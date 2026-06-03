Canvas - это круто! - страница 79
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https://www.mql5.com/ru/forum/379526/page9#comment_25865481
по мелочи : а где там ChartRedraw() ? вы не подаёте терминалу команду "нарисовать всё что я понапихал в очередь"
...
Решите проблему, хвала и почёт. Насчёт дэшборда, Ты ж продавец. Как думаешь, если в твоих индикаторах паттерн будет находится не только на открытом графике, а по всему навигатору, пользователям будет интересно? Хотя от качества паттерна тоже много зависит.
Но вот если помнишь, была такая Карла Вилсон, у которой в продуктах несколько тысяч отзывов. Просто она давала дэшборд к своим продуктам за отзыв. Конечно потом лавочку с мотивированным трафиком прикрыли, но факт остался.
Решите проблему, хвала и почёт.
Если сможете решить проблему, то хвала и почёт!
Не продавец я и особенно не продавец тестерных граалей, а то что у меня лежит в маркете... ну
лежит, ну уж только не с упованием на заработок от продаж. Раньше люди искали систему для
трейдинга, сейчас для продажи в маркете... Понимаете какая разница? Туда идти не было плана
и неинтересно.
-
Поиск паттернов не на одном графике - прогиб под конъюнктуру и дешевые понты. Известно, что
таких универсальных систем не бывает, чтобы с одинаковыми настройками работала на всех
символах и всех таймфреймах. Каждому символу-таймфрейму надо уделить очень много
отдельного внимания. А в итоге все сводится к пониманию одного символа-таймфрейма (хотя бы
на одном суметь, а тут прям такие многостаночники... через три месяца их тут и следа нет, и от
их депозитов ничего не остается).
Желание покупателей заполучить такой индикатор - от непонимания всей сложности трейдинга.
Маркет, это такая далекая-далекая от трейдинга область, это сфера отработки фантазий
таких же далеки-далеких от трейдинга покупателей.
-
Даже если и делать поиск по всем символам и таймфреймам, с дашбордом эта задача не особо
пересекается. Есть у меня в маркете один индикатор - ищет по любому количеству
символов-таймфреймов, причем с разными настройками. Есть у него панелька, но она сбоку
прикручена, все и без нее может работать. Набор символов-таймфреймов и параметры задается
через файл. Потому что, прежде чем взять себе в работу символ-таймфрем, над ним надо очень
хорошо посидеть, подобрать параметры, а не делать это на лету не видя.
-
Правда, не интересно прожигать свою жизни над решением задачи фтюхинга в маркете.
И что тут решать? Есть задача? Сесть и сделать. В чем проблема?
-
Карла Вилсон. Спасибо не знал. Не грузился этой темой. Теперь понятно почему такой
ажиотаж вокруг гуи... Но как это далеко от трейдинга... Вы что, все теперь мечтаете
повторить успех Карла Вилсон?
...
Всё дело в том, что любой советник, работающий с объектами конфликтует с дэшбордом.
...
С чего он вдруг конфликтует?
Любая панель, даже если ее из графических объектов делать, это мизерное количество объектов
по сравнению с тем количеством объектов, которое терминал легко потянет. Поэтому, что у вас там за
проблема - непонятно. Что вы там изобретаете, что за велосипед?
С чего он вдруг конфликтует?
Любая панель, даже если ее из графических объектов делать, это мизерное количество объектов
по сравнению с тем количеством объектов, которое терминал легко потянет. Поэтому, что у вас там за
проблема - непонятно. Что вы там изобретаете, что за велосипед?
Решите, пожалуйста. Я не находил советников МТ4 с объектами в кодобазе, которые не подвисали при переключении через любой (!) дэшборд.
Но потом всё же один советник с графикой на канвасе увидел в закрытом коде и он нигде не подвисал, но решения, что сделал автор, не знаю. Именно поэтому и возобновил поиски, т.к. думал, что нерешаемо со стороны кода.
https://www.mql5.com/ru/forum/379526/page9#comment_25865481
Решите, пожалуйста. Я не находил советников МТ4 с объектами в кодобазе, которые не подвисали при переключении через любой (!) дэшборд.
