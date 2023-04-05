От теории к практике - страница 962
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Человек утверждает, что это не купля продажа, а обмен, но разница пока не понятна...
А в данном контексте есть ли вообще разница?
А в данном контексте есть ли вообще разница?
Говорит, что есть, но он обиделся и разговаривать больше не будет.
Очень сильная жажда наличных, заставляет меня буквально-таки грызть компьютер зубами в поисках Грааля.
В этом нет необходимости - простейшие, но строгие правила и инструменты, а еще минимальные пояснения по Скайпу -
вполне достаточные средства утолить эту жажду в минимальном объёме. А если после хотя бы непродолжительной проверки
удастся эти правила перекинуть в советник, то ...!!!
Очень сильная жажда наличных, заставляет меня буквально-таки грызть компьютер зубами в поисках Грааля.
Не надо. Компьютер ещё пригодится. Погрызите лучше это:
Визуально все понятно. Он как находит - на искусственном интеллекте?
Могу только посочувствовать.
Обращаюсь к компетентным в вопросе постановки стопы людям которые на это собаку как говорится съели, как лучше выставлять стопы от чего зависит по вашему удачная постановка стопов?
Не по теме, но как-то вспомнилось)
Поехали однажды с братом снимать помещение в одном колхозе для развития бизнеса, объездили помещения, но все или убитые, или заняты. Нашли один большой магазин где половина помещения пустовала, нам он понравился. Попросили продавца чтоб подъехал хозяин помещения. Через минут 15 мы с ним уже разговаривали. Торговал он бытовой химией.
В общем долго мы с ним разговаривали чтоб снять часть свободного помещения, описали поверхностно свой бизнес, он ему вообще не представлял конкуренции. Он ни в какую, мол это будет мешать его продажам, ну а потом такой: "Я на этом деле собаку съел". Брат не долго думаю почти моментально: "Мышу ты съел ... дохлую, поехали брат в другой магазин"
Сняли в другом месте)
Не по теме, но как-то вспомнилось)
Поехали однажды с братом снимать помещение в одном колхозе для развития бизнеса, объездили помещения, но все или убитые, или заняты. Нашли один большой магазин где половина помещения пустовала, нам он понравился. Попросили продавца чтоб подъехал хозяин помещения. Через минут 15 мы с ним уже разговаривали. Торговал он бытовой химией.
В общем долго мы с ним разговаривали чтоб снять часть свободного помещения, описали поверхностно свой бизнес, он ему вообще не представлял конкуренции. Он ни в какую, мол это будет мешать его продажам, ну а потом такой: "Я на этом деле собаку съел". Брат не долго думаю почти моментально: "Мышу ты съел ... дохлую, поехали брат в другой магазин"
Сняли в другом месте)
Зачем ты?
Не по теме, но как-то вспомнилось)
Поехали однажды с братом снимать помещение в одном колхозе для развития бизнеса, объездили помещения, но все или убитые, или заняты. Нашли один большой магазин где половина помещения пустовала, нам он понравился. Попросили продавца чтоб подъехал хозяин помещения. Через минут 15 мы с ним уже разговаривали. Торговал он бытовой химией.
В общем долго мы с ним разговаривали чтоб снять часть свободного помещения, описали поверхностно свой бизнес, он ему вообще не представлял конкуренции. Он ни в какую, мол это будет мешать его продажам, ну а потом такой: "Я на этом деле собаку съел". Брат не долго думаю почти моментально: "Мышу ты съел ... дохлую, поехали брат в другой магазин"
Сняли в другом месте)
Я обычно задаю вопросы, которые являются краеугольным камнем в торговле любого советника, трейдера. И решив их, можно очень неплохо повысить надежность торговли.К большому сожалению, решить эти вопросы чрезвычайно сложно, особенно понять суть той проблемы которую я стараюсь донести. Несомненно, проще искать по ложным следам, выдумывать то, чего нет. Так гораздо веселее хоть и бесполезно.