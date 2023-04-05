От теории к практике - страница 905
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Я думаю после первого локального сигнала вниз, попрет вниз)) если отсюда, то примерно до 123.2. Но по времени это может длиться дней 15 мож и меньше))) Да и сигнала еще нет
Напротив, я полагаю, что в понедельник EURJPY откроется с гэпом вверх и пойдёт вверх.
В понедельник увидим, как оно будет на самом деле.
А пока на выходных разложу её по косточкам в своей ветке.
Напротив, я полагаю, что в понедельник EURJPY откроется с гэпом вверх и пойдёт вверх.
В понедельник увидим, как оно будет на самом деле.
А пока на выходных разложу её по косточкам в своей ветке.
Олег, полагать надо не как хотелось бы, а по существу
Просто Вам хочется видеть ГЭП...
Основания - сегодня волотильность не та, что Вам хотелось чтоли?
Олег, полагать надо не как хотелось бы, а по существу
Просто Вам хочется видеть ГЭП...
Основания - сегодня волотильность не та, что Вам хотелось чтоли?
"по существу" -- это как?
хочется\не_хочется ? ага, хочется ;))) иное ты не воспримешь.
"Основания" ? А какие основания для тебя будут убедительными, ежели они не согласуются с твоими хотелками? Правильно -- никакие.
Напротив, я полагаю, что в понедельник EURJPY откроется с гэпом вверх и пойдёт вверх.
В понедельник увидим, как оно будет на самом деле.
А пока на выходных разложу её по косточкам в своей ветке.
Не, локально пока вверх, но гэп будет не будет - вопрос.... Сигнала вниз еще нет. Более того, сигнал вверх пока)), соглашусь. Но ход уже был, если будет гэп, надо глядеть дальше, на локальный сигнал, хотя бы, для возможности открытия вниз. И при гэпе выше хая, конечно цель пересчитать придется)))
Не, локально пока вверх, но гэп будет не будет - вопрос.... Сигнала вниз еще нет. Более того, сигнал вверх пока)), соглашусь. Но ход уже был, если будет гэп, надо глядеть дальше, на локальный сигнал, хотя бы, для возможности открытия вниз. И при гэпе выше хая, конечно цель пересчитать придется)))
Естественно, я высказываю лишь своё мнение.
Месяц февраль только начался, но точка на месячном графике уже есть, это важно. Посмотрим на крупномасштабное движение. И нарисуем на графике несколько линий.
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Теперь переключимся на недельный график. И посозерцаем ;))
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Конечно, шлёпнуть оно может и вниз. Но движение на недельном графике направлено вверх.
А гэп нужен для преодоления линии, в которую он упёрся в конце недели (как это часто случается с гэпами).
Вот такое вот моё мнение.
Не, локально пока вверх, но гэп будет не будет - вопрос.... Сигнала вниз еще нет. Более того, сигнал вверх пока)), соглашусь. Но ход уже был, если будет гэп, надо глядеть дальше, на локальный сигнал, хотя бы, для возможности открытия вниз. И при гэпе выше хая, конечно цель пересчитать придется)))
Можно найти общий язык для обсуждения, если конкретно поставлена задача.
Какую цель видит человек по цене? Сколько времени готов держать позицию?
Без этого то получается разговор ни о чём.
Давайте посмотрим на мои графики:
1. По верхнему графику - вход относительно скользящей средней был не совсем удачным на 125.414 и применение более точной средней лишь немного улучшило бы ситуацию до 125.518 (это я уже проверил)
2. Вход по индикатору Колдуна (нижний график) был бы гораздо точнее - в районе 125.630
3. Остается принципиальным вопрос - почему это теперь цена обязательно пойдет вниз, к средней?!
4. Ответ: помимо общих соображений, что вокруг средней обязательно должно, да просто обязано сформироваться одномодальное распределение, мы также помним, что АКФ на рынке не является функцией Хевисайда, а близка, при определенных условиях, к экспоненциально убывающей функции, т.е. выполняются требования процесса Орнштейна-Уленбека с гарантией возврата к средней.
5. Итог: в ближайшие 6 часов торгов - вниз!