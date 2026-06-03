Canvas - это круто! - страница 101
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Для тестера работает и канвас. Писал об этом много раз. Просто частоту его вывода нужно контролировать по реальному времени. Только в тестере в советниках не работают события, поэтому управление в панелях управления невозможно. Но возможно с горем пополам в индикаторах
Я знаю, совсем другое имел ввиду.Всё там работает кроме считывания координат,события просто самому нужно прописывать.Мои панели полноценно работают в тестере, (тип- советник )только,что мышкой двигать их нельзя,так как заставить его считывать координаты никаким кастылём у меня не получилось ,тестер тупо не видит курсор,да я бы нашел решение но увы желание пропало ерундой заниматься
не понял
в индикаторе в тестере не работает событие CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, но работает событие CHARTEVENT_CLICK, по которому можно считать координаты мышки. В этом есть возможность управления в тестере. Т.е. когда двигаешь мышкой при нажатой левой клавиши мышки, то все работает.
не понял
в индикаторе в тестере не работает событие CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, но работает событие CHARTEVENT_CLICK, по которому можно считать координаты мышки. В этом есть возможность управления в тестере. Т.е. когда двигаешь мышкой при нажатой левой клавиши мышки, то все работает.
Николай здравия!
я бегло просмотрел всю эту ветку, но ответа на свой вопрос не нашёл!
Подскажите пожалуйста - КАК на канвасе можно сделать обычную "обводку" для текста :
(данная метка выполнена на Канвасе)
вся соль в том, что ЕСЛИ делать N-копий текста и размещать его "по кругу" вокруг основного текста, то при крупном размере шрифта (более 50 пунктов ... а у меня ^ 150 пунктов) и многострочной надписью, в 5-7 строк (логи на скрин),
то при создании ОБЪЕКТАМИ - ноут может и подвиснуть .... приходилось перезапускатьь терминал ... а на канвасе - ноут тихий, но время создания такой текстовой многострочной метки = 5 минут !!!
...оптимизировал код , теперь на канвасе создаёт 7 строк лога за 101 секунду (чуть дольше минуты).
это всёравно очень долго!
Есть ЛИ способы или методы более быстрого создания обводки для текста ?!
(ранее видел такой фокус - 1 раз создать Канвас, и в нём менять размеры / пиксели / цвета ...) ... щас попробую, отпишусь позже, ...
...а пока всё-же интересны мнения специалистов по этому вопросу !
Благодарю!
Подскажите пожалуйста - КАК на канвасе можно сделать обычную "обводку" для текста
Николай здравия!
я бегло просмотрел всю эту ветку, но ответа на свой вопрос не нашёл!
Подскажите пожалуйста - КАК на канвасе можно сделать обычную "обводку" для текста :
(данная метка выполнена на Канвасе)
вся соль в том, что ЕСЛИ делать N-копий текста и размещать его "по кругу" вокруг основного текста, то при крупном размере шрифта (более 50 пунктов ... а у меня ^ 150 пунктов) и многострочной надписью, в 5-7 строк (логи на скрин),
то при создании ОБЪЕКТАМИ - ноут может и подвиснуть .... приходилось перезапускатьь терминал ... а на канвасе - ноут тихий, но время создания такой текстовой многострочной метки = 5 минут !!!
...оптимизировал код , теперь на канвасе создаёт 7 строк лога за 101 секунду (чуть дольше минуты).
это всёравно очень долго!
Есть ЛИ способы или методы более быстрого создания обводки для текста ?!
(ранее видел такой фокус - 1 раз создать Канвас, и в нём менять размеры / пиксели / цвета ...) ... щас попробую, отпишусь позже, ...
...а пока всё-же интересны мнения специалистов по этому вопросу !
Благодарю!
никак..ждите когда Blend2D всё-таки интегрируют или используйте его DLL уже сейчас. Хинт: шрифт это векторный контур (path). Отрисовать его без заливки толстой линией, затем сверху наложить обычный образ, с тонкой обводкой и заливкой
Николай здравия!
