От теории к практике - страница 964

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Alexander_K:

Товарищу Че, поэту и пламенному революционеру, посвящается...

Стопов, как величин допустимой просадки, вообще быть не должно.

Эту роль должны выполнять физические величины (скорость, энтропия) вышедшие за допустимый уровень в анализируемом процессе.

1 ошибка - "физические величины" на рынке таковых не существует.

2 ошибка - "допустимый уровень" этого тоже не существует.

На рынке работает закон относительности: рынок нужно оцениваться относительно самого рынка.

Не существует никаких оптимальных параметров которые на протяжении длительного промежутка времени работают. 

 
Martin Cheguevara:

1 ошибка - "физические величины" на рынке таковых не существует.

2 ошибка - "допустимый уровень" этого тоже не существует.

На рынке работает закон относительности: рынок нужно оцениваться относительно самого рынка.

Не существует никаких оптимальных параметров которые на протяжении длительного промежутка времени работают. 

См. вопрос выше по теме.

Теоретические споры нам не к чему - это только во вред делу, что и демонстрирует Асауленко.

 
Alexander_K:

Дружище, ты можешь графически продемонстрировать хотя бы одну свою убыточную сделку с комментариями? Чтобы было понятнее - чего ты хочешь добиться.

Я не про убыточные сделки говорю. Сделки будем оценивать скопом. 

даже с учетом более 90% прибыльных сделок приходится усредняться или включать мартин или что там у вас, когда идет минус. Я пока что не знаю более эффективного метода.

Нужно как-то риски ограничить так, чтобы % прибыльных сделок остался хотя бы на уровне 80%

 
Alexander_K:

См. вопрос выше по теме.

Теоретические споры нам не к чему - это только во вред делу, что и демонстрирует Асауленко.

не спорю давай предметно - у Тебя есть способ ограничения убвытков чтобы получать прибыль?

грубо говоря нужен тралл от минуса к безубытку. а там у меня тралл сработает как надо. Если хочешь Тебе его потом скину в виде полностью готового модуля по принципу "копируй и пользуйся", как все сделаю.

 
Martin Cheguevara:

не спорю давай предметно - у Тебя есть способ ограничения убвытков чтобы получать прибыль?

Стопов нетути.

У меня есть запрет на вход в потенциально убыточную сделку (по превышению порогового значения эксцесса). Т.е. я, наоборот- боюсь трендовых неслучайных движений. А свои 70% прибыльных сделок на возврате к средней я беру всегда.

 
Alexander_K:

Стопов нетути.

У меня есть запрет на вход в потенциально убыточную сделку (по превышению порогового значения эксцесса). Т.е. я, наоборот- боюсь трендовых неслучайных движений. А свои 70% прибыльных сделок на возврате к средней я беру всегда.

а как Ты определяешь потенциально убыточную сделку?

потенциал в чем измеряется?

а то у меня сигнал работает верно а что делать с убыточными ордерами кроме как ставить сетку ума не приложу..

на реале я просто открываю параллельно на зеркальном инструменте сделку .

а сейчас пытаюсь на каждой валюте отрабатывать сделки по своему

 
Alexander_K:

Стопов нетути.

У меня есть запрет на вход в потенциально убыточную сделку (по превышению порогового значения эксцесса). Т.е. я, наоборот- боюсь трендовых неслучайных движений. А свои 70% прибыльных сделок на возврате к средней я беру всегда.

Ты ж рассчитываешь эксцесс на определенном периоде расчета верно?

 
Martin Cheguevara:

Ты ж рассчитываешь эксцесс на определенном периоде расчета верно?

Да. Стратегии у нас разные, но вопрос выхода из сделки - концептуальный, конечно.

Я стараюсь не входить в убыточные сделки как на графике (отмечены кружками):

Для меня эти тренды - смерти подобны, и если я войду в такую сделку - пиши пропало, никакие стопы не спасут. Вот эти мощнейшие трендовые импульсы сметут все на свете...

Поэтому, для меня главное - правильный вход в сделку с массой ограничений.

 
Alexander_K:

Да. Стратегии у нас разные, но вопрос выхода из сделки - концептуальный, конечно.

Я стараюсь не входить в убыточные сделки как на графике (отмечены кружками):

Для меня эти тренды - смерти подобны, и если я войду в такую сделку - пиши пропало, никакие стопы не спасут. Вот эти мощнейшие трендовые импульсы сметут все на свете...

Поэтому, для меня главное - правильный вход в сделку с массой ограничений.

вот в такие вхожу яв такие вхожу я

а в такие нет тут уже видно что цена растет несоразмерно потенциалу движения

 естественно далее понятно -сила движения полностью погасла

 
Alexander_K:

Да. Стратегии у нас разные, но вопрос выхода из сделки - концептуальный, конечно.

Я стараюсь не входить в убыточные сделки как на графике (отмечены кружками):

Для меня эти тренды - смерти подобны, и если я войду в такую сделку - пиши пропало, никакие стопы не спасут. Вот эти мощнейшие трендовые импульсы сметут все на свете...

Поэтому, для меня главное - правильный вход в сделку с массой ограничений.

ну вот пошла цена не в твою сторону,

Ты ж понимаешь, что цена иногда бывает непредсказуема даже с нашими видами анализа и входа

и что тогда делаешь?

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