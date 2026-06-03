Canvas - это круто! - страница 38
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Николай, гифы разные бывают. В одних есть реализация чересстрочного сжатия, в других нет, в одних есть индексация цветовой палитры, в других нет. В Camtasia есть настройки гифов и они достаточно обширны.
Почитал твою ссылку на описание формата. Вот почему бы я не взялся за это дело. Там огромное количество нюансов и разбирать их должен алгоритм. Представь алгоритм, разбирающий завал данных из этого формата и определяющий как его воспроизводить. Почитай описание этого формата с этой точки зрения. Уверен, что в С++ есть готовые алгоритмы для этого, но интегрировать их в MQL - не менее сложно.
Поэтому, вопросы остаются прежними:
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1. Как ты расшифруешь выходной файл?
2. Как скрестишь его нутро со своими канвасными решениями?
3. Интегрировать гиф-файл, еще не значит написать механизм его воспроизведения (который невозможно написать, без расшифровки файла).
4. В обычном редакторе, ты можешь контролировать цвета фона и деталей, делая их "монолитными", что в разы улучшает сжатие, а в Camtasia такой возможности вроде нет...
5. Редактировать кадры в Camtasia ты будешь примерно столько же времени, а качество редактирования будет хуже, - Camtasia предназначена для другой работы.
//---------------------------------------------
В лучшем случае, ты получишь плохо-сжатые гифки низкого качества изображения, при почти равной затрате сил. Конечно, если речь идет НЕ об абстрактных гифах, а о конкретных 10-ти - 20-ти кадровых инструкциях.
НО, - это всего лишь мое мнение.
Жду твоей реализации.
там все гораздо проще, Петр, чем ты все здесь напредставлял себе.
Молча читаешь формат стандарта и делаешь. Весь процесс создания класса работы с гифом займет 10-20 часов работы.
Меня очень удивили твои вопросы. Даже отвечать не удобно. Ведь сбросил же описание форматов гифа и сжатия LZW.
Установи себе Камтазию что-ли и попробуй на ней гифку забацать, а потом уже рассуждай про сложность и палитру цветов.
Вот что я сделал на камтазии за 3 минуты
обрати внимание, что палитра цветов здесь состоит всего из 256 цветов RGB, а каждый пиксель это 1 байт (ссылка на порядковый номер цвета). И это все просходит автоматически.
Хотя, чувстую, не установишь Камтазию и ООП не освоишь. Ибо я, кажется, понял твой феномен:
Для тебя познавать новое, т.е. учиться – это адская аскеза. И поэтому постоянно индульгируешь, выдумывая всякие оправдания и убеждая себя в этих выдумках.
Далее ты начинаешь настолько верить в свои выдумки, что начинаешь пытаться убедить в них других, чего точно делать не следует.
ЗЫ Мне хочется реализовать это, но пока 10-20 часов времени мне просто не найти.
Может когда-нибудь сделаю, если раньше меня никто не сдалает.
там все гораздо проще, Петр, чем ты все здесь напредставлял себе.
Молча читаешь формат стандарта и делаешь. Весь процесс создания класса работы с гифом займет 10-20 часов работы.
Меня очень удивили твои вопросы. Даже отвечать не удобно. Ведь сбросил же описание форматов гифа и сжатия LZW.
Установи себе Камтазию что-ли и попробуй на ней гифку забацать, а потом уже рассуждай про сложность и палитру цветов.
Вот что я сделал на камтазии за 3 минуты
обрати внимание, что палитра цветов здесь состоит всего из 256 цветов RGB, а каждый пиксель это 1 байт (ссылка на порядковый номер цвета). И это все просходит автоматически.
Хотя, чувстую, не установишь Камтазию и ООП не освоишь. Ибо я, кажется, понял твой феномен:
Для тебя познавать новое, т.е. учиться – это адская аскеза. И поэтому постоянно индульгируешь, выдумывая всякие оправдания и убеждая себя в этих выдумках.
