, что тот советник в Маркете, на который Вы обратили внимание, использует внешние пользовательские или стандартные индикаторы?
Я уверен, что решение есть. Свои продукты подружить то могу.
Торговая панель на канвасе со сложнейшей архитектурой вообще ни на миг не подвисала при переключении дэшборда. Проверял два разных дэшборда. Других таких безпроблемных советников с объектами не встречал.
Так что решение должно быть только внутри кода советника
не помогло
Да, я уверен. Торговая панель на канвасе со сложнейшей архитектурой вообще не на миг не подвисала при переключении дэшборда. Проверял два разных.
Так что решение должно быть только внутри кода советника
Я спрашивал про iCustom. При чем тут канвас?
Канвас так же можно в советнике использовать.
Я спрашивал про iCustom. При чем тут канвас?
Канвас так же можно в советнике использовать.
Не в курсах про iCustom, такую тему вообще не поднимал.
не помогло
Я уверен, что решение есть. Свои продукты подружить то могу.
Торговая панель на канвасе со сложнейшей архитектурой вообще ни на миг не подвисала при переключении дэшборда. Проверял два разных дэшборда. Других таких безпроблемных советников с объектами не встречал.
Так что решение должно быть только внутри кода советника
Программирование путём случайного внедрения функций ???
авось получиться :-)
Не в курсах про iCustom, такую тему вообще не поднимал.
Очень вопрос размыто задали. Думал, что индикатор из советника вызывается.
Тем более Вы про MT4.
Посмотрите здесь. Может это.
Код продублирую.
Это пример того, что и на MT4 графика может летать. Главное использовать OnTimer, а не OnChartEvent
Очень вопрос размыто задали. Думал, что индикатор из советника вызывается.
Тут со скринами и кодом
https://www.mql5.com/ru/forum/379526/page9#comment_25865481
Программирование путём случайного внедрения функций ???
авось получиться :-)
Ну бывает и такое. Иногда и мягкий знак ставлю не там, где нужно. Если есть решение вопроса, то напиши (поможешь очень многим авторам), а то вроде умный, а толку нет.