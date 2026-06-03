Canvas - это круто! - страница 75
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Ребята, нид хелп.
Все мы знаем, что значки идут из шрифта Wingdings
Так вот, у одного пользователя возникла странная ситуация, что некоторые значки не отображаются. Они на канвасе.
Специально сделал проверочный код. Вот так выглядит его результат у меня.
Как видите шрифт штатно работает. А вот так выглядит у пользователя:
Невероятно, но факт. На канвас листе шрифт отображает не все значки.
Если есть решение, то напишите. Код прилагаю. Если у Вас такая же ошибка тоже напишите, но ко мне только один обратился с такой проблемой, я же нигде не смог воспроизвести.
У пользователя ноутбук Win10 Home
У пользователя всегда одна и та же картина или меняется?
Ребята, нид хелп.
Все мы знаем, что значки идут из шрифта Wingdings
Так вот, у одного пользователя возникла странная ситуация, что некоторые значки не отображаются. Они на канвасе.
Специально сделал проверочный код. Вот так выглядит его результат у меня.
Как видите шрифт штатно работает. А вот так выглядит у пользователя:
Невероятно, но факт. На канвас листе шрифт отображает не все значки.
Если есть решение, то напишите. Код прилагаю. Если у Вас такая же ошибка тоже напишите, но ко мне только один обратился с такой проблемой, я же нигде не смог воспроизвести.
У пользователя ноутбук Win10 Home
Возможно пользователь ставил на ПК какие то темы для винды или софт. Бывает такое что стороннее приложение заменяет родные файлы шрифтов...
У пользователя всегда одна и та же картина или меняется?
Не знаю, началось с того что стрелки не отображались. Поэтому и сделал проверочный индикатор. В нём также нет стрелок.
Сегодня он проверит на другом компьютере. Если там всё нормально, значит локальный единичный случай.
Возможно пользователь ставил на ПК какие то темы для винды или софт. Бывает такое что стороннее приложение заменяет родные файлы шрифтов...
Он переустанавливал шрифт несколько раз и перезагружал компьютер несколько раз, следуя рекомендациям из этой темы https://www.mql5.com/en/forum/316034
Я ему ещё посоветовал установить/переустановить видеодрайвер и эти элементы
Подождём, что ответит. Мне главное, чтобы случай не стал массовым. Тогда буду все значки рисовать не шрифтом, а графикой.
Во всей этой истории пользователь потратил 2 активации в пустую.
Ребята, нид хелп.
Все мы знаем, что значки идут из шрифта Wingdings
Так вот, у одного пользователя возникла странная ситуация, что некоторые значки не отображаются. Они на канвасе.
Специально сделал проверочный код. Вот так выглядит его результат у меня.
Как видите шрифт штатно работает. А вот так выглядит у пользователя:
Невероятно, но факт. На канвас листе шрифт отображает не все значки.
Если есть решение, то напишите. Код прилагаю. Если у Вас такая же ошибка тоже напишите, но ко мне только один обратился с такой проблемой, я же нигде не смог воспроизвести.
У пользователя ноутбук Win10 Home
У клиента явно включен масштаб, сомневаюсь конечно, что дело в этом, но попробуйте при выводе в канвас использовать размер шрифта -120 вместо 18
https://www.mql5.com/ru/docs/objects/textsetfont
Если размер задается отрицательным числом, то указанный размер предполагается заданным в десятых долях логического пункта (значение -350 равно 35 логических пунктов) и делится на 10, а затем полученное значение преобразуется в физические единицы измерения устройства (пиксели) и соответствует абсолютному значению высоты символа из доступных шрифтов. Чтобы получить на экране текст такого же размера, как и в объекте OBJ_LABEL, возьмите указанный в свойствах объекта размер шрифта и умножьте на -10.
