Canvas - это круто! - страница 74
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Даже если я ставлю это свойство объект удаляется backspace, может дело в том что он выделен?
каким образом скрыть? можно пример кода
В документации есть всё…
OBJPROP_TIMEFRAMES
Видимость объекта на таймфреймах
набор флагов flags
В документации есть всё…
OBJPROP_TIMEFRAMES
Видимость объекта на таймфреймах
набор флагов flags
Такой вопрос - есть ли возможность средствами MQL5 нанести текст на картинку jpg?
Поиск по документации молчит, скорее всего нельзя
Мне бы вариант и с dll подошел, или ещё как...
Мне бы вариант и с dll подошел, или ещё как...
Искать dll для перевода JPG в BMP и обратно. BMP можно загрузить через канвас. И выгрузить.
Я даже боюсь предположить зачем Вам на картинке рисовать текст через торговый терминал :)
Искать dll для перевода JPG в BMP и обратно. BMP можно загрузить через канвас. И выгрузить.
Я даже боюсь предположить зачем Вам на картинке рисовать текст через торговый терминал :)
Да, я так же примерно думаю, что через конвертацию надо, и ещё расширение стандартизировать сразу, так и текст будет читаем одинаково на разных изображениях.
А нужно мне это для не связанного с биржей делом - есть картинки товара на которые хочу положить цену, что б сразу было понятно интересен товар за свои деньги или нет.
Ребята, нид хелп.
Все мы знаем, что значки идут из шрифта Wingdings
Так вот, у одного пользователя возникла странная ситуация, что некоторые значки не отображаются. Они на канвасе.
Специально сделал проверочный код. Вот так выглядит его результат у меня.
Как видите шрифт штатно работает. А вот так выглядит у пользователя:
Невероятно, но факт. На канвас листе шрифт отображает не все значки.
Если есть решение, то напишите. Код прилагаю. Если у Вас такая же ошибка тоже напишите, но ко мне только один обратился с такой проблемой, я же нигде не смог воспроизвести.
У пользователя ноутбук Win10 Home