Но потом всё же один советник с графикой на канвасе увидел в закрытом коде и он нигде не подвисал, но решения, что сделал автор, не знаю. Именно поэтому и возобновил поиски, т.к. думал, что нерешаемо со стороны кода.
https://www.mql5.com/ru/forum/379526/page9#comment_25865481
вам уже рассказали мне кажется всё возможное про рисование и индикаторы. Вы теперь ожидаете что кто-то приложит усилия и начнёт писать/править код за вас ?
1. обеспечьте верную очерёдность OnInit/OnDeinit
2. не рисуйте в OnCalc (OnTick,OnBook), а по возможности и в OnInit
3. категорично снизьте кол-во синхронных функций
4. контроллируйте объём и частоту рисований
5. не забывайте указывать терминалу "пора реально отрисоваться"
6. всё что может быть запомнено и быстро вспомнено, не должно перерасчитываться и перерисовываться
и так далее. Каждый пункт, он естественный и вы сами его/их знаете. Но почему-то не применяете
PS ну не переключайте вы чарт с торгующим советником. За просто так прощёлкаете торговый сигнал, ответ сервера, нужный момент и реально встрянете в деньги. Я бы за такое решение, даже идею, бил линейкой по рукам
Вот пример и код, который я давал когда-то. Кто решит - хвала и почёт!
https://www.mql5.com/ru/forum/379526/page9#comment_25865481
Всё дело в том, что любой советник, работающий с объектами конфликтует с дэшбордом. Я думал, решения нет, пока не увидел, что у одного советника с панелькой канваса проблем нет вообще никаких. Как он это сделал - загадка.
Посмотрел ту ветку, обратил внимание на этот пост.
В справке, в разделе "Выполнение программ" есть указания на функции, связанные с событиями.
Можно через отслеживание событий удаления попробовать решить проблему подвисания. Например, в деинит индикатора прописать удаление только по причине отцепления от графика. И дополнительное удаление объекта перенести в ChartEvent по клику мыши. Все получат события удаления перед сменой символа, в том числе советник, в котором указать, что не нужно ничего удалять в своем деините при переинициализации, если уже пошло удаление объектов в других программах.
Как один из вариантов, чтобы не конфликтовали ObjectDelete().
Решите, пожалуйста. Я не находил советников МТ4 с объектами в кодобазе, которые не подвисали при переключении через любой (!) дэшборд.
Но потом всё же один советник с графикой на канвасе увидел в закрытом коде и он нигде не подвисал, но решения, что сделал автор, не знаю. Именно поэтому и возобновил поиски, т.к. думал, что нерешаемо со стороны кода.
https://www.mql5.com/ru/forum/379526/page9#comment_25865481
Покажите какую-нибудь ссылку
Посмотрел ту ветку, обратил внимание на этот пост.
В справке, в разделе "Выполнение программ" есть указания на функции, связанные с событиями.
Можно через отслеживание событий удаления попробовать решить проблему подвисания. Например, в деинит индикатора прописать удаление только по причине отцепления от графика. И дополнительное удаление объекта перенести в ChartEvent по клику мыши. Все получат события удаления перед сменой символа, в том числе советник, в котором указать, что не нужно ничего удалять в своем деините при переинициализации, если уже пошло удаление объектов в других программах.
Как один из вариантов, чтобы не конфликтовали ObjectDelete().
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE/DELETE потенциально могут вызвать водопад событий OnChartEvent и вообще наглухо втормозить советник. Они собственно поэтому выключены по умолчанию.
их можно использовать только твёрдо понимая возможные последствия
вам уже рассказали мне кажется всё возможное про рисование и индикаторы. Вы теперь ожидаете что кто-то приложит усилия и начнёт писать/править код за вас ?
Оплачу решение вопроса через Freelance. Но только через неделю. Конечно я хочу, чтобы эту задачу решили. Ведь пока никто не решил, а только воздух гоняет.
Задача в том, как исправить любой советник с объектами, чтобы он не реагировал на переключение через любой дэшборд индикатора.
Оплачу решение вопроса через Freelance. Но только через неделю. Конечно я хочу, чтобы эту задачу решили. Ведь пока никто не решил, а только воздух гоняет.
Задача в том, как исправить любой советник с объектами, чтобы он не реагировал на переключение через любой дэшборд индикатора.
Если в голове пусто, то там конечно, летает воздух.
--
И эта... кроме советника, индикатор тоже должен быть правильно написан. А то может, проблемы в индикаторе.