я бегло просмотрел всю эту ветку, но ответа на свой вопрос не нашёл!
Подскажите пожалуйста - КАК на канвасе можно сделать обычную "обводку" для текста :
(данная метка выполнена на Канвасе)
вся соль в том, что ЕСЛИ делать N-копий текста и размещать его "по кругу" вокруг основного текста, то при крупном размере шрифта (более 50 пунктов ... а у меня ^ 150 пунктов) и многострочной надписью, в 5-7 строк (логи на скрин),
то при создании ОБЪЕКТАМИ - ноут может и подвиснуть .... приходилось перезапускатьь терминал ... а на канвасе - ноут тихий, но время создания такой текстовой многострочной метки = 5 минут !!!
...оптимизировал код , теперь на канвасе создаёт 7 строк лога за 101 секунду (чуть дольше минуты).
это всёравно очень долго!
Есть ЛИ способы или методы более быстрого создания обводки для текста ?!
(ранее видел такой фокус - 1 раз создать Канвас, и в нём менять размеры / пиксели / цвета ...) ... щас попробую, отпишусь позже, ...
...а пока всё-же интересны мнения специалистов по этому вопросу !
Благодарю!
Здравия!
101 сек - не понимаю почему так долго. Думаю есть какая-то симантическая ошибка в Вашем коде. 100-200 миллисекунд - в это еще можно поверить.
Но с другой стороны - рендеринг шрифта, как минимум в MQL5, происходит ужасающе медленно. Я как-то проверял и офигел. Примено в 100 раз медленнее чем я ожидал. Даже была мысль написать библиотеку быстрого вывода шрифтов и его плавного масштабирования. Но не нашел мотивации, так как нет таких задач где много меняющегося текста.
В Вашем случае первое что приходит в голову - просто найти нужный контурный шрифт ttf и импоритровать его. Думаю это самое простое решение.
например:
https://ofont.ru/category/5
Но если Вам нужны размытые края, то наверное лучший способ сначала в канвас вывести нужный текст одного цвета(например черного), размыть его (любая качественная LLM с этим легко справиться если сформулировать ей задачу, отталкиваясь от наличия уже готового bitmap-массива bmp[w*h], в котором нужно размыть изображение максимально эффективным способом и заданной дисперсией). А потом в это же место забабахать уже нормальный текс того же размера, но противоположного цвета.
Ну или как сказал Макс, ждать пока MQ разродятся программным доступом к возможностям Blend2D. Но этого можно ждать ужасающе долго. ))
Но если Вам нужны размытые края, то наверное лучший способ сначала в канвас вывести нужный текст одного цвета(например черного), размыть его (любая качественная LLM с этим легко справиться если сформулировать ей задачу, отталкиваясь от наличия уже готового bitmap-массива bmp[w*h], в котором нужно размыть изображение максимально эффективным способом и заданной дисперсией). А потом в это же место забабахать уже нормальный текс того же размера, но противоположного цвета.
вот попробовал спросить у claude.ai.
И что она мне ответила:
https://claude.ai/share/cad08fbb-2502-47bf-b99d-c325ee968609
вдруг ссылка в России не будет открываться, тогда вот код, который был сгенерирован, но я его не проверял. Проверьте сами пожалуйста:
вот попробовал спросить у claude.ai.
И что она мне ответила:
https://claude.ai/share/cad08fbb-2502-47bf-b99d-c325ee968609
вдруг ссылка в России не будет открываться, тогда вот код, который был сгенерирован, но я его не проверял. Проверьте сами пожалуйста:
вот его исправленный вариант через альфа-канал(прозрачность)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Canvas - это круто!
Nikolai Semko, 2025.11.18 16:40
Лишняя строка, но впечатляет!
ОФФТОП.
Интересно, какой быстрый (критерий ниже) алгоритм был бы предложен для сжатия тиков: bid/ask/time_msc?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MathTicker - генератор тиков в математическом режиме
Forester, 2025.11.17 09:36
По ссылке текущий рекордсмен по декомпрессии (восстребована гораздо больше), созданный человеком.