Canvas - это круто! - страница 74

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Aleksei Beliakov #:
Даже если я ставлю это свойство объект удаляется backspace, может дело в том что он выделен?
Существует ли способ поместить обьект поверх другого если время создания меньше?
Например я создаю обьект bitmap label затем любой другой, bitmaplabel находится под объектами которые созданы после нее 
Вопрос можно ли как-то поместить bitmap label поверх объектов созданных после нее кроме как удалить и создать заново?
Скрыть и обратно отобразить
 
каким образом скрыть? можно пример кода
 
Aleksei Beliakov #:
каким образом скрыть? можно пример кода

В документации есть всё…

OBJPROP_TIMEFRAMES

Видимость объекта на таймфреймах

набор флагов flags
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов
  • www.mql5.com
Видимость объектов - Константы объектов - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Alexey Viktorov #:

В документации есть всё…

OBJPROP_TIMEFRAMES

Видимость объекта на таймфреймах

набор флагов flags
Спасибо!!
 
Такой вопрос - есть ли возможность средствами MQL5 нанести текст на картинку jpg?
 
Aleksey Vyazmikin #:
Такой вопрос - есть ли возможность средствами MQL5 нанести текст на картинку jpg?
Поиск по документации молчит, скорее всего нельзя
 
Aliaksandr Hryshyn #:
Поиск по документации молчит, скорее всего нельзя

Мне бы вариант и с dll подошел, или ещё как...

 
Aleksey Vyazmikin #:

Мне бы вариант и с dll подошел, или ещё как...

Искать dll для перевода JPG в BMP и обратно. BMP можно загрузить через канвас. И выгрузить.

Я даже боюсь предположить зачем Вам на картинке рисовать текст через торговый терминал :)

 
Andrey Miguzov #:

Искать dll для перевода JPG в BMP и обратно. BMP можно загрузить через канвас. И выгрузить.

Я даже боюсь предположить зачем Вам на картинке рисовать текст через торговый терминал :)

Да, я так же примерно думаю, что через конвертацию надо, и ещё расширение  стандартизировать сразу, так и текст будет читаем одинаково на разных изображениях.

А нужно мне это для не связанного с биржей делом - есть картинки товара на которые хочу положить цену, что б сразу было понятно интересен товар за свои деньги или нет.

 

Ребята, нид хелп.

Все мы знаем, что значки идут из шрифта Wingdings

Так вот, у одного пользователя возникла странная ситуация, что некоторые значки не отображаются. Они на канвасе.

Специально сделал проверочный код. Вот так выглядит его результат у меня.

Как видите шрифт штатно работает. А вот так выглядит у пользователя:

Невероятно, но факт. На канвас листе шрифт отображает не все значки.

Если есть решение, то напишите. Код прилагаю. Если у Вас такая же ошибка тоже напишите, но ко мне только один обратился с такой проблемой, я же нигде не смог воспроизвести.

У пользователя ноутбук Win10 Home

Файлы:
Test_Wingdings_1.00.mq4  25 kb
1...676869707172737475767778798081...107
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