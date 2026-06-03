Canvas - это круто! - страница 85
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К сожалению в MQL4 нет возможности прикреплять ресурс как массив. Но все остальное работает.
Я кстати, так и не смог на MQL4 вставить BMP с альфа-каналом, когда картинка как и png имеет прозрачность. Он или не показывается или не компилится.
Вот тут было обсуждение https://www.mql5.com/en/forum/157832 В итоге для МТ5 лишь подходит. Зато интересно, что BMP существуют с альфа-каналом.
С PNG тоже не вышло.. или не дошло, как.
По поводу полотна и масштабирования, Спасибо, попробую на mq4.
Я кстати, так и не смог на MQL4 вставить BMP с альфа-каналом, когда картинка как и png имеет прозрачность. Он или не показывается или не компилится.
Вот тут было обсуждение https://www.mql5.com/en/forum/157832 В итоге для МТ5 лишь подходит. Зато интересно, что BMP существуют с альфа-каналом.
С PNG тоже не вышло.. или не дошло, как.
По поводу полотна и масштабирования, Спасибо, попробую на mq4.
в MQL4 бага с морганием нет.
Во вложении mql4 версия
в MQL4 бага с морганием нет.
Во вложении mql4 версия
Вот это подгон. Спасибо!
Сначала обрадовался, а сейчас в тупике. Не получается подгружать файл извне через настройки в индикаторе, а не внутри компилированного файла.
Nikolai Semko, если вдруг будет время, то напишите, возможно ли это. А если пример с настройкой прозрачности и выбора файла, то вообще прямо выручите.
Сначала обрадовался, а сейчас в тупике. Не получается подгружать файл извне через настройки в индикаторе, а не внутри компилированного файла.
Nikolai Semko, если вдруг будет время, то напишите, возможно ли это. А если пример с настройкой прозрачности и выбора файла, то вообще прямо выручите.
*
ЗЫ Ой, я туплю. Уже ведь реализован второй конструктор, который принимает имя файла. Тогда вообще не вижу трудностей.
Сначала обрадовался, а сейчас в тупике. Не получается подгружать файл извне через настройки в индикаторе, а не внутри компилированного файла.
Nikolai Semko, если вдруг будет время, то напишите, возможно ли это. А если пример с настройкой прозрачности и выбора файла, то вообще прямо выручите.
вот новая версия CPng, в которой есть функция LoadPngFromFile()
Не понял, в чем трудность загрузить png
Действительно..., не всегда всё просто)
вот новая версия CPng, в которой есть функция LoadPngFromFile()
Спасибо, буду пробовать
Не понял, в чем трудность загрузить png, как массив uchar и потом вскормить его объекту класса Png.
С внешними PNG разобрался, подгрузка, масштаб, прозрачность работает. Но...
А вообще реально во внутрь файла скомпилировать PNG?
Штатный функционал ...
#resource "\\Files\\123.png"
string nam_img = "::Files\\123.png"
... выдаёт ошибку компиляции
Я что-то сразу не вник в то, что софт работает с внешним файлом, однако как сделать, чтобы весь конечный продукт был одним файлом?
А то теряется практический смысл такой фичи. В МТ5 не пробовал. В МТ4 ошибка присоединения.
P.S. Предположу, что теоретически возможно написать скрипт, который переделает PNG в код и мы его положим, скажем в MQH и будем уже с ними работать в составе одного контейнера. Но мне такое не по силам написать. Картинки-массивы для меня глухой лес.
С внешними PNG разобрался, подгрузка, масштаб, прозрачность работает. Но...
А вообще реально во внутрь файла скомпилировать PNG?
Можно вставить файл в виде массива, а затем обращаться к этому массиву.
Прикрепил пример
А вообще реально во внутрь файла скомпилировать PNG?
Попросить разработчиков вставить сюда PNG.
Уверен, согласятся.