Canvas - это круто! - страница 38

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Реter Konow:

Николай, гифы разные бывают. В одних есть реализация чересстрочного сжатия, в других нет, в одних есть индексация цветовой палитры, в других нет. В Camtasia есть настройки гифов и они достаточно обширны.

Почитал твою ссылку на описание формата. Вот почему бы я не взялся за это дело. Там огромное количество нюансов и разбирать их должен алгоритм. Представь алгоритм, разбирающий завал данных из этого формата и определяющий как его воспроизводить. Почитай описание этого формата с этой точки зрения. Уверен, что в С++ есть готовые алгоритмы для этого, но интегрировать их в MQL - не менее сложно.

Поэтому, вопросы остаются прежними:

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1. Как ты расшифруешь выходной файл?

2. Как скрестишь его нутро со своими канвасными решениями?

3. Интегрировать гиф-файл, еще не значит написать механизм его воспроизведения (который невозможно написать, без расшифровки файла). 

4. В обычном редакторе, ты можешь контролировать цвета фона и деталей, делая их "монолитными", что в разы улучшает сжатие, а в Camtasia такой возможности вроде нет...

5. Редактировать кадры в Camtasia ты будешь примерно столько же времени, а качество редактирования будет хуже, - Camtasia предназначена для другой работы.

//---------------------------------------------

В лучшем случае, ты получишь плохо-сжатые гифки низкого качества изображения, при почти равной затрате сил. Конечно, если речь идет НЕ об абстрактных гифах, а о конкретных 10-ти - 20-ти кадровых инструкциях. 

НО, - это всего лишь мое мнение.

Жду твоей реализации. 

там все гораздо проще, Петр, чем ты все здесь напредставлял себе. 
Молча читаешь формат стандарта и делаешь. Весь процесс создания класса работы с гифом займет 10-20 часов работы. 
Меня очень удивили твои вопросы. Даже отвечать не удобно. Ведь сбросил же описание форматов гифа и сжатия LZW.
Установи себе Камтазию что-ли и попробуй на ней гифку забацать, а потом уже рассуждай про сложность и палитру цветов.
Вот что я сделал на камтазии за 3 минуты

обрати внимание, что палитра цветов здесь состоит всего из 256 цветов RGB, а каждый пиксель это 1 байт (ссылка на порядковый номер цвета). И это все просходит автоматически.
Хотя, чувстую, не установишь Камтазию и ООП не освоишь. Ибо я, кажется, понял твой феномен:

Для тебя познавать новое, т.е. учиться – это адская аскеза. И поэтому постоянно индульгируешь, выдумывая всякие оправдания и убеждая себя в этих выдумках.

Далее ты начинаешь настолько верить в свои выдумки, что начинаешь пытаться убедить в них других, чего точно делать не следует.

ЗЫ Мне хочется реализовать это, но пока 10-20 часов времени мне просто не найти. 
Может когда-нибудь сделаю, если раньше меня никто не сдалает.

 
Nikolai Semko:

там все гораздо проще, Петр, чем ты все здесь напредставлял себе. 
Молча читаешь формат стандарта и делаешь. Весь процесс создания класса работы с гифом займет 10-20 часов работы. 
Меня очень удивили твои вопросы. Даже отвечать не удобно. Ведь сбросил же описание форматов гифа и сжатия LZW.
Установи себе Камтазию что-ли и попробуй на ней гифку забацать, а потом уже рассуждай про сложность и палитру цветов.
Вот что я сделал на камтазии за 3 минуты

обрати внимание, что палитра цветов здесь состоит всего из 256 цветов RGB, а каждый пиксель это 1 байт (ссылка на порядковый номер цвета). И это все просходит автоматически.
Хотя, чувстую, не установишь Камтазию и ООП не освоишь. Ибо я, кажется, понял твой феномен:

Для тебя познавать новое, т.е. учиться – это адская аскеза. И поэтому постоянно индульгируешь, выдумывая всякие оправдания и убеждая себя в этих выдумках.

Далее ты начинаешь настолько верить в свои выдумки, что начинаешь пытаться убедить в них других, чего точно делать не следует.

ЗЫ Мне хочется реализовать это, но пока 10-20 часов времени мне просто не найти. 
Может когда-нибудь сделаю, если раньше меня никто не сдалает.

1. Камтэйжа у меня есть, я на ней гифы делаю. Там есть настройки, которые пакуются в выходной файл. Тебе нужно расшифровать его содержимое в соответствии с описанием формата (не много, не мало...).

2. Моя упрощенная система цикличного видео-ряда была сделана за неделю. Твою задачу я бы решал месяц.

3. Сначала нужно изучать формат. Расшифровывать, проверяя все вариации с разными флагами и методами сжатия, а потом, писать алгоритм воспроизведения, тестировать, исправлять баги. Месяц - реальный срок качественного решения задачи. Чтобы ты понимал, алгоритм воспроизведения - не менее сложен, чем расшифровка и ориентирование в файле. Чем сложнее формат, тем навороченнее алгоритм с ним работающий. Гиф-формат, судя по количеству настроек, вариаций сжатия и штатной информации - очень сложен. 

