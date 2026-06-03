Canvas - это круто! - страница 89
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Дело в том, что при реализации подобного неизбежно столкнетесь с катастрофической нехваткой длины слайдера.
ага, столкнулся уже ;)
сделал длинный
все эти танцы с бубном были только для того
чтобы увидеть, как реально и главное от чего и почему ходит цена
ну все понятно теперь ;)))
в терминале красиво конечно нарисовано, но это не правда!правильный чарт в прицепе
ага, столкнулся уже ;)
сделал длинный
все эти танцы с бубном были только для того
чтобы увидеть, как реально ходит и главное от чего и почему ходит цена
ну все понятно теперь ;)))
как по мне, так намного удобнее и нагляднее двумерный слайдер, координата по высоте которого отвечает за масштаб.
Что-то наподобие такого:
в таком случает нужен только один клик мышкой с движением, чтобы попасть в любой момент времени всей истории с любым масштабом.
как по мне, так намного удобнее и нагляднее двумерный слайдер, координата по высоте которого отвечает за масштаб.
Что-то наподобие такого:
у тебя очень крутой получился ;)
у тебя очень крутой получился ;)
Спасибо,
хочу полноценный такой сделать на WebAssembly (на Rust)
Спасибо,
хочу полноценный такой сделать на WebAssembley (на Rust)
ага
главно не надо ничего переключать
масштабируется минимальный таймфрейм
а то в недоумении - как так, сигналы разные на разных таймфреймах получаются при одной и той же цене?
кто в лес, кто по дрова....
таймфреймы даже не нужны по сути
тики нужны и все
ага
главно не надо ничего переключать
масштабируется минимальный таймфрейм
а то в недоумении - как так, сигналы разные на разных таймфреймах получаются при одной и той же цене?
кто в лес, кто по дрова....
таймфреймы даже не нужны по сути
тики нужны и все
Да, текущая модель таймфреймов очень неудобна. Каждый бар старшего ТФ содержит разное количество минутных бар. При такой структуре, если старший ТФ плавно уменьшить до младшего, то чарты не будут совпадать.
я не совсем верно выразился
не масштабируются, а сжимаются.ТФмы исчезают
я не совсем верно выразился
не масштабируются, а сжимаются.ТФмы исчезают
Помогите разобраться с понятием графического ресурса и чем он отличается от понятия графического объекта на графике.
Например, если удалю графический объект, созданный с помощью Canvas с помощью функции ObjectDelete(), и потом в цикле буду снова и снова создавать Canvas объекты с другими именами, но с помощью все того же экземпляр класса Canvas... и снова удалять графические объекты с помощью ObjectDelete(). Это вообще чем-то чревато?
Просто я даже пока не совсем понимаю разницу между ObjectDelete() и С.Destroy(), но вот хотелось бы понять...
Помогите разобраться с понятием графического ресурса и чем он отличается от понятия графического объекта на графике.
Например, если удалю графический объект, созданный с помощью Canvas с помощью функции ObjectDelete(), и потом в цикле буду снова и снова создавать Canvas объекты с другими именами, но с помощью все того же экземпляр класса Canvas... и снова удалять графические объекты с помощью ObjectDelete(). Это вообще чем-то чревато?
Просто я даже пока не совсем понимаю разницу между ObjectDelete() и С.Destroy(), но вот хотелось бы понять...
Канвас это объект, к которому привязан массив пикселей. За привязку этого массива пикселей отвечает Ресурс (см. функцию bool CCanvas::Create())
Плохая практика все время удалять и пересоздавать канвас.
Хорошая практика создать канвас, когда он нужен и удалить его, когда он больше не будет нужен, например в конце программы.
Один раз создав объект канваса, вы можете его очищать, перезаписывать массив пикселей хоть каждый кадр, изменять размер канваса и передвигать его в любое место.