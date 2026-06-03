Canvas - это круто! - страница 71

Новый комментарий
 
Jagg #:

Любой шанс получить это для MT4 (в конце концов с исходным кодом)?

Код для МТ4 тот же самый.
В МТ5 фрейм из 10000 звёзд формируется за 5 миллисекунд.
На МТ4 ещё не смотрел производительность. Боюсь там будут проблемы, так как в МТ4 есть один баг замораживания движения мышки. 
Вам код сброшу.
 
Nikolai Semko #:
Такое, Федосеев,  в первом классе не проходят.
Уверен, что у тебя минимум один технический диплом с высшим образованием в кармане лежит.
Но знаю, что ты не сможешь это повторить.

покрестись или перекрестись... что там советуют сделать, когда кажется?

 
Dmitry Fedoseev #:

покрестись или перекрестись... что там советуют сделать, когда кажется?

Где я писал что кажется?
Я писал, что уверен и знаю.
 
Nikolai Semko #:
Где я писал что кажется?
Я писал, что уверен и знаю.

Так в том и суть феномена - когда кажется, всегда уверены.

Не первый класс, ладно, в 8-ом синусы и косинусы изучают.

А для ускорения процесса, можно применить хитрость - пересчитывать координаты всех точек, а распределить их на несколько слоев и двигать слои.

 
Dmitry Fedoseev #:

Так в том и суть феномена - когда кажется, всегда уверены.

Неужели я ошибся, и у тебя нет диплома с высшим образованием?
Прости тогда.
Надеюсь ПТУ хоть закончил?
 
Nikolai Semko #:
Неужели я ошибся, и у тебя нет диплома с высшим образованием?

У меня есть диплом моториста 3-го разряда. Могу показать.

 
Dmitry Fedoseev #:

У меня есть диплом моториста 3-го разряда. Могу показать.

Годится.
Всегда говорил, что дипломы - вообще не показатель.
 
Dmitry Fedoseev #:

А для ускорения процесса, можно применить хитрость - пересчитывать координаты всех точек, а распределить их на несколько слоев и двигать слои.

Это не хитрость, а выстрел себе в ногу 
У меня там вращение вокруг точки в 3d ,пространстве 


[Удален]  

Есть несколько антиподов здесь на форуме. Когда появляется один, сразу находится другой. Это прикольно, в этот момент ощущается невидимая нить психологии, которая почему-то связывает, казалось бы разных людей ;)

Звёздное небо больше похоже на снежную метель. А когда отпускаешь мышку, точки должны медленно падать.

 
Andrey Khatimlianskii #:

Так покажи, чтобы все сразу поняли )

Nikolai Semko #:
Покажу. Чуть позже 
Упрощать - не усложнять.

Добавил параметры в обоих вариантах:


Разница большая конечно. 
Особенно от прыгания int версии рябит в глазах в отличии от double.

Нужно понимать, что это я сделал, конечно же, не для звездной заставки, а для того чтобы понять насколько можно графически правильно формировать 2D и 3D облака различных визуализаций.

Файлы:
StarINT.mq5  5 kb
iCanvas_CB.mqh  53 kb
Stars.ex5  28 kb
1...646566676869707172737475767778...107
Новый комментарий