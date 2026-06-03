Canvas - это круто! - страница 71
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Любой шанс получить это для MT4 (в конце концов с исходным кодом)?
Такое, Федосеев, в первом классе не проходят.
покрестись или перекрестись... что там советуют сделать, когда кажется?
покрестись или перекрестись... что там советуют сделать, когда кажется?
Где я писал что кажется?
Так в том и суть феномена - когда кажется, всегда уверены.
Не первый класс, ладно, в 8-ом синусы и косинусы изучают.
А для ускорения процесса, можно применить хитрость - пересчитывать координаты всех точек, а распределить их на несколько слоев и двигать слои.
Так в том и суть феномена - когда кажется, всегда уверены.
Неужели я ошибся, и у тебя нет диплома с высшим образованием?
У меня есть диплом моториста 3-го разряда. Могу показать.
У меня есть диплом моториста 3-го разряда. Могу показать.
А для ускорения процесса, можно применить хитрость - пересчитывать координаты всех точек, а распределить их на несколько слоев и двигать слои.
Есть несколько антиподов здесь на форуме. Когда появляется один, сразу находится другой. Это прикольно, в этот момент ощущается невидимая нить психологии, которая почему-то связывает, казалось бы разных людей ;)
Звёздное небо больше похоже на снежную метель. А когда отпускаешь мышку, точки должны медленно падать.
Так покажи, чтобы все сразу поняли )
Покажу. Чуть позже
Добавил параметры в обоих вариантах:
Разница большая конечно.
Особенно от прыгания int версии рябит в глазах в отличии от double.
Нужно понимать, что это я сделал, конечно же, не для звездной заставки, а для того чтобы понять насколько можно графически правильно формировать 2D и 3D облака различных визуализаций.