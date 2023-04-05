От теории к практике - страница 964
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Товарищу Че, поэту и пламенному революционеру, посвящается...
Стопов, как величин допустимой просадки, вообще быть не должно.
Эту роль должны выполнять физические величины (скорость, энтропия) вышедшие за допустимый уровень в анализируемом процессе.
1 ошибка - "физические величины" на рынке таковых не существует.
2 ошибка - "допустимый уровень" этого тоже не существует.
На рынке работает закон относительности: рынок нужно оцениваться относительно самого рынка.
Не существует никаких оптимальных параметров которые на протяжении длительного промежутка времени работают.
1 ошибка - "физические величины" на рынке таковых не существует.
2 ошибка - "допустимый уровень" этого тоже не существует.
На рынке работает закон относительности: рынок нужно оцениваться относительно самого рынка.
Не существует никаких оптимальных параметров которые на протяжении длительного промежутка времени работают.
См. вопрос выше по теме.
Теоретические споры нам не к чему - это только во вред делу, что и демонстрирует Асауленко.
Дружище, ты можешь графически продемонстрировать хотя бы одну свою убыточную сделку с комментариями? Чтобы было понятнее - чего ты хочешь добиться.
Я не про убыточные сделки говорю. Сделки будем оценивать скопом.
даже с учетом более 90% прибыльных сделок приходится усредняться или включать мартин или что там у вас, когда идет минус. Я пока что не знаю более эффективного метода.
Нужно как-то риски ограничить так, чтобы % прибыльных сделок остался хотя бы на уровне 80%
См. вопрос выше по теме.
Теоретические споры нам не к чему - это только во вред делу, что и демонстрирует Асауленко.
не спорю давай предметно - у Тебя есть способ ограничения убвытков чтобы получать прибыль?
грубо говоря нужен тралл от минуса к безубытку. а там у меня тралл сработает как надо. Если хочешь Тебе его потом скину в виде полностью готового модуля по принципу "копируй и пользуйся", как все сделаю.
не спорю давай предметно - у Тебя есть способ ограничения убвытков чтобы получать прибыль?
Стопов нетути.
У меня есть запрет на вход в потенциально убыточную сделку (по превышению порогового значения эксцесса). Т.е. я, наоборот- боюсь трендовых неслучайных движений. А свои 70% прибыльных сделок на возврате к средней я беру всегда.
Стопов нетути.
У меня есть запрет на вход в потенциально убыточную сделку (по превышению порогового значения эксцесса). Т.е. я, наоборот- боюсь трендовых неслучайных движений. А свои 70% прибыльных сделок на возврате к средней я беру всегда.
а как Ты определяешь потенциально убыточную сделку?
потенциал в чем измеряется?
а то у меня сигнал работает верно а что делать с убыточными ордерами кроме как ставить сетку ума не приложу..
на реале я просто открываю параллельно на зеркальном инструменте сделку .
а сейчас пытаюсь на каждой валюте отрабатывать сделки по своему
Стопов нетути.
У меня есть запрет на вход в потенциально убыточную сделку (по превышению порогового значения эксцесса). Т.е. я, наоборот- боюсь трендовых неслучайных движений. А свои 70% прибыльных сделок на возврате к средней я беру всегда.
Ты ж рассчитываешь эксцесс на определенном периоде расчета верно?
Ты ж рассчитываешь эксцесс на определенном периоде расчета верно?
Да. Стратегии у нас разные, но вопрос выхода из сделки - концептуальный, конечно.
Я стараюсь не входить в убыточные сделки как на графике (отмечены кружками):
Для меня эти тренды - смерти подобны, и если я войду в такую сделку - пиши пропало, никакие стопы не спасут. Вот эти мощнейшие трендовые импульсы сметут все на свете...
Поэтому, для меня главное - правильный вход в сделку с массой ограничений.
Да. Стратегии у нас разные, но вопрос выхода из сделки - концептуальный, конечно.
Я стараюсь не входить в убыточные сделки как на графике (отмечены кружками):
Для меня эти тренды - смерти подобны, и если я войду в такую сделку - пиши пропало, никакие стопы не спасут. Вот эти мощнейшие трендовые импульсы сметут все на свете...
Поэтому, для меня главное - правильный вход в сделку с массой ограничений.
в такие вхожу я
а в такие нет тут уже видно что цена растет несоразмерно потенциалу движения
естественно далее понятно -сила движения полностью погасла
Да. Стратегии у нас разные, но вопрос выхода из сделки - концептуальный, конечно.
Я стараюсь не входить в убыточные сделки как на графике (отмечены кружками):
Для меня эти тренды - смерти подобны, и если я войду в такую сделку - пиши пропало, никакие стопы не спасут. Вот эти мощнейшие трендовые импульсы сметут все на свете...
Поэтому, для меня главное - правильный вход в сделку с массой ограничений.
ну вот пошла цена не в твою сторону,
Ты ж понимаешь, что цена иногда бывает непредсказуема даже с нашими видами анализа и входа
и что тогда делаешь?