Николай, у меня есть опыт создания цикличного видео-ряда и судя по нему, я оцениваю решение твоей задачи, как в ТРИ РАЗА более сложное. Могу конечно ошибаться. Возможно, в 2.7 раз более сложное.)) 

Буду ждать твоего решения.


ЗЫ. Классный попугайчик. Осталось перенести его в МТ.))

 


Странно, Николай, что ты судишь о сложности создания механизма воспроизведения гиф-формата в МТ, по сложности создания гифа в Camtasia. Это как судить о тяжести автомобиля по фильму про супермена, где он ими кидается. 

Странно, что для тебя общее описание формата = мгновенное его понимание и воплощение алгоритма. Очень странно. Ты начни разбираться и решать в свободное время, и по ходу дела поймешь сложно или нет. Иначе, не считаю этот разговор серьезным.

 
Я говорю об удобстве использования - внедрения анимации в программу для конечного пользователя, а не о сложности создания механизма для программиста. 
Боюсь, что создать анимацию по твоей реализации будет очень сложно в отличии от создания привычного гифт . Ты же сам говорил, что для тебя самого обработка 10-20 кадров занимает час, а что уж тогда говорить о простых пользователях.
Я уж грешным делом сначала подумал, что ты и впрямь создал автоматическую запись по кадрам и возможностью монтажа.  А ты просто делаешь кучу скринов,  а потом ручками их собираешь и упаковываешь. Как можно этим примитивом бравадиться?

Действительно, дискуссия здесь не уместна. Ждем чьей-нибудь реализации.
 
Nikolai Semko:
Я говорю об удобстве использования - внедрения анимации в программу для конечного пользователя, а не о сложности создания механизма для программиста. 
Боюсь, что создать анимацию по твоей реализации будет очень сложно в отличии от создания привычного гифт . Ты же сам говорил, что для тебя самого обработка 10-20 кадров занимает час, а что уж тогда говорить о простых пользователях.
Я уж грешным делом сначала подумал, что ты и впрямь создал автоматическую запись по кадрам и возможностью монтажа.  А ты просто делаешь кучу скринов,  а потом ручками их собираешь и упаковываешь. Как можно этим примитивом бравадиться?
Действительно, дискуссия здесь не уместна. Ждем чьей-нибудь реализации.

Ага, и космолет в придачу.))) Николай, это детский сад (не в обиду детям). Крутым кодерам нужно взять .gif формат, разобрать, расшифровать, и написать механизм чтения/воспроизведения на MQL. А по настоящему крутым, - еще запись с графика МТ и монтаж в советнике. Как в Camtasia. 

В этом мой недостаток, - мои "бравады" основаны на реальных достижениях. А нужно чтобы на виртуальных.

Ждем чьей то реализации.... 

 
Реter Konow:

Ага, и космолет в придачу.))) Николай, это детский сад (не в обиду детям). Крутым кодерам нужно взять .gif формат, разобрать, расшифровать, и написать механизм чтения/воспроизведения на MQL. А по настоящему крутым, - еще запись с графика МТ и монтаж в советнике. Как в Camtasia. 

В этом мой недостаток, - мои "бравады" основаны на реальных достижениях. А нужно чтобы на виртуальных.

Ждем чьей то реализации.... 

Ридеры GIF и PNG уже были тут https://www.mql5.com/ru/forum/92113#comment_2672596

Делаем краудсорсовый проект по Canvas
Делаем краудсорсовый проект по Canvas
  • 2016.07.22
  • www.mql5.com
Приветстсвую кодеров. Есть интересная задача сделать действительно что-то полезное, и думаю что краудсорс будет хорошим вариантом...
 
Ilyas:

Ридеры GIF и PNG уже были тут https://www.mql5.com/ru/forum/92113#comment_2672596

Посмотрел. Похоже на реальное решение. Жаль автора здесь нет. Думаю, алгоритм из С++ портирован. Но, все равно, автор - молодец. Если эта библиотека полноценно воспроизводит стандартный гиф,  - то что нужно.
 
Реter Konow:
Посмотрел. Похоже на реальное решение. Жаль автора здесь нет. Думаю, алгоритм из С++ портирован. Но, все равно, автор - молодец. Если эта библиотека полноценно воспроизводит стандартный гиф,  - то что нужно.

Петя и дня не проживет, чтобы не попытаться кого-то унизить.

 
Просьба модераторам удалять флуд, и поддерживать предметное обсуждение. Все кто мною недоволен - пишите в личку.
 

Я все понимаю.

А как же продолжение этого разговора?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Canvas - это круто!

Nikolai Semko, 2019.08.22 23:19

Первые эксперименты с динамическим таймфреймом.

пара EURUSD вся история в динамике:

.

Фрактальность налицо.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Canvas - это круто!

Renat Akhtyamov, 2019.09.14 06:04

норм

снизу рейку надо для выбора окна и масштаба


Возможно такое?

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