У клиента явно включен масштаб, сомневаюсь конечно, что дело в этом, но попробуйте при выводе в канвас использовать размер шрифта -120 вместо 18
https://www.mql5.com/ru/docs/objects/textsetfont
Тоже сомневаюсь, поскольку даже при выборе зума 10% значки всё равно отображаются. Жду, когда клиент выйдет на связь. Он должен проверить на другом компьютере.
У себя проверил и увеличение шрифта в системе и общий масштаб приложений.
Такая картинка стала при масштабе 150%, но значки все на месте
Вот такой ответ получил:Now I have tried the wingdings ex4 on 3 different laptops, 1 at home and two at work (all with windows 10 home) and the results are identical, so perhaps it is the operating system then?
Перевод: Теперь я попробовал wingdings ex4 на 3 разных ноутбуках, 1 дома и два на работе (все с Windows 10 home), и результаты идентичны, так что, возможно, это операционная система?
Это скрин со второго ноута
Получается, что проблема напрямую связана с Wingdings на Canvas и Win 10 Home
Вот такой ответ получил:Now I have tried the wingdings ex4 on 3 different laptops, 1 at home and two at work (all with windows 10 home) and the results are identical, so perhaps it is the operating system then?
Это скрин со второго ноута
Получается, что проблема напрямую связана с Wingdings на Canvas и Win 10 Home
лично у меня нет идей.
Ставлю пока на тонкости Windows кодировок.
Хотя странно, почему у лэблов все ОК.
Надо препарировать больного, так как без воспроизведения не выяснить.
Пусть клиент для начала поиграится своими языковыми настройками и Юникодом. Наверняка проблема там.
https://support.microsoft.com/en-us/topic/why-does-some-text-display-with-square-boxes-in-some-apps-on-windows-10-b078a35f-9709-1780-44c0-8c27a58205a2
лично у меня нет идей.
Ставлю пока на тонкости Windows кодировок.
Хотя странно, почему у лэблов все ОК.
Надо препарировать больного, так как без воспроизведения не выяснить.
Пусть клиент для начала поиграится своими языковыми настройками и Юникодом. Наверняка проблема там.
вот что-то вроде по теме нашел:
https://support.microsoft.com/en-us/topic/why-does-some-text-display-with-square-boxes-in-some-apps-on-windows-10-b078a35f-9709-1780-44c0-8c27a58205a2
Думаю, если бы шрифт не работал в арабских странах или там хинди, но тут чел из Англии и проверка была на 3-х ноутах (кстати ещё разрешение экрана не проверял).
Наверняка можно будет найти решение и потом каждому пользователю объяснять, как решить.
Но пойду другим путём, перерисую значки от руки) Так проще, чем делать инструкцию. Тем более, уже не так мало времени потрачено на решение, а его всё нет.
Всем спасибо!
Задачка на смекалку.
Все мы знаем, что если у советника есть графические элементы, то индикатор с дэшбордом (любой) будет вешать терминал при переключении из-за советника.
Но я своими глазами увидел, панельку, которая работает без зависаний и на удивление неконфликтная с разными продуктами с событиями, таймерами и отслеживаниями мыши. Т.е. без прямых костылей, связывающих продукты, которые я могу и сам написать.
Автор промолчал на мой запрос поделиться решением)
Какие есть мысли по советнику с графикой канваса, чтобы не реагировал на переключение дэшборда через индикатор? Задержки может прописывать или ещё что. Вопрос по МТ4
Если Вы знаете, но не хотите почему-то рассказывать всем, но хорошо разбираетесь в канвасе, то напишите мне, чтобы сделать заказ через фриланс. Но пару недель надо будет подождать, пока счёт пополнится на нужную сумму.
В любом случае планирую опубликовать пару простых заданий с канвасом, т.к. у меня не хватает мозгов решить некоторые нюансы с безконфликтностью. И ещё раз повторюсь, что это решаемо, т.к. видел своими глазами. Код там закрыт, продукт маркета, так что не могу про это ничего подробнее рассказать.