Далее ты начинаешь настолько верить в свои выдумки, что начинаешь пытаться убедить в них других, чего точно делать не следует.
ЗЫ Мне хочется реализовать это, но пока 10-20 часов времени мне просто не найти.
Может когда-нибудь сделаю, если раньше меня никто не сдалает.
1. Камтэйжа у меня есть, я на ней гифы делаю. Там есть настройки, которые пакуются в выходной файл. Тебе нужно расшифровать его содержимое в соответствии с описанием формата (не много, не мало...).
2. Моя упрощенная система цикличного видео-ряда была сделана за неделю. Твою задачу я бы решал месяц.
3. Сначала нужно изучать формат. Расшифровывать, проверяя все вариации с разными флагами и методами сжатия, а потом, писать алгоритм воспроизведения, тестировать, исправлять баги. Месяц - реальный срок качественного решения задачи. Чтобы ты понимал, алгоритм воспроизведения - не менее сложен, чем расшифровка и ориентирование в файле. Чем сложнее формат, тем навороченнее алгоритм с ним работающий. Гиф-формат, судя по количеству настроек, вариаций сжатия и штатной информации - очень сложен.
Николай, у меня есть опыт создания цикличного видео-ряда и судя по нему, я оцениваю решение твоей задачи, как в ТРИ РАЗА более сложное. Могу конечно ошибаться. Возможно, в 2.7 раз более сложное.))
Буду ждать твоего решения.
ЗЫ. Классный попугайчик. Осталось перенести его в МТ.))
Странно, Николай, что ты судишь о сложности создания механизма воспроизведения гиф-формата в МТ, по сложности создания гифа в Camtasia. Это как судить о тяжести автомобиля по фильму про супермена, где он ими кидается.
Странно, что для тебя общее описание формата = мгновенное его понимание и воплощение алгоритма. Очень странно. Ты начни разбираться и решать в свободное время, и по ходу дела поймешь сложно или нет. Иначе, не считаю этот разговор серьезным.
Я говорю об удобстве использования - внедрения анимации в программу для конечного пользователя, а не о сложности создания механизма для программиста.
Ага, и космолет в придачу.))) Николай, это детский сад (не в обиду детям). Крутым кодерам нужно взять .gif формат, разобрать, расшифровать, и написать механизм чтения/воспроизведения на MQL. А по настоящему крутым, - еще запись с графика МТ и монтаж в советнике. Как в Camtasia.
В этом мой недостаток, - мои "бравады" основаны на реальных достижениях. А нужно чтобы на виртуальных.
Ждем чьей то реализации....
Ага, и космолет в придачу.))) Николай, это детский сад (не в обиду детям). Крутым кодерам нужно взять .gif формат, разобрать, расшифровать, и написать механизм чтения/воспроизведения на MQL. А по настоящему крутым, - еще запись с графика МТ и монтаж в советнике. Как в Camtasia.
В этом мой недостаток, - мои "бравады" основаны на реальных достижениях. А нужно чтобы на виртуальных.
Ждем чьей то реализации....
Ридеры GIF и PNG уже были тут https://www.mql5.com/ru/forum/92113#comment_2672596
Ридеры GIF и PNG уже были тут https://www.mql5.com/ru/forum/92113#comment_2672596
Посмотрел. Похоже на реальное решение. Жаль автора здесь нет. Думаю, алгоритм из С++ портирован. Но, все равно, автор - молодец. Если эта библиотека полноценно воспроизводит стандартный гиф, - то что нужно.
Петя и дня не проживет, чтобы не попытаться кого-то унизить.
Я все понимаю.
А как же продолжение этого разговора?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Canvas - это круто!
Nikolai Semko, 2019.08.22 23:19
Первые эксперименты с динамическим таймфреймом.
пара EURUSD вся история в динамике:
.Фрактальность налицо.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Canvas - это круто!
Renat Akhtyamov, 2019.09.14 06:04
норм
снизу рейку надо для выбора окна и масштаба